Un festival di gol sul campo dei petroniani

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 15.07.2020)

Si calcola che, nelle sei partite dopo la ripresa del campionato, il Napoli abbia tirato 80 volte (47 nello specchio della porta) ricavandone 11 gol. Il Napoli concretizza poco rispetto alla produzione offensiva.Se ne lamenta Gattuso: creiamo molto, raccogliamo poco. Aggiunge: non siamo capaci dile partite. Unaltra virt che manca per essere una grande squadra. Pi elegante che incisivo questo Napoli affinato da Gattuso che diventacontro gli avversari superiori, ma ancora lezioso nelle partite in cui ha liniziativa maggiore.Il Napoli ha il peggiore attacco delle prime cinque in classifica (16 gol meno di Lazio e Inter, 15 meno della Juve, 7 meno della Roma, 35 meno dellAtalanta) e ha anche la settima difesa fra le squadre migliori. Ha una media di 1,62 gol a partita. In due terzi delle gare disputate, otto volte ha segnato un gol, tredici volte ne ha segnati due. I migliori cannonieri sono Milik (10 reti in 22 partite) e Mertens (9 gol in 27 partite). In due hanno segnato meno dellinterista Lukaku (20 gol).Mentre la fase difensiva pu essere migliorata, lattacco del futuro ha bisogno di un fromboliere di prima classe se il Napoli vorr tornare tra le prime quattro e riguadagnarsi la Champions.Si gioca a Bologna dove, nelle ultime dieci trasferte, stato sempre un festival di gol, 23 del Napoli (compreso lesagerato 7-1 di tre anni fa, nelleuforia delladi Sarri), 13 del Bologna. possibile un nuovo show.Il Bologna squadra bislacca, capace di battere lInter a San Siro e di perdere sei partite in casa (0-3 Genoa, 1-2 Inter, 0-2 Juventus, 2-3 Milan, 1-2 Roma, 1-2 Sassuolo) battendo per lAtalanta (2-1, era met dicembre).Nella comoda posizione di centro-classifica, dopo lesaltante salvezza centrata da Mihajlovic lanno scorso (30 punti in diciassette partite rimediando al disastro di Pippo Inzaghi: 14 punti in ventuno partite), la squadra diventata sbarazzina e Sinisa sotto il grazioso cappellino manda occhiate di fuoco. Cinque volte in vantaggio, il Bologna si fatto riprendere, clamoroso tre giorni fa a Parma da 2-0 a 2-2.Gattuso stavolta far un turn-over pi profondo perch siamo alla settima partita in ventidue giorni e la classifica calma e placida.Ci sono azzurri che, dopo la ripresa del campionato, hanno giocato sempre (Maksimovic, Fabian Ruiz, Mertens, Insigne), altri hanno saltato una sola gara (Koulibaly, Mario Rui, Zielinski). Largo alle belle speranze, ma con la consegna identica: niente scherzi, si gioca per vincere, per rinsaldare la mentalit vincente.Vedremo Lozano a tempo pieno? Sinora sei apparizioni del messicano dalla panchina, 130 minuti in campo, un gol al Verona e uno al Genoa. Forse Hysaj e Manolas novit in difesa, Lobotka da confermare, Elmas dallinizio.Il Bologna potrebbe giocare col 4-3-3, il giocoliere Orsolini e ilPalacio (38 anni) avversari temibili, ma il giocatore pi interessante il giovane gambiano Musa Barrow, 21 anni, 7 gol in tredici partite, in prestito dallAtalanta per 13 milioni, un centravanti alla Zapata.Potrebbe essere una partita divertente.