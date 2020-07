Dario Candela celebra Mozart

di Adriano Cisternino

, maggio-giugno di 250 anni fa. L'anniversario stato celebrato ma non troppo, causa (naturalmente) il coronavirus. E allora vale la pena di recuperare, almeno parzialmente.l'accattivante titolo del doppio concerto del pianista Dario Candela in programma marted 14 luglio (ore 19 e ore 21) nei giardini di Villa Pignatelli. Sar il terzo appuntamento della rassegna organizzata dall'Associazione Scarlatti in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania: 80 spettatori per ciascun recital, nel rispetto del distanziamento sociale.Allievo di Aldo Ciccolini, che lo ha definito pianista eccellente, Dario Candela ha maturato una conoscenza del pianoforte basata sulla grande tradizione napoletana. Per l'occasione presenter un percorso dedicato al confronto tra la musica per tastiera di due dei principali compositori napoletani del 700 (Domenico Scarlatti e Cimarosa) e quella di Mozart.(ore 19 e ore 21) toccher al Quartetto Savinio, impegnato in una lettura del Quartetto op. 132 di Beethoven, con i testi e la voce narrante del critico musicale Sandro Cappelletto(progetto dedicato al 250 anniversario della nascita di Beethoven e al centenario della nascita del violinista Piero Farulli) con il sostegno del Goethe-Institut di Napoli. Ilduo pianistico costituito da Antonello Cannavale e Maria Libera Cerchia , sar protagonista il 21 luglio (ore 19 e ore 21) con Riflessi dalloriente (musiche di Schumann, Brahms e Dvorak).luglio (ore 19 e ore 21) toccher a violinista Giuseppe Gibboni, giovane talento salernitano e allievo di Salvatore Accardo, in duo con il pianista Fabio Silvestro, al suo esordio per la Associazione Scarlatti.Serata dedicata al jazz il(ore 19 e ore 21) con il personalissimo stile di Stefania Tallini, pluripremiata star calabrese, con un recital di piano solo.Il 31 luglio (ore 19 e ore 21) il pianista Ciro Longobardi, Premio Abbiati 2019 per la sua pubblicazione discografica dedicata aldi Messiaen, presenter il concerto dal titoloIl(ore 19 e ore 21) appuntamento con il giovane Quartetto Henao e il pianista Costantino Catena. Il concerto fa parte del progetto nazionale, promosso dal Comitato Amr, in collaborazione con Le Dimore del Quartetto.(ore 21) esordir Scarlatti Winds, nuovo laboratorio dedicato ai giovani strumentisti a fiato e diretto da Euegnio Ottieri.Conclusione della rassegna(ore 21) con il concerto del Quartetto Mitja, cui si unir il violista Francesco Solombrino con lesecuzione del Quartetto di Ravel e del Quintetto n. 2 op. 111 in sol maggiore di Brahms.Il prezzo del biglietti intero 10 euro (5 ridotto under 30). Non saranno in vendita biglietti allingresso al concerto.Biglietti in vendita esclusivamente online presso www.azzurroservice.it e presso le abituali prevendite.