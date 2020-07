Favolacce, di Damiano e Fabio D'Innocenzo

di Giovanna D'Arbitrio

Scritto e direttoda Damiano e Fabio D'Innocenzo, vincitore nel 2020 alFestival di Berlino perla miglior sceneggiatura, nonch del Nastro dArgento, il filmFavolacce disponibilesu Sky Premiere e in streaming.











Si tratta in verit di un film insolito, introdotto dalla voce di un narratore sconosciuto (Max Tortora)che racconta di aver trovato nella spazzatura un diario incompleto di una bambina, diario che lui ha deciso di continuare, anche se ci che scriver ispirato a una storia vera, la storia vera ispirata a una storia falsa, la storia falsa non molto ispirata. Senzaltro una strana premessa che evidenzia un mix di vero e falso.











Il film ambientato a Spinaceto in periferia di Roma dove alcuni strani personaggi e tre famiglie conducono in apparenza vite normali che nascondono invece un profondo disagio psichico: Bruno Placido (Elio Germano) e sua moglie Dalila (Barbara Chichiarelli), rabbiosi e insoddisfatti, hanno due figli adolescenti, Alessia (GiuliettaRebeggiani) e Dennis (Tommaso Di Cola), molto bravi a scuola, ma in realt infelici vittime della violenza familiare; Amelio (Gasbriel Montesi), invasivo padre single vive in un camper con suo figlio, il timido Geremia (JustinKorovkin); la piccola Viola (Giulia Melilio) figlia dei vicini; laggressiva Vilma (Ileana D'Ambra) aspetta un figlio dal suo fidanzato; il professore Bernardini (Lino Musella) insegna ai suoi alunni a costruire bombe e altri strani aggeggi, scatenando in loro drammatiche reazioni.











I suddetti personaggi vivono in villette a schiera e sincontrano in giardino per qualche grigliata o un tuffo in una piscina gonfiabile, ma in realt sono i rappresentanti di unumanit insoddisfatta, becera e incolta, un mondo senza speranza deprivato divera cultura e sensibilit.E gli sguardi tristi dei ragazzini svelano lo sgomento di fronte allo squallore dei loro genitore e insegnanti, incapaci di educare. Il film un crescendo di negativit fino al tragico, inaspettato epilogo in cui il desiderio di distruttivit parte proprio dai ragazzi.











Favolaccesi avvale dellottima sceneggiatura dei registiDamiano e Fabio D'Innocenzo, nonch di un buon cast in cui si distinguono i giovanissimi attori. Notevoli fotografia diP. Carnerae scenografia diP. Peraro, E. Frigato, P. Bonfini.





Senzaltro un film che ci sconvolge, anche se la cronaca nera ha generato in noi una sorta di rassegnata assuefazione alle quotidiane efferate stragi in famiglie normali in apparenza, dove le vittime sono soprattutto bambini e donne.











Poco si parla dicausenel film, solo dieffetti,comuni a tutte le zone suburbane del mondo, come affermano gli stessi registi in unintervista. E in fondo di cosa ci meravigliamo? Colpisce oggi lomologazione di comportamenti, generata da una societ globalizzata in cui Politica, Cultura e Rapporti Umani sono stati sempre pi condizionati e oscurati da interessi economici: squallidi slogan al posto di seri programmi politici, martellanti messaggi televisivi, bla bla bla di talk show, quiz e reality show, falsi miti, modelli superficiali e volgari, oppure violenti e distruttivi, hanno causato ottundimento di menti e squallida deriva etica in vari campi.











Secondo il prof. spagnolo A. G. Correa, autore del libroUna classe pacificatasiamo di fronte a una sorta dianalfabetismo emozionale,una mancanza di educazione a sentimenti sinceri e comportamenti civili.











E ci chiediamo allora con preoccupazione se saremo ancora capaci di educare le nuove generazioni nella speranza di una rinascita futura, mentre strati sempre pi ampi dellattuale societ si degradano per carenza di cultura, istruzione e lavoro dignitoso, carenza resa pi grave ora dalla pandemia.











Ecco unintervista ai registi:





https://www.rai.it/raicinema/video/2020/02/Berlino-2020---Favolacce---Interviste-4b48e990-547a-4092-82c9-a928d39e7169.html