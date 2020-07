Un tesoro nascosto: il borgo di Letino

di Achille Della Ragione

Il borgo di Letino ogni anno ha l'onore altissimo di ospitare per alcuni giorni il celebre intellettuale Achille della Ragione, per la fortunosa circostanza che la compagna di un curatore di anime di nome Massimo e di cognome Compagnone (amico dell'illustre personaggio) proprietaria di una splendida tenuta, ricca di verde e nello stesso tempo esperta in culinaria, per cui prepara pranzetti deliziosi, anche se ipercolesterolemici.Il piccolo di Letino, situato a 900 metri sul livello del mare, comprende circa 600 abitanti, ed sormontato dallomonimo Castello, che sorge su di uno sperone di roccia a 1200 di altitudine. In origine doveva essere una singola torre per gli avvistamenti, risalente al III secolo d.C., dato che da quella strategica posizione si domina gran parte del Matese, e le valli dei fiumi Lete e Sava.Il Castello deve essere stato rimaneggiato diverse volte nel corso della storia, perch presenta la base delle torri con la classica forma a scarpa tipica degli Angioini, ma le prime testimonianze sono, invece, dellXI secolo, in periodo tardo Normanno.La difficolt di effettuare ricerche pi accurate, risiede nel fatto che, oggigiorno, la cinta muraria originale comprende il Santuario di Santa Maria del Castello, che ha inglobato due delle cinque torri di avvistamento, e tutto il resto del terreno disponibile del cocuzzolo su cui sorge lintero complesso, occupato dal cimitero del paese.Ma il fatto che esista una sesta torre, con al suo interno unampia cisterna ancora visibile, ci indica che allinterno del Castello, un tempo visse unintera guarnigione di soldati. Come gi abbiamo visto per Prata Sannita, che insieme a Fontegreca, Ciorlano, Capriati al Volturno ed altri centri, Letino raggiunse il suo periodo di massimo splendore sotto la reggenza di Ippolita dAragona, nel XVI secolo, e con lapprovazione degli Statuti, i Letinesi godettero di una certa autonomia amministrativa.Nel 600, fu eretto il Santuario, che presenta un portale sormontato da un oculo, e iscrizioni marmoree, inserite nella pietra locale, con cui interamente costruito.Sia il paese, che il Castello, sono costruiti su due alture a cavallo tra i laghetti di Gallo Matese e Letino. Entrambi di origine artificiale, il Letino, anche detto di Cauto, dal nome delle vicine grotte, tranquillamente visitabili in tutta sicurezza, stato formato allinizio del secolo scorso imbrigliando le acque del fiume Lete, con una diga visibile sia dal paese che dal Castello.Con questo sistema, si costru a valle, nelle prossimit del sottostante borgo di Prata Sannita, una centrale elettrica di rilevante importanza. La centrale idroelettrica di Prata, che come abbiamo appena visto, ricopriva unimportanza strategica per tutta la zona, fu distrutta dai Tedeschi in fuga, alla fine della Seconda Guerra Mondiale.Fu ricostruita agli inizi degli anni 50, con tecniche pi moderne, utilizzando anche le acque del lago Gallo, e fu per anni, il fiore allocchiello dellingegneria idroelettrica italiana, vendendo energia anche allestero. Successivamente dismessa, le acque del Gallo sono andate a rinforzare la Centrale di Capriati, ed il suo bacino artificiale.Quindi ci ritroviamo con uninteressante area di archeologia industriale, data dalla Centrale, e dal tunnel di caduta delle acque, visitabili nei pressi del borgo antico di Prata Sannita. Nelle vicinanze, sono anche visitabili i resti di una cartiera, oramai dismessa, che logicamente sorgeva nei pressi del corso dacqua.