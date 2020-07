Stasera Genoa - Napoli

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 08.07.2020)

Senza respiro giocando ogni tre giorni e con una classifica che al Napoli non offre pi emozioni e traguardi. In queste condizioni, Rino Gattuso va coltivando un sogno. Ambizioso e difficile. Dare al Napoli la mentalit vincente delle grandi squadre attraverso il lavoro, il sacrificio, limpegno continuo.Ci tent una volta Vinicio con il suo Napoli degli irriducibili. Dur un anno. Ci ha provato Benitez arricchendo il Napoli di un gran numero di giocatori di livello. A suo modo ci andato vicino Sarri col martellamento di allenamenti ossessivi.Gattuso non ha ladi Benitez e non ossessionato dalladi Sarri. Ma ha capito che il Napoli non pu continuare a giocare ai margini delle grandi squadre. Deve essere una grande squadra. Neanche con Maradona il Napoli ebbe una reale mentalit vincente pur avendo il migliore dei vincenti: nei sette anni di Diego, vinse solo due scudetti e fece da comparsa in Europa.La storia del Napoli quella di una grande squadra dei sogni. Grandi imprese solitarie, grandi cadute. Come pu pensare Gattuso a unimpresa mai provata a Napoli e che, a Napoli, stata sempreda fattori ambientali, dal clima, dalla diffusa mentalit cittadina, dal vittimismo storico, da una emotivit negativa?Al suo primo ingaggio da tecnico ad un certo livello, tralasciando lesperienza nella casa madre milanista, Gattuso punta a una carriera di prestigio superando labusata etichetta fissata nel soprannome di Ringhio e dalla carriera di giocatore generoso ma tecnicamente limitato.Napoli il posto pi difficile dove inseguire il suo sogno. Ma Rino viene da una scuola e da un ambiente, il Milan di Sacchi, che gli apre un orizzonte ampio. Ha un bagaglio di esperienza in quel Milan che lo spinge in alto. E a Napoli non vuole essere un allenatoreIl vantaggio, oggi, che il Napoli retto da un abile e concreto imprenditore di calcio. De Laurentiis, con tutti i noti limiti caratteriali e in un calcio profondamente cambiato in cui agisce per da sicuro protagonista, potrebbe risultare lasse portante di un Napoli non pi lunare e stralunato.Gi in questi anni il Napoli stato alto in classifica e presente in Europa. Gli mancato lultimo salto, gli sono mancati la ferocia agonistica e il rigore di spogliatoio tipici della storia juventina, un modello inequivocabilmente vincente.Per arrivare a tanto, DeLa pens ad Ancelotti, ma lesperimento fallito per difetti di tutti gli attori. Gattuso non ha il carisma e, ovviamente, lalbo doro di Ancelotti, ma a Napoli si gioca la sua carriera di allenatore che ancora acerba.A Napoli vuolee faril Napoli liberandolo dai limiti storici. Intanto, con lache ha, si impegna strenuamente a trasmettere al gruppo quella mentalit vincente del Milan di Sacchi pretendendo continuit di sacrificio e di impegno fondamentali del carattere di grande squadra e che, in questo scorcio di campionato in cui il Napoli non ha pi niente da guadagnare, risulta ancora pi probante. Gattuso sollecita (la ramanzina di Bergamo) e vuole valutare il livello di tensione del gruppo senza obiettivi immediati, premessa di un futuro stabilmente di vertice.Ecco perch anche stasera, da questa partita col Genoa a Marassi, in cui la squadra ligure in lotta per la salvezza ha pi concreta motivazione, Gattuso pretende dal Napoli una risposta positiva. La squadra deve imparare a non mollare mai.evidente che, in futuro, non baster trasmettere alla squadra la mentalit vincente. Per averla del tutto, occorreranno giocatori vincenti, giocatori leader, campioni di provata esperienza, lulteriore passo perch il sogno napoletano di Gattuso diventi realt. E cos la palla passa a De Laurentiis.