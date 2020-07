Una volta era la partitissima

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 05.07.2020)

Come reagiranno gli azzurri dopo la ramanzina di Gattuso a Bergamo?. Il tecnico stato forte e chiaro.possibile che, mentre la classifica non chiede pi niente, ci sia nel Napoli una stanchezza mentale. A Bergamo mancato lattacco per riparare ai due buchi difensivi. Cifre inequivocabili: quattro tiri lAtalanta, quattro il Napoli. La differenza: due gol dellAtalanta e due parate di Ospina; le quattro conclusioni del Napoli tutte fuori bersaglio (due volte Koulibaly, Lozano, Fabian Ruiz). In realt, lAtalanta ha governato la partita come ha voluto.Arriva la Roma. Una volta era la partitissima. Serve una formazione pi incisiva. Gattuso far grandi cambi? Questo forsennato scorcio di campionato, partite ogni tre giorni, serve al Napoli per non perdere forma fisica e tecnica in vista del retour-match Champions col Barcellona e per chiarire al tecnico le qualit della rosa e che cosa manca per la prossima stagione.Ci sono giocatori che devono conquistarsi stima e fiducia. Prima di tutti, Lozano. Un giocatore pagato 38 milioni non pu essere un flop. Il messicano non ha avuto molto spazio neanche con Ancelotti che lo ha fortemente voluto: due sole partite intere, undici volte sostituito, quattro volte entrando dalla panchina.Ancelotti e, ora, Gattuso (otto volte dalla panchina, una volta sostituito) non hanno dato a Lozano un ruolo preciso. Ma Hirving dovrebbe almeno valere pi di Politano. Forse, sulla fascia destra lequilibratore Callejon ha impedito che ci fosse un esterno soprattutto offensivo.Lozano avr un futuro nel Napoli quando Gattuso avr ben chiaro il futuro della squadra, compreso il modulo tattico. In ogni caso, se gli arcieri titolari sono stanchi (tali sono apparsi Mertens e Insigne a Bergamo) il caso di puntare su Lozano fino a prova contraria.La Roma, due sconfitte consecutive, cinque nelle dieci partite del girone di ritorno, sembra nel caos per le intricate vicende societarie. Difficile, mentre la squadra bersagliata da aspre critiche, fare appello allorgoglio dei giocatori. Fonseca appare confuso. La squadra prende troppi gol. Appena cinque partite con la porta imbattuta, nelle ultime 14 gare sola una volta la Roma non ha preso gol.Una Roma in crisi totale (9 sconfitte: 5 in casa) sembra dare via libera a un Napoli un tantino determinato. La partita tutta da giocare con laffaticamento di questo calendario senza respiro. Sar interessante scoprire quale formazione Gattuso mander in campo. Qualunque sar la squadra, il tecnico ha agitato la frusta. La sconfitta di Bergamo non gli andata gi. Non si respira, ma Tullio De Piscopo ammonisce: niente andamento lento.