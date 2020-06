Jordan Parks è del Napoli Basket

di Mario Triggiani

C’è stato il tanto atteso lieto fine nella trattativa tra la Generazione Vincente e Jordan Parks, con l’ala americana che si è legata al progetto partenopeo per la prossima stagione agonistica.Nato a Staten Island nel 1994, Parks ha vestito per due anni la canotta degli Eagles dell’Università del Nord Carolina Centrale, mettendo a referto 15.6 punti di media con il 66% dal campo nella seconda stagione, sesto miglior risultato della NCAA.La carriera professionistica di Parks è iniziata a Trieste in A2 nel campionato 2015/2016, concluso 16.3 punti di media. Dopo un altro anno nella città giuliana, Parks si trasferisce in Germania al Telekom Bonn.Con la società tedesca a causa di un grave infortunio al ginocchio giocherà solo cinque partite, peraltro al fianco del suo futuro compagno di squadra Josh Mayo, anche lui in Bundesliga.Parks torna così in Italia, a Capo d’Orlando, dove in una stagione dominata sotto ogni aspetto chiude il campionato all’impressionante media di 23 punti a partita con il 45% da due ed il 43% da tre.Queste cifre gli valgono chiamata in Serie A a Treviso, dove prima dell’interruzione a causa dell’emergenza Co-Vid viaggiava a 8.5 punti e 5.6 rimbalzi di media.Queste le prime parole da giocatore azzurro di Jordan Parks: “”.Parks è il settimo giocatore ufficializzato dalla Generazione Vincente per la prossima stagione. I tasselli conclusivi saranno con ogni probabilità un lungo italiano, magari complementare a Iannuzzi, e due giovani per la panchina che possano portare grinta ed atletismo durante le gare più difficili.