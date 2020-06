Verona-Napoli, rose e spine

per gli azzurri al Bentegodi

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 23.06.2020)

Verona per noiuna finale di Coppa Italia stravinta a Roma sui veneti (4-0) ai tempi di Savoldi, lamaro debutto in campionato di Maradona al Bentegodi tra le grinfie di Brieghel (16 settembre 1984), limpiccio di due partite chiacchierate che costarono la retrocessione del Verona in serie B (Verona-Napoli 1-0 del 21 aprile 1974) e un processo per corruzione al Napoli (Verona-Napoli 0-1 del 17 giugno 1962, decisiva per la promozione degli azzurri in serie A), Maurizio Sarri che allena per due mesi il Verona in Lega Pro e viene esonerato (2008), Jorginho che arriva dal Verona al Napoli il 18 gennaio 2014, il difensore kosovaro di cittadinanza albanese Amir Rrahmani, 26 anni, 1,92, che il Verona ha gi ceduto al Napoli, Verona-Napoli una trasferta di felicit altalenante in serie A, 9 vittorie azzurre, 7 pareggi, 10 sconfitte sul campo scaligero, la doppietta di Toni (15 marzo 2015) per lultimo successo veronese (2-0), i gol di Milik e Ghoulam dopo lautorete di Souprayen per lultima vittoria azzurra a Verona (3-1).Nel conto anche una partita in campo neutro per la squalifica del Bentegodi (incidenti in Verona-Milan): solo Cremona accett di ospitare Verona-Napoli del 23 febbraio 1992 dopo il rifiuto di Udine, Ferrara, Monza, Bologna che ritennero il match ad alto rischio. Vinse il Napoli di Claudio Ranieri con un gol di Silenzi (1-0).Verona-Napoli dopo il Coronavirus questa ripresa del campionato fra il dire e il fare, gol e tamponi. Il Verona in magnifica posizione conquistata grazie ai 25 punti del girone dandata. Un campionato deccellenza per i veronesi allenati da Ivan Juric (3-4-2-1) che, in febbraio, castigarono la Juventus di Ronaldo (2-1) con un gol di Borini e un rigore di Pazzini.Partita aperta per il buon gioco dei veronesi che schierano un ottimo centrocampo col marocchino di cittadinanza olandese Amrabat (inutilmente corteggiato dal Napoli) e il serbo Lazovic. Il Napoli avr nelle gambe le due intense partite di Coppa Italia contro Inter e Juventus.Verona e Napoli non hanno problemi urgenti di classifica e questo farebbe pensare a una sfida giocata sotto ritmo. Tutto da verificare.