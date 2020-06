Ge.Vi. Napoli Basket: arriva Eric Lombardi

di Mario Triggiani

Entra nel vivo la costruzione del roster della Generazione Vincente Napoli Basket, che si dimostra particolarmente attiva sul mercato nonostante sia ancora giugno e si assicura un altro giocatore con esperienze importanti in Serie A.Si tratta dellala grande Eric Lombardi, nato a Torino nel 1993 e cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Biella con cui ha anche esordito nel massimo campionato italiano nel 2011 vestendo la casacca biellese, salvo una parentesi a Brescia, fino al 2015.Lombardi ha poi giocato un biennio a Pistoia in Serie A, mettendo a referto 4.5 punti di media il primo anno e 5.2 il secondo.Tornato in cadetteria a Treviso ha segnato quasi 8 punti di media nelle due stagioni seguenti, prima del ritorno a Biella nello scorso campionato, concluso anzitempo a causa dellemergenza sanitaria con 8.4 punti e 6 rimbalzi di media.Queste le prime parole di Eric Lombardi da giocatore partenopeo:Lombardi ha vestito tutte le maglie delle Nazionali Giovanili Italiane, prendendo parte allEuropeo Under 16 nel 2009 (dodicesimo posto, 7.7 punti e 4 rimbalzi di media), al Torneo Internazionale Roseto degli Abruzzi con lUnder 18 (12.4 punti di media) e vincendo con lUnder 20 allenata proprio da Pino Sacripanti lEuropeo di categoria nel 2013 (5.8 punti e 5.7 rimbalzi di media, con una doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi nei quarti di finale contro la Lituania).Lombardi rappresenta il primo nuovo acquisto della Generazione Vincente relativo al settore lunghi che pu gi contare sul centro Iannuzzi, arrivato in corsa nella scorsa stagione e che ha gi trovato l'accordo con la societ per rinnovare il suo contratto per la prossima.Il mercato della Ge.Vi. continuer con l'acquisto di un'altra ala grande, probabilmente americana, che comporr con Iannuzzi la coppia di lunghi titolare, con Lombardi pronto a dimostrare il suo valore partendo dalla panchina.L'acquisto del secondo straniero dopo Mayo, cos come quelli degli ultimi italiani per completare la rosa, non sembra comunque imminente, visto che la societ intenzionata a sondare con cura il mercato e, salvo occasioni irrinunciabili, attender qualche giorno prima di ricominciare a fare offerte.