Riparte il campionato da 2,5 miliardi di debiti

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 22.06.2020)

Esaurito il ciclo dei recuperi, riprende di corsa il campionato interrotto dalla pandemia. Scudetto incerto fra Juventus (63 punti) e Lazio (62), come negli otto anni juventini era successo una sola volta, quando il Napoli di Sarri stette addosso alla Juventus di Allegri, tre anni fa.Quattro squadre pencolano verso la serie B (Brescia, Spal, Lecce, Genoa) e almeno altre tre (Sampdoria, Torino, Udinese) sono in apprensione appena sopra la zona-rossa.Si riprende con tutte le incognite della lunga sosta, le condizioni atletiche delle squadre e il ritmo serrato dei dodici turni da giocare, in campo quasi ogni tre giorni.Riprende un torneo indebitato per 2,5 miliardi di euro, capofila della Juventus con -576,7 milioni, seguita da Inter (-490,1) e Roma (-425,5). Lindebitamento di queste tre squadre vale il 60 per cento delcomplessivo della serie A.Orgoglioso del gruppo azzurro che ha lanciato alla conquista della Coppa Italia, successo doppio perch conseguito contro la Juventus, leterna rivale, a Gattuso restano due obiettivi, cercare di rubare il quarto posto-Champions allAtalanta (difficile), fare il colpo nel retour-match degli ottavi Champions col Barcellona dopo l1-1 del San Paolo (difficile bis).Nel campionato che riprende il Napoli (gi nella prossima Europa League dopo la vittoria della Coppa Italia) se lo giocher partita dopo partita.ha detto Gattuso. Sar impiegata tutta laIl Napoli riprende domani sera a Verona (19,30). Gli azzurri tornano a giocare dopo sei giorni dalla finale di Roma, il Verona dopo tre giorni dal recupero di sabato. Con la vittoria sul Cagliari (2-1) la squadra veneta si portata a un punto dal Napoli. Per la formazione di Juric il match contro gli azzurri sar un autentico spareggio per il sesto posto che assicurerebbe al Verona la qualificazione per la prossima Europa League. Sar, dunque, partita vera.Voci dal futuro. Con un tesorone di 142 milioni in cassa accantonati negli anni (meno una trentina di milioni di perdite per la pandemia), il Napoli sta attaccato al Lilla per avere il centravanti nigeriano Osimhen, 22 anni, 1,96, e il difensore brasiliano Magalhaes, 23 anni, 1,90, prezzo gi fissato a 22 milioni, mentre in arrivo il difensore kosovaro Rahmani (1,92) dal Verona gi bloccato.Sembrano in partenza Koulibaly e Allan, se arrivano offerte. Serviranno un centrocampista geniale e un attaccante di molti gol dopo lacquisto di Petagna (25 anni, 1,90).Dopo avere perso nettamente la Coppa Italia contro il Napoli mercoled scorso, bis della sconfitta in Supercoppa contro la Lazio a dicembre, la Juventus riprende con apprensione la corsa-scudetto, a forte rischio la conquista del nono campionato consecutivo. Il fallimento di Sarri sembra ormai una sentenza.Il tecnico voluto da Paratici e Nedved per fare la Juveoltre che vincente in difficolt non meno di due anni fa col Chelsea (terzo posto in Premier, con qualificazione alla Champions, e conquista dellEuropa League) non riuscendo a imporre la sua filosofia di gioco e con una totale incomprensione tecnica, tattica e forsanche umana con la squadra londinese.La Juventus ha ingaggiato Sarri con un contratto triennale (scadenza giugno 2022) a sei milioni di euro netti lanno, risparmiando 1,5 milioni lanno rispetto al contratto di Allegri. Linvestimento totale su Sarri di 18 milioni netti dopo linvestimento-monstre di due anni fa per avere Cristiano Ronaldo (366,96 milioni: 150 milioni per lacquisto dal Real Madrid, 216,96 milioni lordi di stipendio per i quattro anni di contratto al giocatore).Ronaldo ha 35 anni, sembra anche in declino. Linvestimento sul portoghese non ha dato sinora i risultati sportivi che la Juve si aspettava con un ricavo di 46,29 milioni dal settore commerciale (vendita magliette, eccetera). Dopo liniziale colloquio fra Sarri e Ronaldo prima del campionato a Costa Navarino, nel sud del Peloponneso, il feeling tra i due (mai veramente nato) sta andando verso la rottura.Questanno, i nuovi acquisti sono costati alla Juventus 130 milioni di euro (De Ligt 75, Danilo 37, Demiral 18, Ramsey e Rabiot a costo zero) con un maggiore attivo nelle vendite (149,5 milioni: Cancelo 65, Spinazzola 29,5, Kean 30, Emre Can 25).Nelle partite pi importanti, la Juventus ha battuto solo lInter (2-0 a Torino e 2-1 a Milano), ma ha perso a Roma con la Lazio (1-3) e a Napoli (1-2) dopo avere sconfitto gli azzurri nella seconda giornata a Torino (4-3, autogol di Koulibaly al 92).La Juventus riprender stasera a Bologna la sfida a distanza con la Lazio. Per il 20 luglio fissato lo scontro diretto a Torino. Sono out Khedira e Alex Sandro, CR7 svogliato, Dybala reduce dal Coronavirus, Pjanic ormai fuori dai piani bianconeri.La Juve, fermo Higuain, si accorge improvvisamente di avere bisogno disperato di un centravanti (e rimpiange la partenza del tutto-fare Mandzukic).In corsa nella Champions, la Juve ospiter i francesi del Lione (0-1 allandata) nel match di ritorno degli ottavi di finale.Il club bianconero si gi assicurato per il prossimo campionato lattaccante svedese di origini macedoni Dejan Kulusevski prendendolo dallAtalanta per 44 milioni. Il giocatore era costato centomila euro quando, quattro anni fa, lAtalanta lo prelev sedicenne dal Brommapojkarna, squadra di un sobborgo di Stoccolma che milita nella serie C svedese.Secondo migliore attacco del campionato (60 gol dopo i 70 dellAtalanta e davanti ai 50 della Juventus) e migliore difesa (23 gol, uno meno della Juve), Ciro Immobile capocannoniere con 27 reti (Ronaldo 21), la Lazio si avvicinata a un punto dalla Juventus recuperando lo svantaggio massimo di inizio ottobre (dieci lunghezze) quando fu bloccata da una sconfitta (0-1 sul campo dellInter) e da due pareggi consecutivi (2-2 a Bologna, 3-3 in casa con lAtalanta).Il riavvicinamento alla Juve cominciato con la vittoria nello scontro diretto a Roma (3-1) a inizio dicembre ed stato poi favorito dalle sconfitte della Juventus a Napoli e a Verona.La squadra di Simone Inzaghi infiocchetta la stagione conquistando la Supercoppa italiana proprio contro la Juventus (3-1 nel match a Riad il 22 dicembre), ma uscita ai gironi dallEuropa League nel gruppo con Celtic, Cluj e Rennes. La Lazio da dicembre si potuta dedicare solo al campionato e lo ha fatto da protagonista.La ripresa propone alla Lazio la trasferta di Bergamo (mercoled 24) che impone alla squadra romana di non perdere punti per tenere la Juventus a tiro. necessario che la formazione di Simone Inzaghi stia pi addosso alla Juve per affrontarla nello scontro diretto del 20 luglio a Torino puntando al sorpasso. Allultima giornata, la Lazio giocher col Napoli al San Paolo.La squadra capitolina dovrebbe ripresentarsi in condizioni migliori della Juve, scossa dalleliminazione dalla Coppa Italia che ha acuito i problemi dello spogliatoio bianconero e messo in seria difficolt Sarri.Il primo anno di Conte sulla panchina dellInter cinese (gruppo Suning) iniziato alla grande con sei vittorie di fila. Poi la squadra nerazzurra ha perduto il primo confronto al vertice a San Siro contro la Juventus (1-2).La reazione stata notevole con sedici partite utili (10 vittorie e 6 pareggi). In seguito lInter perdeva anche il secondo big-match, 1-2 alla Lazio a Roma (allandata, lInter aveva battuto i capitolini a San Siro 1-0), e inciampava di nuovo con la Juve a Torino (0-2). Le sconfitte con Juventus e Lazio (tre su quattro incontri) hanno allontanato lInter dalla sfida scudetto.Molti, per, la ritengono ancora in corsa. Non ha un calendario facile, specie nel finale: allOlimpico contro la Roma, a San Siro contro il Napoli che lha eliminata dalla Coppa, allultima giornata Atalanta-Inter.Per il rilancio della squadra nerazzurra, lInter ha assicurato a Conte un triennale di undici milioni netti lanno e ha speso al calciomercato 192,5 milioni di euro (Lukaku 65, Barella 37, Sensi 25, Lazaro 22, Eriksen 20, Biraghi 12, Moses 10, Young 1,5). Sembra in partenza Lautaro (al Barcellona).Fuori dalla Champions nel girone vinto dal Barcellona con 14 punti (secondo il Borussia Dortmund 10 punti, terza lInter 7 punti), la squadra di Conte giocher gli ottavi di Europa League, in gara unica in Germania, contro gli spagnoli del Getafe. Se dovesse vincere la seconda Coppa europea si guadagnerebbe il pass per la prossima Champions.Trionfale quarta stagione di Gian Piero Gasperini sulla panchina dellAtalanta (174 partite: 89 vittorie, 44 pareggi, 41 sconfitte). La squadra bergamasca una macchina da gol: 7-1 allUdinese, 5-0 al Milan e al Parma; in trasferta 7-0 al Torino, 7-2 al Lecce. Cannoniere principe Ilicic (15 reti) davanti a Muriel (13), Zapata (11), Gosens (7), Gomez (6).LAtalanta si assicurato definitivamente Duvan Zapata pagando 25 milioni il riscatto del cartellino e ha preso Muriel per 15 milioni.Sorpresa in casa dal Torino (2-3) alla seconda giornata, la formazione orobica infila una serie di otto partite (5 vittorie, 3 pareggi) prima di perdere due volte in casa col Cagliari (0-2) e con la Juve (1-3). Conquista il quarto posto facendo pi punti fuori (28) che sul suo campo (20).Si esalta in Champions dopo un inizio disastroso (0-4 a Zagabria con la Dinamo, 1-2 a Milano con lo Shachtar, 1-5 a Manchester col City). Recupera pareggiando in casa col Manchester City (1-1), battendo la Dinamo Zagabria (2-0) e vincendo infine sul campo dello Shachtar (3-0). Si qualifica per gli ottavi e fa fuori il Valencia superandolo a Milano (4-1) e in Spagna (4-3). LAtalanta la squadra italiana gi presente nei quarti di finale.Alla ripresa del campionato sar determinante per la sfida scudetto. Mercoled ospiter la Lazio, dopo cinque giornate giocher sul campo della Juventus.Otto anni senza vincere nulla, investendo 265 milioni di euro, e luomo del Massachusetts con padre teramano James Pallotta, 62 anni, mette in vendita la Roma. Pretende 800 milioni. Si fa avanti un altro americano, il californiano Dan Friedkin, 55 anni, imprenditore e produttore cinematografico con un patrimonio di 5,1 miliardi di dollari. Non si accordano sul prezzo.La Roma in pieno caos societario (appena licenziato il direttore sportivo Petrachi, la carica affidata a Morgan De Sanctis) e la squadra, dopo gli addii di Totti e De Rossi, non ha avuto pi unanima.Questanno unaltra stagione deludente col portoghese Paul Fonseca, ottavo allenatore negli ultimi dieci anni. La campagna-acquisti una serie di prestiti (Smalling, Mkhitaryan, Veretout, Mancini) pi gli ingaggi definitivi del portiere Pau Lopez (23,5 milioni), Spinazzola (29,5), Diawara (21), Cristante (21).Lobiettivo tenere almeno la posizione per giocare anche lanno prossima lEuropa League, torneo in cui questanno la Roma in corsa, qualificata per gli ottavi di finale contro il Siviglia. Se i giallorossi dovessero vincere lEuropa League, sarebbero di diritto in Champions lanno prossimo.Sette sconfitte, 4 in casa e 3 in trasferta, hanno frenato pesantemente la squadra giallorossa, partita malissimo con 8 punti nelle prime cinque partite. Ha finito male il girone dandata, sconfitta due volte allOlimpico (0-2 col Torino, 1-2 con la Juventus), ha iniziato peggio il ritorno con tre sconfitte in sette gare, battuta in casa dal Bologna (2-3) e in trasferta dal Sassuolo (2-4) e dallAtalanta (1-2).Riprender il campionato ospitando la Sampdoria mercoled 24. Vincere lEuropa League e tentare la scalata al quarto posto-Champions sono gli obiettivi dichiarati della Roma.Inchiodato al settimo posto, il Milan punta ad entrare lanno prossimo in Europa League dopo essere stato escluso, questanno, dai tornei europei per il mancato rispetto del fair-play finanziario. Uscito Boban, la triade al comando composta dallamministratore delegato Ivan Gazidis, 5 anni, sudafricano, da Paolo Maldini direttore tecnico e dal direttore sportivo Massara.Ibrahimovic, infortunato, stato spietato: Questo non pi il mio Milan, non c un progetto, se io sono qui soltanto per passione.Le due buone partite in Coppa Italia contro la Juventus non hanno avuto esito positivo (1-1 a San Siro col rigore finale di Ronaldo al 91 e 0-0 a Torino). Poco fortunato il Milan, ma sono evidenti i problemi in squadra, pochi i gol fatti (28), troppi quelli subiti (34), mentre su Pioli si allunga lombra del tecnico tedesco Ralf Rangnick, 62 anni, che in Bundesliga ha allenato Stoccarda, Hannover, Schalke, Hoffenheim e Lipsia.Difficile per il Milan strappare alla Roma e al Napoli il piazzamento utile per giocare la prossima Europa League.Il Milan riprende a giocare stasera a Lecce (campo di fuoco, i pugliesi lottano per salvarsi) e non ha un calendario facile, da Milan-Roma a Lazio-Milan, a Milan-Juventus, a Napoli-Milan, a Milan-Atalanta, una serie di ostacoli altissimi.Il Torino, a ridosso della zona-retrocessione, manca lo scatto alla ripresa del campionato pareggiando sul suo campo col Parma (1-1 e Belotti si fa parare un rigore da Sepe) nel recupero giocato sabato. Preoccupa la condizione del Toro, mai cos male dal 2009.Prima dello stop per la pandemia, il Torino aveva infilato sei sconfitte consecutive. Mazzarri stato sostituito a febbraio dopo 27 punti in ventidue partite, la panchina passata a Moreno Longo.Non cambiato nulla. Il Torino rischia grosso. Domani gioca ancora in casa (contro lUdinese), ma poi avr due partite toste con la Lazio in casa, poi il derby con la Juventus.Brescia e Spal, in fondo alla classifica, sono le squadre maggiormente indiziate a retrocedere. La terzultima posizione il Genoa potrebbe lasciarla al Lecce che riprende il campionato contro Milan (stasera, in casa), poi Juventus a Torino e Lazio allo Stadio di Via del Mare. Ma anche il Genoa dovr vedersela con Juventus e Napoli a Marassi.In queste prime partite, la sosta di cento giorni toglie ritmo e aggressivit alle squadre, proprio le armi delle formazioni che lottano per la salvezza.