Napoli Basket, ecco il primo colpo americano

di Mario Triggiani

Non si ferma il mercato della Generazione Vincente Napoli Basket, che ha annunciato questa mattina di aver raggiunto laccordo con il play classe 1987 Joshua Andrew Josh Mayo.Nativo di Munster in Indiana, Mayo dal 2005 al 2009 ha frequentato lUniversit dellIllinois a Chicago, disputando gli ultimi due campionati universitari a 17 punti di media che gli sono valsi in entrambe le annate un posto nel miglior quintetto della lega All-Horizon e gli hanno consentito di chiudere al quarto posto tra i migliori marcatori della storia della sua universit ed al secondo posto per triple segnate.La carriera professionistica di Mayo iniziata nella serie B francese a Clermont, proseguendo poi in Lettonia ed Ucraina prima del debutto nel campionato italiano con la canotta della Sutor Montegranaro nella stagione 2013-2014.Nella prima parte di stagione con la squadra marchigiana fa registrare una media di 15.4 punti per gara ed il 46% da tre, prima di trasferirsi alla Virtus Roma con cui raggiunge la semifinale scudetto.Dopo un anno in Turchia Mayo fa la sua prima esperienza nella A2 italiana a Scafati, vincendo la Coppa Italia di categoria e mettendo a referto 15.7 punti di media.Arriva dunque lesperienza triennale nella Bundesliga tedesca con la canotta di Bonn. Qui Mayo fa il suo esordio nelle competizioni europee disputando lEurope Cup 2016/2017 e la Champions League nelle due stagioni successive (12.9 punti di media nella massima competizione continentale FIBA).Nella scorsa estate firma un contratto biennale con Varese. La sua nuova esperienza italiana parte col botto, visto che fino alla sospensione del campionato causa Co-Vid19 viaggiava a 15.7 punti di media, miglior marcatore della squadra e sesto dellintero campionato.La ridefinizione dellorganico successiva alla pandemia ha portato alla risoluzione del contratto che legava Mayo alla squadra varesina e cos Napoli ha potuto far firmare il giocatore, che vestir dunque la canotta azzurra nella prossima stagione.Queste le prime parole di Mayo da giocatore della Ge.Vi. Napoli Basket:Mayo rappresenta sicuramente un top player per la Serie A2, visto che vanta esperienza nella categoria ma ha anche disputato con buoni risultati alcuni dei migliori campionati continentali.Si tratta di un play che ama il tiro dalla distanza ma non manca di coinvolgere i compagni, visti i 4 assist di media nella scorsa stagione a Varese.Con laggiunta di Mayo la Ge.Vi. ha messo dunque a segno un vero e proprio colpo di mercato, che potrebbe non essere lultimo, considerando che la societ ha gi fatto sapere di essere sulle tracce di un americano ed un italiano di alto livello.Possibile che queste aggiunte vengano ufficializzate solo ad inizio luglio, vista la volont di attendere che il mercato estivo entri maggiormente nel vivo per sondarlo con pi calma.La Generazione Vincente Napoli Basket ha comunque dimostrato di essere viva e voler costruire un roster che possa lottare per la promozione.Tra i giocatori gi sicuri di disputare la prossima stagione con la canotta azzurra ce ne sono molti che nella scorsa stagione hanno dimostrato di possedere una spiccata propensione a prendere molti tiri.Sar quindi compito di coach Sacripanti, definito dal Presidente Federico Grassi la nostra conferma pi importante per la prossima stagione, organizzare un sistema per far rendere al meglio tutte le bocche da fuoco a sua disposizione.