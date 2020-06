La Rivincita, di Leo Muscato

di Giovanna D'Arbitrio

La Rivincita, primo filmdi Leo Muscato, autore teatrale, tratto dallomonimo romanzo diMichele Santeramo (Ed.Baldini + Castoldi), opera gi messa in scena a teatro dallo stesso Muscato, si attiene alla trama del libro che cos viene descritto: Tra le murge pugliesi bruciate dal sole e battute dal vento, due fratelli diventano involontari protagonisti di un incubo. A Vincenzo espropriano parte della terra per consentire il passaggio della ferrovia mentre Sabino, il fratello, lo rovina finanziariamente. Questi fatti innescano una serie di conseguenze tragicomiche, nelle quali la forza primitiva del legame familiare ("Se non ci aiutiamo in mezzo a noi") li porta a lottare insieme per la sopravvivenza.















In un viaggio vorticoso fra baristi cravattari, avvocati falchi, burocrati ladri e ottusi, i due contadini rispondono a ogni colpo della vita con coraggio: "Mai ti devi rassegnare, mai!"L'espediente di Marta per aggirare l'infertilit del marito Vincenzo causata dall'uso di pesticidi, il ricorso al gioco della cognata Angela, come ultima risorsa e anche il sangue venduto come merce, sono lo specchio impietoso della realt italiana contemporanea e alla fine della discesa all'inferno i due fratelli riusciranno a trovare la propria rivincita contro la "porca miseria". "Perch la miseria fa veramente schifo, te lo dico io."















Anche il film inizia in uno scenario campestre, degradato e squallido, dove vivono due fratelli, Vincenzo (MicheleCipriani) e Sabino (MicheleVenitucci) e le loro rispettive compagne Maja (Deniz Ozdogan)e Angela (SaraPutignano).















Quattro esistenze, misere e precarie: Vincenzo che tira a campare coltivando la terra ereditata dal padre e quando essa viene espropriata dal demanio per far posto a una superstrada, chiede alla moglie incinta di rinunciare al bambino; Sabino che gestisce un chiosco di fiori davanti al cimitero, pieno di debiti e non riesce a mantenere dignitosamente figlio e moglie. E cos cadono in balia di spietati usurai, smerciando veleni agricoli o finiscono a vendersi il sangue. Vincenzo medita perfino di vendersi un rene. Pentita dellaborto, Maja, pur di avere un figlio, fa una scelta estrema che rischia di far precipitare tutti in maggior caos e sofferenze.















Senzaltro ispirato da tante storie vere come il libro omonimo, il film oscilla tra realismo e matrice teatrale, poich regista e interpreti provengono tutti dal teatro. E anche se il regista prova ad offrire uno spaccato depoca veritiero sui nuovi poveri del Sud, tuttavia non trova il tono giusto, forse per i diversi passaggi dal libro alla pice teatrale e infine allo schermo















La pellicola appare quindi come un mix di generi oscillanti tra melodramma, farsa e black comedy, pur nel tentativo di descrivere una realt fatta di bollette, debiti, tasse e quantaltro, soprattutto al Sud dove Vincenzo e Sabino vorrebbero soltanto unavita normalefocalizzata sulla serenit degli affetti familiari e su un lavoro dignitoso.