di Luigi Alviggi

Questo quinto romanzo, un gran successo mondiale del 1987, stato quasi interamente scritto a Roma da Murakami Harubi (Kyoto, 1949) - ricordiamo che in questa lingua il cognome precede sempre il nome - scrittore, traduttore e accademico giapponese. Egli stesso lo defin: bello, malinconico, delicato, e compatto, e ancora, un romanzo damore molto personale e dedicato agli amici che sono morti e a quelli che restano. Lidea gli nacque da una canzone dei Beatles ascoltata in sottofondo mentre sta atterrando allaeroporto di Amburgo. Il passato si scatena, avventandosi su di lui e imprigionandolo. Lo conquista una impellente nostalgia per il complicato mondo di fine adolescenza e per le amicizie che allora imperano sovrane. Avrebbe dovuto chiamarsi Il giardino sotto la pioggia, dallomonima sonata per pianoforte di Debussy, ma lesteso sviluppo e lintensa forza umana che lo pervade fecero ritenere inadeguato quel primo titolo rispetto alla sonata, come ci racconta lAutore nella sua nota del 2006 riportata nel libro. La prima pubblicazione in Italia fu del 1993 con il titolo Tokyo blues, adottato a motivo dellabbondanza di riferimenti musicali presenti nel testo. Il libro un ampio sviluppo del racconto La lucciola (Hotaru) scritto cinque anni prima, e da esso stato tratto anche un omonimo film giapponese del 2010. Il romanzo desordio di Murakami, nel 1979, fu Ascolta la canzone del vento. Il libro tratta di uno studente che passa il suo tempo al Jays Bar locale effettivamente tenuto da Harubi per breve tempo in compagnia del Sorcio, un altro studente ricco e solitario. Il vecchio Jay, come un fratello maggiore, diviene il confidente delle loro delusioni. Poi il narratore incontra una ragazza lavorante nel negozio vicino e, attratto, la frequenta fin quando lei dimprovviso scompare e dal lavoro e dalla sua vita. Capir allora che stato solo lui a confidarsi con lei nel tentativo di alleggerirsi del mistero insoluto di una sua ex, finita suicida, e in nulla ha saputo davvero impegnarsi per conquistare la fanciulla. In questo lavoro lo scrittore indaga su un piccolo gruppo di giovani colti nel passaggio dalladolescenza al traguardo dei venti anni, di solito a direzione univoca: turbamento totale dei sentimenti, differenti valutazioni sul mutevole esterno, facilit di fiammate erotiche, instabilit di affetti. Le simpatie, il sesso, lamore, movimentano let e vengono esplorati e narrati a tutto tondo. In genere attraverso lunghi dialoghi, o incontri a tre di giovani, nel diverso contesto che si va manifestando nella vita di questi quasi adulti ai primi ingressi nella realt con cui dovranno convivere. Qualcuno soccomber a fronte dei piccoli traumi ripetuti che finiscono col condizionare la vita di chi ancora non ha avuto tempo n occasioni bastevoli per consolidare fondamenta stabili. Proprio larrembaggio incontenibile verso ogni cosa, aspetto base degli anni verdi, pu innescare un meccanismo devastante che non lascia tempo per metabolizzare laccaduto e, in un altrettanto breve volgere di prospettiva, innalza una barriera contro la quale difficile averla vinta. Straordinaria labilit di Murakami di approfondire il vissuto dei personaggi, partecipato in minuto dettaglio al lettore. Anche se essi non sempre sanno esprimere quanto si agita dentro, si comportano in accordo con lintimo giudizio su quanto stanno vivendo, pur scorrendoci dentro senza un preciso orientamento. Osserva Giorgio Amitrano, nella sua estesa e brillante prefazione: Vi insomma una miracolosa sintonia tra lautore, la propria ispirazione e la capacit ricettiva del pubblico, composto in gran parte da giovani che alla fine degli anni sessanta non erano nati o erano ancora piccoli, e che ci nonostante si rispecchiano perfettamente nei personaggi. La trama di Norwegian wood la lunga storia - raccontata in flashback dal protagonista Watanabe Tōru prossimo alla maturit dei quarantanni (la prima per tutti, no?) - del giovane universitario di fine anni 60 del secolo scorso, studente a Tokyo, in un periodo di forti agitazioni studentesche e di conseguenti ulteriori sbandamenti, in Giappone come altrove. Acutamente osserva ancora il prefatore sul protagonista: Come la maggioranza degli adolescenti, Tōru non consapevole delle proprie qualit, si sente dissonante rispetto al concerto del mondo, continuamente assalito dal dubbio di avere sbagliato o poter sbagliare, ma anche guidato da un ostinato e personale senso della morale, ed questo senso del giusto, pi istintivo che meditato, che lo fa sentire diverso dai giovani rivoluzionari, e lo spinge piuttosto verso la solitudine. Tōru divide la stanza alluniversit con Sturmtruppen, un ragazzo balbuziente e ossessivo per lordine imposto allo spazio comune, che scompare dal libro come gi visto per personaggi di questAutore. A Tokyo Tōru incontra Naoko, vecchia amica del liceo a Kobe e fidanzata del suo amico pi stretto, Kizuki. Non laveva pi vista dopo il funerale di questi, morto suicida. In lui nasce lamore per la fanciulla e si frequentano molto. Quando lei lascia la citt la rivedr solo molto tempo dopo, ricoverata in un Istituto psichiatrico. Nelle parole scambiate, a una visita in quel luogo, si esplicita un grosso ostacolo dellaffacciarsi di un giovane alla realt adulta: - Il nostro era un legame indissolubile. Quindi, se Kizuki fosse ancora vivo, molto probabilmente noi due staremmo ancora insieme, ci ameremmo e avremmo gi cominciato a poco a poco a diventare infelici. - Perch? Naoko si pass alcune volte la mano fra i capelli. Dato che non aveva pi il fermaglio, quando guardava in basso i capelli ricadevano nascondendole il viso. - Forse avremmo dovuto pagare il nostro debito nei confronti del mondo, - disse Naoko sollevando il viso -. La difficolt di crescere, per esempio. Ci sarebbe arrivato il conto di quel prezzo che avremmo dovuto gi pagare. Perci Kizuki ha f:atto quella fine e io sono finita qui dentro. Noi siamo stati come due bambini nudi cresciuti su un'isola deserta, che se hanno fame mangiano una banana, se si sentono tristi si abbracciano e dormono insieme. Per non potevamo continuare cos in eterno. Diventavamo grandi, ed era tempo di entrare nella societ. Perci tu sei stato molto importante per noi. Per noi tu significavi il legame che ci metteva in rapporto col mondo esterno. Noi ci sforzavamo di assorbire il mondo esterno grazie alla tua intermediazione. Purtroppo poi non ha funzionato. Incontrer poi Midori, compagna di corso alluniversit, di carattere opposto a Naoko, restando attratto anche da lei per il fascino dei contrari al quale tanti uomini sono soggetti. Midori, ragazza pratica ed estroversa, avr la meglio su Naoko, troppo complicata e sofferente per disturbi mentali, che non sapr rispondere a quanto Tōru si ostina a cercare, seppure in forma poco consapevole. Nagasawa, altro studente amico, lo affascina per la spregiudicatezza degli atteggiamenti, e sar il suo nocchiero verso molte facili avventure con ragazze compiacenti occasionali. Nagasawa sfrontato e perverso, e anche la sua fidanzata Hatsumi, sofferente per i tanti tradimenti e infine da lui abbandonata, nonostante si sposer poi con un altro, finir con luccidersi dopo qualche anno. Lo stile di Murakami piano e scorrevole, piacevole e rapido a leggersi, di sicuro anche questo ha contribuito al suo grande successo. Descrive con accuratezza i tanti ricordi di Tōru di quegli anni unici. Tra i sentimenti dellet il sesso ha sicura prevalenza e lAutore, nella precisione del registro narrativo, sente di non dover omettere dettagli riposti dei personaggi che, di grande importanza, aiutano ad inquadrarli nel temperamento e nelle situazioni di vita incontrate. Molteplici le narrazioni di episodi intimi tra Tōru e i suoi due veri amori ma, diciamolo subito, non sono affatto di compiacenza oscena quanto piuttosto, nella ricerca delle verit essenziali, di chi non vuol frapporre ostacoli nel descrivere anche le cose pi segrete (e pi comuni) che possono accadere tra due innamorati. La malinconia, lo stato danimo che sottolinea linquieto modo di sentire ogni bel ricordo, caratteristica dei racconti in flashback, quando il ricordato, tramortito dal vortice del passato, viene avvolto da un alone di rimpianto e di perdita inevitabile. Ed essa ancora accentuata dalla omonima canzone dei Beatles (1965) anchessa storia di un fugace ricordo che Murakami decise infine di adottare quale titolo definitivo del libro: I once had a girl, or should I say, she once had me... She showed me her room, isnt it good, norwegian wood? And when I awoke, I was alone, this bird had flown. So I lit a fire, isnt it good, norwegian wood. (Una volta avevo una ragazza, o dovrei dire che lei una volta aveva me... Mi mostr la sua camera: non bella, legno norvegese? .. E quando mi svegliai, mi ritrovai solo, luccellino era volato via. Cos accesi un fuoco, non ho fatto bene, legno norvegese.) Scompaiono, dunque, non solo i personaggi di Murakami. Nel libro per il significato quello di Foresta norvegese, ma anche la canzone dei Beatles abbastanza ambigua nei due versi finali su cosa davvero accada nella camera ad opera del ragazzo! Oltre i tantissimi richiami musicali, numerosi nel testo anche i richiami alla letteratura di lingua inglese: Scott Fitzgerald, Salinger e Dickens prevalenti, maestri dichiarati di questAutore. E Tōru stato tantissimo confrontato con il giovane Holden, protagonista del romanzo del 1951 di Salinger. Un libro, dunque, di intensa e profonda malinconia a comporre la quale si fondono a mio giudizio - tre filoni inoppugnabili: Il primo quello della giovinezza alle spalle, irripetibile: risuona un sottofondo di ricerca del tempo perduto che a tratti appare la nota principale dello scritto. Per quanto sia arduo il passaggio dalladolescenza allet adulta, esso il periodo pi bello della vita per i grandi cambiamenti personali che devono essere affrontati e assorbiti di continuo, e poi per lappagamento di quellincoercibile desiderio di novit che, mai come in quegli anni, sembra davvero fiorire giorno dopo giorno. Aspetto negativo lansia perenne che possiede e si alimenta nel giovane, perso di fronte alle tante incertezze che avvolgono ogni decisione che la vita lo costringe a prendere. Il secondo che, per quanto Tōru sia introverso e riflessivo, la quantit di cose che gli capitano non certo comune e, non ricco di famiglia, non pare mai passarsela male. Merito certo della disponibilit a trovarsi un lavoro per mantenersi agli studi, ma anche di un acume innato che lo porta a scegliere la via migliore per il proprio beneficio, e questo aspetto certo mai pu durare per tutta la vita. Il terzo che le vicende narrate sono molto altalenanti. Passano da momenti di estrema felicit per affetti ritenuti corrisposti, o presunti tali, a lutti irreversibili che caricano di ombre pesanti il futuro che seguir. Le morti precoci scavano ancor pi il tormentato cammino di una giovane vita e, quando con esse tramontano affetti di forte spessore, fatalmente in chi resta si scava un fossato dal quale davvero difficile lanimo umano riesca a venir fuori. Resta fissato per sempre solo il passato comune, monco di chi non pi con noi. Poi, osservando la vita intorno proseguire, poco alla volta si spinti a rientrare nellacqua del proprio fiume e la corrente trascinante ha un palese effetto benefico permettendo di riconoscersi, e QUASI tornare ad essere come prima. Nelle pagine non c traccia di magismo o, peggio, di surrealismo qualunquista, credo che si possa piuttosto definire il tutto come la rappresentazione di un sogno lucido, alla stregua del miglior Fellini regista. La lettura, quando finita, lascia in una condizione singolare. Fuor di dubbio lopera molto bella, e lascia traccia di un che di estraneo allusuale impronta di vita. Veniamo esposti a una raffica di tempeste emotive non facili a estinguersi, e lo stimolo a meditare ci accompagna per un po prima di lasciarci, ma non senza eredit: siamo cresciuti dentro. Un risultato questo sempre e assolutamente vantaggioso. Daltro canto non dobbiamo dimenticare che, mentre stiamo a tormentarci di fronte una decisione difficile da cui dipende gran parte del nostro futuro, il destino pu inalberarsi, improvviso e violento, e cava lui per noi in un istante il ragno annidato nel buco! E ora, per concludere, possiamo chiederci quale pu essere il significato del titolo scelto? Nessuno vieta di farlo. Uninterpretazione potrebbe essere che la vita, per tutti, rappresenta un percorso accidentato in un bosco gelido e solitario qual quello di un freddo paese scandinavo. difficile trovare lungo questo cammino un conforto che si offra allo sperduto viandante nel luogo sconosciuto e ostile. E lamore, la salvezza universale, in questo libro non mai piano e scorrevole. Motivi vari ricordi, rimpianti, errori rendono ancora pi complicato il procedere. Una metafora, dunque, dellumano cammino? Possibile, solo unopinione... Di sicuro per Tōru e la compagna la vita non sar una facile passeggiata questo libro dedicato a tutti i miei amici che sono morti e a quelli che restano La morte non lopposto della vita ma una sua parte integrante. Luigi Alviggi Murakami Haruki: Norwegian wood (Tokyo blues) Traduzione e introduzione di Giorgio Amitrano nota dellAutore del 31.03.2006 postscriptum dellAutore del giugno 1987 RCS MediaGroup, 2020 p. 396 - 8,90