Variazioni azzurre a centrocampo

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 17.06.2020)

Questa finale di Coppa Italia fra Napoli e Juventus la sintesi degli ultimi dieci anni di campionato in cui il Napoli, pi di qualunque altra squadra, stato lavversario della Juventus otto volte campione dItalia, mentre da Sarri a Gattuso e da Allegri a Sarri cominciata, a Napoli e Torino, unaltra storia.Anche nelle partiteil Napoli si fieramente opposto alla Juve battendola, nel 2012, nella finale di Coppa Italia e pareggiando il conto nella Supercoppa italiana, vittoria bianconera a Pechino, vittoria azzurra a Doha.scontato, poi, che una finale Napoli-Juve eccita il popolo azzurro pi di ogni altra combinazione. Infine, c Sarri in campo bianconero. Il profeta della Grande Bellezza azzurra ha gi perso il primo confronto da ex col Napoli, battuto al San Paolo (2-1) nel match di campionato di fine gennaio.Sgombrato il campo da curiosit, cifre e pinzillacchere, la finale di stasera a Roma una sfida apertissima in cui la Juve ha il palese vantaggio delle giocate dei singoli, pi Dybala di Ronaldo.possibile che Gattuso torni a un pi smaccato 4-1-4-1 per reggere lurto bianconero che sar molto accentuato nei primi venti minuti, com abitudine della Juve e come s visto contro il Milan venerd scorso.Contro lInter al San Paolo, il Napoli ha ballato molto e Ospina lha tenuto in gara. Il centrocampo nerazzurro, molto mobile e aggressivo per 40 minuti, ha soverchiato la squadra napoletana.Troppo solo Demme in trincea senza lapporto di Elmas e Zielinski, il polacco meno efficace nella fase difensiva, inchiodati poi sulle fasce Di Lorenzo e Hysaj dalle percussioni di Young e Candreva.Contro la Juve, il centrocampo azzurro va ripensato, magari con limpiego di Callejon e Allan (se il brasiliano sta bene) sulla linea mediana completata da Fabian Ruiz e Insigne nel 4-1-4-1, Demme davanti alla difesa, Mertens unica punta.La Juve non ancora la squadra che Sarri vorrebbe, non pi la Juve di Allegri, a mezza via nella trasformazione programmata con lingaggio dellex tecnico del Napoli. Contro il Milan, nonostante abbia giocato in superiorit numerica per 75 minuti, stata furiosa per venti minuti, poi stata meno ossessiva pur continuando a condurre il gioco, infine confusa dai cambi di Sarri.Assalter il Napoli sulle fasce con Cuadrado (serata dura per Mario Rui) e Alex Sandro. Da Dybala e Ronaldo pericolo costante da opporre marcature rigide e raddoppi. CR7 partir largo a sinistra per non incappare, al centro, nella doppia morsa Maksimovic-Koulibaly.Pi problematico il controllo di Dybala capace di incontenibili dribbling palla a terra e di conclusioni irresistibili. Grande attenzione il Napoli dovr avere per gli inserimenti dei centrocampisti bianconeri in zona-gol (occhio a Khedira). Con i cinque cambi, pi decisiva la superiore disponibilit juventina di unainteramente competitiva.La Juve, che ha giocato venerd, avr sul Napoli, che ha giocato sabato, anche il vantaggio di un giorno in pi di riposo. Il dispendio di energie degli azzurri contro lInter stato elevato. I pronostici sono per la Juve, ma il Napoli con una partita difesa-contropiede sar nella sua migliore condizione tattica che ha gi fruttato risultati brillanti.Contro lInter ha concesso campo, possesso e tiri allavversario. Perci sembra inevitabile un ritocco alla formazione di sabato sera.