Jazz: parte il “Riverberi”

di Adriano. Cisternino

Jazz is back. Riparte il jazz, anche in Campania, con il “Riverberi 2020–Appia in jazz”, decima edizione della rassegna, direttore artistico il trombettista beneventano Luca Aquino. Sei concerti, sei serate all'aperto, dal 19 al 28 giugno ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria in rigida osservanza delle norme post-coronavirus.Sei date, dunque, le prime due già sold-out da qualche giorno. Venerdì 19 a S. Nicola Manfredi l'evento inaugurale punta su Joyce Elaine Yuille, sofisticata vocalist newyorkese, ex-modella approdata alla musica proprio in Italia, collaborazioni anche con Paolo Conte, Donna Summer e Gloria Gaynor. A sostenerla gli “Hammond Groovers”, raffinato gruppo di musicisti nerwyorkesi.Sabato 20 toccherà al Three One con Lorenzo Tucci (batteria), Max Ionata (sassofono) e Dario Deidda (basso), tre autentiche star del jazz nostrano, attesi a San Leucio del Sannio, nei giardini di Palazzo Zamparelli, per un repertorio di jazz classico hard-bop ma con gustose puntate nel pop italiano, presentato naturalmente con particolari arrangiamenti. Aprirà la serata il fisarmonicista Valerio Russo.Omar Sosa, eclettico e spettacolare pianista cubano, autentica star di fama internazionale, concluderà il primo weekend sul belvedere di San Marco ai Monti di Sant'Angelo a Cupolo.Il sassofonista napoletano James Senese, per anni compagno di viaggio di Pino Daniele, 50 anni di carriera appena festeggiati, sarà di scena con la band “Napoli Centrale” mercoledì 24 in piazza della Ricostruzione ad Apice Nuova.Jazz al femminile per gli ultimi due appuntamenti della rassegna. La cantautrice Serena Brancale, voce, pianoforte e percussioni, poliedrico talento pugliese (jazz, grafica e teatro), sarà la protagonista sabato 27 nella villa Comunale di San Nazzaro.Chiusura domenica 28 a San Martino Sannita con il sestetto di Kelly Joyce, seducente voce parigina di origine senegalese (all'Africa ha dedicato un suo recente disco), figlia d'arte, studi e parecchia carriera in Italia.Prenotazioni solo presso gli uffici comunali delle sedi dei vari concerti.Per Omar Sosa inviare una mail a: comune@comunesantangelo.it Per James Senese chiamare 0824.921711 .Per Serena Brancale inviare mail a: riverberi@comune.sannazzaro.bn.it Per Kelly Joyce scrivere a: riverberisanmartinosannita2020@gmail.com o telefonare a 082449171.