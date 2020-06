Koulibaly il guerriero col viso di bambino

di Mimmo Carratelli

(da: Guerin Sportivo luglio 2020)

Ogni mattina in Africa , come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovr correre pi del leone o verr uccisa.Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e sa che dovr correre pi della gazzella o morir di fame. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, non importa che tu sia leone o gazzella, limportante che cominci a correre.Kalidou Koulibaly racconta questa storiella africana al figlio Seni, che il diminutivo di Senegal, nato a Napoli, oggi ha quattro anni. E il figlio Seni chiede:. E pap Kalidou risponde:. E Seni rimane deluso e dice:. E Kalidou spiega:. Seni protesta perch pap Kalidou non gli sembra proprio una gazzella.insiste.



E Kalidou gli racconta questa storia: Un campo di calcio come lAfrica e ci sono leoni e gazzelle. I leoni corrono per far gol e devono correre pi delle gazzelle per riuscirci. La gazzella deve correre pi del leone per impedirgli di far gol. In ogni caso, limportante sul campo di calcio che devi correre.



Seni non sembra convinto e ripete: Pap, tu sei il leone. E allora Kalidou acconsente: Va bene, Seni, io sono il leone, ma devo correre sul campo come una gazzella.



Koulibaly un immenso senegalese nato a Saint-Di-des-Vosges sul lembo orientale della Francia, pap operaio, mamma cameriera, immigrati. Il Senegal nel suo cuore. Se si guarda una cartina geografica, lAfrica ha quasi la forma di un cuore. Non esiste una saudade africana, ma un senso di appartenenza. LAfrica un sentimento. la grande mamma che non hanno n gli europei, n gli americani, tanto meno gli asiatici. un vento lontano. Un infinito lontano. lorigine del mondo.



per questo che Kalidou Koulibaly ha una fierezza africana addolcita da un carattere mite. per questo che un difensore buono. per questo che pi gazzella che leone. Sovrasta gli avversari, non li spezza. Quel fallo da ultimo uomo su Simeone a Firenze non fu cattivo, ma maldestro.



Sollev la gamba destra per arrivare al pallone, invece la allung sul petto del ragazzo argentino che gli correva al fianco. Non fu un gesto per far male. Non colp duramente lattaccante, lo ostacol. Mazzoleni gli mostr il cartellino rosso. Kalidou pieg la testa senza protestare. Conosce le regole, non un ribelle.



Koulibaly ha un viso di bambino, un viso tondo di bambino buono, che non si altera mai. Non tradisce lo sforzo degli interventi acrobatici, ma neanche la gioia dei colpi perfetti. Nei duelli aerei, Kalidou non spinge cercando nellanticipo e nellaltezza vincente un gesto pulito.



Non un difensore rissoso e non assesta mai colpi proibiti. La grinta gli sconosciuta, quel limite che da ragazzo gli ha impedito di affermarsi subito, un difensore corretto non il massimo. Commesso un errore, non cerca un rimedio immediato e scorretto sullavversario. Superato, si porta le mani al viso, ma non un gesto di disperazione e di delusione, un gesto pacato di contrizione, di pentimento.



Accetta dessere battuto senza reagire scompostamente. Un guerriero tranquillo dai gesti semplici ed essenziali. Quando porta la palla avanti, Kalidou ha un impeto misurato. Non travolge, avanza. Ha sempre un atteggiamento moderato. il suo calcio che non cerca la scena.



Un giocatore dalla grande forza interiore, questo Kalidou Koulibaly. Un re maestoso che assorbe i buuu razzisti. AllOlimpico, Irrati sospese per cinque minuti il match fra Lazio e Napoli, Kalidou bersagliato dai buuu. A fine partita, Koulibaly regal la sua maglia a un bambino. Una risposta tenera, una tolleranza da pap alle offese dagli spalti. Il tollerante, maestoso, buon Kalidou.



Lo stiamo perdendo a Napoli dopo sei stagioni in maglia azzurra? arrivata lora dei saluti? Il coronavirus ha spezzato il campionato e ha lasciato tutto in sospeso, chi andr e chi verr, e come sar il prossimo Napoli, il prossimo senza Koulibaly.



Lestate scorsa De Laurentiis lha trattenuto portandogli lo stipendio a sei milioni, il top degli azzurri, e piazzando una clausola rescissoria da 150 milioni per i club esteri. Insistevano per averlo i due Manchester, il Liverpool e, in Francia, il quotidiano Le Parisien rivelava che Kalidou aveva comprato casa (quattro milioni, sei stanze) a Parigi, con vista spettacolare sulla Torre Eiffel. Lo voleva il Paris Saint Germain per sostituire Thiago Silva giunto ai 35 anni.



Poich si parlava di una cessione per cento milioni, dopo la precedente stagione da miglior difensore dEuropa, Koulibaly, preso per 8,5 milioni nel 2014 dal Genk, sarebbe stato lennesimo affare di De Laurentiis, il pi ricco e abile gestore di plusvalenze, 47 milioni ricavati tra lacquisto e la cessione di Cavani, 25 da Lavezzi, 53 da Higuain (preso dal Real Madrid per 37 milioni e ceduto alla Juventus per 90).



Ora Kalidou dovr raccontare a Seni e alla sorellina Nessa, sopraggiunta lestate scorsa, che si pu essere gazzella e leone nel calcio, ma anche piccioni viaggiatori, la valigia pronta per una nuova avventura.



Nessa nata tre giorni prima dellautogol di Koulibaly a Torino contro la Juve nella disgraziata partita del 31 agosto 2019, la svirgolata spettacolare che scosse la rete di Meret al 92 condannando il Napoli alla sconfitta (3-4) dopo che gli azzurri avevano rimontato tre gol e Ancelotti godeva.



Nellaltra porta dellAllianz Stadium, solo un anno prima, Kalidou aveva compiuto il prodigio di un volo, sulle ali di Sarri, per fiondare il pallone di testa nella porta di Buffon al 90 regalando al Napoli l1-0 e il sogno-scudetto, sgonfiatosi sette giorni dopo tra Milano, dove la Juve vinse, e Firenze, dove il Napoli croll.



Forse, Parigi sar il miglior posto per Koulibaly. Sua moglie, Charline Oudenot, francese, bionda e francese, il volto di luna e i capelli doro. Si sono conosciuti da bambini a Saint-Di-des-Vosges dopo essere nati lo stesso giorno e nella stessa clinica della cittadina della Lorena. Scolaro diligente, con qualche difficolt allinizio di farcela col pallone, Kalidou pensava di andare alluniversit, studiare matematica e trovarsi un buon posto in una banca.



Preso al Napoli da Rafa Benitez, il creatore del miglior Napoli di De Laurentiis, dopo tre telefonate del madrileno, le prime due a vuoto perch Kalidou credeva che a telefonargli fosse il suo amico Ahmed, pronto a fargli ogni genere di scherzi, e perci metteva gi la cornetta. Alla terza telefonata si arrese allevidenza.



Sarri ne fece un difensore finalmente consapevole delle sue qualit. Di Kalidou lallenatore del Metz aveva detto: Koulibaly una spugna, volendo dire che aveva una grande capacit di assorbire ogni insegnamento.



Deve essere stato una grande spugna per assorbire gli insegnamenti martellanti di Sarri.



Non iniziato bene lultimo anno di Koulibaly nel Napoli, forse distratto dalle voci di mercato, complice un infortunio alla gamba destra patito nella gara contro il Parma il 14 dicembre dellanno scorso (costretto a lasciare il campo dopo cinque minuti di gioco). Fuori per due mesi, quando rientrato ha accusato una condizione incerta nel Napoli iniziale di Gattuso che stentava parecchio.



Dieci reti allattivo nelle 233 partite in maglia azzurra, compresa la doppietta rifilata al Chievo lanno scorso, e la macchia del primo autogol a Londra contro lArsenal (0-2), meno dolorosa di quella successiva a Torino. Koulibaly, semmai dovesse andare, non lascia solo questi numeri, ma il passaggio a Napoli di unatleta leale e generoso, un vero Leone della Teranga, termine senegalese che significa rispetto, cortesia, gioia. I tifosi lhanno amato subito per la semplicit dei gesti, lumilt nellimpegno e la nobilt africana nel proporsi sulla scena da guerriero silenzioso.



Il Napoli starebbe mirando al sostituto di Koulibaly puntando su difensori giovani e dallaltezza considerevole. Si fanno i nomi di tre ventitreenni: il tedesco Robin Kock (1,90) del Friburgo, valutazione 15 milioni; il belga Jan Vertonghen (1,89) del Tottenham a parametro zero a fine giugno; il serbo Nikola Milenkovic (1,95) della Fiorentina, prezzo 30 milioni.