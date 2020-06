Silenzio, si gioca

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 13.06.2020)

Rotola, rotola, rotola, strada facendo rotola, rimbalza qua e l. Il Pallone di Gianni Meccia. Dove eravamo rimasti, tre mesi fa e forse pi?In ripresa con Rino Gattuso, dopo un inizio difficile e quattro bei risultati piazzati sul cammino della riscossa: il 2-1 in campionato alla Juventus, l1-0 alla Lazio nei quarti di Coppa Italia, l1-1 col Barcellona al San Paolo, l1-0 di San Siro allInter in Coppa. Niente male dopo le cinque sconfitte nelle prime dieci partite di Gattuso. Lorenzo Insigne, con cinque gol, il cannoniere della risalita. Si ricomincia azzerando i ricordi della regular season. Ora unaltra storia.Non sar il silenzio cantatore di Libero Bovio nel San Paolo senza spettatori questa sera contro lInter, semifinale di ritorno di Coppa Italia col vantaggio del gol di Fabian Ruiz a Milano, e a noi vecchi cronisti delle maglie azzurre lo stadio di Fuorigrotta vuoto ricorda il Bernabeu del 1987 a porte chiuse, era settembre, dove gioc il Napoli di Maradona alla prima Coppa campioni della storia azzurra, il campo madrileno sanzionato dallUefa per gli incidenti dellanno prima nel corso della partita del Real contro il Bayern.Per il Napoli il calcio riprende con questo bel botto, una partita gi decisiva per arraffare qualcosa in questa stagione del trapasso da Ancelotti a Gattuso. La Coppa Italia un traguardo possibile dopo l1-0 di San Siro. Il Napoli ha due risultati su tre per guadagnarsi la finale della competizione e sarebbe un bel premio per Gattuso che, prima della pandemia, aveva rimesso in sesto la squadra azzurra.Pesa lincognita del lungo stop e non si conoscono le condizioni delle squadre e nemmeno lumore dei giocatori, tuttavia limportanza del confronto, dentro o fuori la Coppa, dovrebbe garantire una partita vera, non una prudente passeggiata per riprendere il gioco.Niente supplementari, ma calci di rigore direttamente dopo i 90 minuti. Bisogna fare in fretta. Spifferi da Milano riferiscono che Conte rinuncerebbe al collaudato 3-5-2 per un pi costruttivo 3-4-1-2 piazzando il talento danese Eriksen alle spalle di Mandrake Lautaro e Hulk Lukaku per rifornirli di palle-gol. LInter ha un solo risultato utile, la vittoria, ed comprensibile che armi al meglio le sue bocche di fuoco. Marteller sulle fasce con Candreva e Young.Si annuncia un 4-3-3 del Napoli, ma con Callejon lequilibratore massimo al posto del pi annunciato Politano, avremmo un 4-4-2, lo spagnolo sulla linea dei mediani. Limportante non dare campo allInter, che ha un centrocampo robusto, non farla entrare in partita, non aspettarla.La partita difensiva di San Siro ha fruttato l1-0 di Fabian, ma adesso unaltra storia. Giocare per il pari sarebbe pericoloso.Far paura allInter e farle un gol sarebbe una sentenza. Perci allineati e coperti con i tre re magi allattacco (Callejon, Mertens, Insigne dei fasti sarriani).Bisogna andare a scuotere la porta di Handanovic togliendo alla squadra milanese ogni animosit e chance di sorpasso. Un Napoli astuto, con le armi offensive intatte, non una squadra allarrembaggio. Ci siamo capiti.C Ciruzzo Mertens ingolosito dal trono dei gol, staccando definitivamente Hamsik per balzare alla quota assoluta di 122 centri (sinora 90 reti in campionato, 5 nella Coppa nazionale, 26 in Europa) davanti ad ogni altro cannoniere azzurro di tutti i tempi e vittorie.Silenzio, si gioca.