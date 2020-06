Bar Giuseppe, di Giulio Base

di Giovanna D'Arbitrio

Disponibile su RayPlay (Rai Cinema)Bar Giuseppe, un film diretto daGiulio Baseche interpreta in modo particolare la nativit inserendola nei tempi attuali, un film scaturito dalla lettura dei libro di Gianfranco Ravasi Giuseppe- Il padre di Ges, come ha affermato lo stesso regista.



La storia inizia quando la moglie di Giuseppe (Ivano Mascotti)muore allimprovviso e lui non sa come gestire da solo una stazione di servizio con bar lungo una strada pugliese. Non ricevendo aiuto dai due figli, assume Bikira (Virginia Diop), una ragazza diciottenne da poco sbarcata in Italia insieme ai genitori adottivi.



I figli, Luigi (Michele Morrone)e Nicola(Nicola Nocella), in effetti, hanno dei problemi: il primo un tossicodipendente che vive di espedienti; il secondo fa il panettiere, ha moglie e figli e non ha tempo.



Pur attingendo ai Vangeli, poich il protagonista si chiama Giuseppe e si diletta di falegnameria e Bikira in Swahili significa vergine, il film potrebbe essere definitouna parabola laicapoich ci fa riflettere sui problemi attuali, mettendo in scena un amore spiritale, interraziale e senza et, centrato su rispetto, comprensione e compassione.



Se poi proprio volessimo trovare significati religiosi, potremmo ricordare (in base ai Vangeli) che Cristo promise di ritornare sulla Terra e che pi di 2000 anni fa scelse di nascere in Oriente dove le persone di colore sono tuttoggi pi numerose dei bianchi e che, fatto strano ma vero, i cristiani hanno sempre venerato sia limmagine di una Vergine bianca, sia quella di una Madonna nera, alla quale fu particolarmente devoto S. Bernardo di Chiaravalle, fondatore dellordine dei Cistercensi e ispiratore dellOrdine dei Templari.



Un film senzaltro particolare, valorizzato da bravi interpreti. Notevoli anche la fotografia diGiuseppe Riccobene, le musiche diPietro Freddi, la scenografia diIsabella Angelini.



Tra le opere del regista Giulio Base (nonch attore, sceneggiatore e produttore) ricordiamoCrack(1991),Lest(1993) ,Poliziotti(1995),Lovest(1997),La bomba(1998),Cartoline da Roma(2008),Il pretore(2014),Mio pap(2015,La coppia dei campioni(2016),Il banchiere anarchico(2018),Bar Giuseppe(2020),Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma(2020).



Ecco unintervista al regista:





https://www.youtube.com/watch?v=iqddYpQtkuI