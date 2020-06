Napoli-Inter a porte chiuse

come al Bernabeu col Real

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 09.06.2020)

Questa semifinale di Coppa Italia con lInter al San Paolo a porte chiuse, eredit del Covid-19, non una novit per noi vecchi cronisti delle maglie azzurre. Il ricordo va al match col Real Madrid del 1987. Era settembre.Conquistato il primo scudetto, la partecipazione alla Coppa dei campioni ne fu la nobile conseguenza. Il Napoli di Maradona entr nel regno delle squadre leggendarie. E perch lingresso nellolimpo europeo fosse adeguatamente celebrato, il sorteggio del primo turno assegn al Napoli la squadra delle leggende, il Real Madrid.Non era pi il Real degli anni Cinquanta, con Puskas, Di Stefano e Gento, ma la formazione regina di Spagna conservava ancora laplomb dello squadrone e il fascino del passato aveva il suo peso sul campo. In ogni caso, allenato dal celebre Beenhakker, il Real disponeva di autentici assi come lelegante Michel e lavvoltoio Butragueno pi un banda di irriducibili, dai difensori Sanchis e Chendo ai centrocampisti Gallego, Martin Vazquez e Gordillo.Il Napoli non fu confuso dallavversario dalto rango, ma dalla strana atmosfera della prima gara alsenza pubblico per la sanzione dellUefa dopo gli incidenti dellanno prima nel corso della partita dei madrileni contro il Bayern. Il Real ebbe la grazia della gara a porte chiuse scansando il campo neutro.Il match inizi a un orario tutto spagnolo, le 21,45, e Giordano disse:. Mancavano, nel Napoli, Carnevale per incomprensioni con Bianchi, Francini e Careca infortunati. In queste condizioni, bisognava badare a limitare i danni. Luciano Sola, una vita da operaio di centrocampo, fu innalzato alla gloria della Coppa dei campioni.Nel silenzio irreale delsi udirono perfettamente gli insulti dei madrileni agli azzurri,, e quelli dei presenti in tribuna con i giornalisti spagnoli che insultarono in continuazione Maradona. Su Bagni le maggiori attenzioni in campo, picchiato in continuazione.Ciro Ferrara marcava Butragueno e Bruscolotti, coraggioso guerriero a 36 anni, un premio alla sua carriera quella presenza a Madrid, se la vide col tosto Santillana. Larbitro era il romeno Igna, ospite ad aragoste e champagne, la sera prima, del ristorantedove il Real rifocillava i direttori di gara.Renica, scivolando sul prato umido, agganci Sanchis in area e il rigore fu immediato. Dal dischetto, Michel fece gol a Garella. Giordano ebbe la palla del pareggio su una uscita a vuoto del portiere Buyo, ma la fall a porta vuota. E, a inizio di ripresa, un colpo di testa in tuffo di Renica, su una punizione magica di Diego, mand il pallone sul palo con Buyo immobile.Pagammo caro i due errori perch, a un quarto dora dalla fine, il Real raddoppi rendendo consistente il vantaggio per il ritorno. Tendilo spar una palla nel mucchio della difesa azzurra con Butragueno in fuorigioco. Ci fu una deviazione di De Napoli e fu 0-2. Battuti da un rigore e da un autogol.Gioc gli ultimi due minuti di quella partita Ciccio Baiano, ragazzo napoletano di 19 anni. Era figlio di un barbiere la cui bottega affacciava davanti allo stadio. Ciccio esibiva giocate definite brasiliane e perci sera preso il nomignolo diBagni usc dal campo facendo il gesto dellombrello a Beenhakker. Ferlaino url tutta la sua rabbia:. Fin tutto a spintoni e maledizioni.