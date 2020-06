I Coraggiosi saranno Perdonati, un libro di C. Cleave

di Giovanna D'Arbitrio

In tempi di Covid 19 e lockdown, buoni libri e film ci hanno aiutato a trascorrere il tempo e a scacciare angoscia e brutti pensieri. E il romanzo diChrisCleaveaiuta davvero a pensare in modo positivo, poich sul grande teatro della Storia, pur tra lacrime e sangue, sono le solidali battaglie e i trionfi umani quotidiani che segnano il progresso dellUmanit.















I Coraggiosi saranno Perdonati(Everyone Brave Is Forgiven), edito in Italia da Neri Pozza, il quarto libro diChris Cleave,pubblicato dopoIncendiary, Little Bee, Gold. Noto giornalista, Cleave ha riscosso notevole successo con il suo primo romanzo,Incendiary, vincitore del Somerset Maugham Award nel 2006, dal quale stato tratto lomonimo film interpretato da Ewan McGregor e Michelle Williams. Nato a Londra nel 1973, nel suo ultimo romanzo Cleave trae ispirazione dai racconti dei suoi nonni, una generazione che seppe affrontare con coraggio la II guerra mondiale.















Nel risvolto anteriore di copertina si legge quanto segue: Londra, 1939. La guerra stata appena dichiarata e la diciottenne Mary North non attende un solo istante prima di recarsi al War Office e offrirsi come volontaria. Come ogni ragazza di buona famiglia dalla parlantina sciolta, conta di essere assegnata a un incarico di fondamentale importanza: ufficiale di collegamento, oppure attach di qualche generale, o magari spia, un ruolo ancora pi affascinante. Grande , perci, il suo sconcerto quando il taxi la deposita davanti alla scuola di Hawley Street, dove le viene detto che dovr prendersi cura di una classe di trenta bambini da condurre in campagna prima che le ostilit abbiano inizio. Un incarico davvero di poco conto, ma che si riveler tutt'altro che banale nell'istante in cui Mary si imbatter in Zachary Lee, l'unico bambino di colore della scuola.















Nei primi giorni di settembre, quando scoppia davvero la guerra, gli unici bambini in et scolare rimasti in citt sono quelli meno allettanti: gli storpi, gli strambi, di cui la gente di campagna non vuole sapere, e i neri: ne hanno sfollati pochissimi, e anche quei pochi cominciano a tornare indietro. Levacuazione stata una specie di concorso di bellezza, con i piccoli allineati sul sagrato della chiesa del paese e i bifolchi che sceglievano i pi biondi, i pi chiari, scartando gli altri. Quanto agli uomini, ne sono rimasti ben pochi in citt. Tra questi Tom Shaw, che tuttavia ne fa un vanto della sua non partecipazione alla guerra e dellaver accettato la direzione di un distretto scolastico al posto della gloria militare. Un giorno, nel suo ufficio, si presenta una rossa con vivaci occhi verdi e laria birichina da folletto: Mary North alla ricerca di unoccupazione. stata rimossa dallincarico di insegnante alla scuola di Hawley Street perch incorreggibile e ora vorrebbe unaltra classe in cui insegnare. Una classe dove riunire i bambini rimasti in citt perch diversi ed emarginati. Tra Mary e Tom si crea unimmediata sintonia, un sentimento destinato, forse, a superare le brutture della guerra e del tempo, se non fosse che la ricomparsa del coinquilino di Tom, laffascinante Alistair Heath, un tempo curatore alla Tate e ora ufficiale in licenza, cambier tutte le carte in tavola.















Senza dubbio una storia toccante sui giovani degli anni 40 che come Mary, Tom e Alistair, pur commettendo errori, affrontarono con coraggio gli orrori di una devastante guerra. Colpisce lo stile ironico di Cleave che diventa pi drammatico quando la narrazione si sposta a Londra tra bombe, macerie, e morti.















Una storia coinvolgente, in particolare per quelli della mia generazione, cresciuti con i tragici racconti non solo dei nonni, ma anche dei genitori (i giovani degli anni 40) dai quali abbiamo appreso a rifiutare la guerra. Come insegnante, inoltre, mi sono sentita molto vicina al personaggio di Mary per le mie costanti lotte per difendere alunni svantaggiati e portatori di handicap: non si deve per forza indossare una divisa per combattere contro odio, razzismo e pregiudizi, basta diffondere ideali di pace e rispetto per gli altri, tutti i giorni.