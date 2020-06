E ora Napoli e Juve puntano alla Coppa Italia

di Mimmo Carratelli

(da: Roma dell'8.06.2020)

Si gioca. Riprende il campionato di serie A che la pandemia ha interrotto alla 26 giornata con lo strascico di quattro partite da recuperare. Semifinali e finale di Coppa Italia e i quattro recuperi faranno da anteprima al campionato che ripartir fra due settimane.Lo scudetto un duello fra Juventus (63 punti) e Lazio (62), proiettate nella prossima Champions con Inter e Atalanta. In Europa League, Roma e Napoli. Questo dice la classifica interrotta il 9 marzo.Le qualificazioni europee sono ancora da definire. Per il quarto posto-Champions, la Roma potrebbe insidiare lAtalanta. E, per lEuropa League, il Milan potrebbe attaccare il Napoli che ha un vantaggio di soli 3 punti sui rossoneri.Nei recuperi, lAtalanta contro il Sassuolo potrebbe per aumentare lattuale vantaggio sulla Roma (3 punti). Recuperer anche lInter ospitando la Sampdoria, ma sembra proibitivo lassalto dei nerazzurri al secondo posto della Lazio (8 punti avanti).Dopo oltre tre mesi di stop, c lincognita delle condizioni non solo atletiche delle squadre e, con le partite a porte chiuse, il fattore-campo non avr un effetto incisivo. La difficolt maggiore sar la tempistica del nuovo calendario: si giocher ogni tre giorni.La classifica bloccata dalla pandemia la seguente nella zona-europea: Juventus 63, Lazio 62, Inter 54 con una partita in meno, Atalanta 48 con una partita in meno, Roma 45, Napoli 39, Milan 36. Il campionato riprender con un big-match dellalta classifica: Atalanta-Lazio, mercoled 24.La Juventus ha un calendario favorevole perch affronter nel suo stadio lAtalanta, la Lazio (1-3 allandata) e la Roma. La Lazio giocher in trasferta contro Atalanta, Juventus e Napoli. La svolta-scudetto potrebbe verificarsi tra la 32 giornata (Juventus-Atalanta) e la 34 (Juventus-Lazio).Prima della Lazio in questo campionato, alla 26 giornata solo il Napoli si avvicin a un punto dalla Juventus (2015-16). Bianconeri in testa (58), azzurri (57). La Juve vinse poi lo scudetto a quota 91, nove punti avanti al Napoli. Nel campionato 2017-18, alla 26 giornata, il Napoli era in testa, quattro punti davanti alla Juve.Due volte la Juventus ha vinto lo scudetto col maggior vantaggio (17 punti) sulla squadra al secondo posto (la Roma nel 2014-15 e nel 2013-14). Col minor vantaggio di 4 punti ha vinto sul Milan (2011-12), sulla Roma (2016-17) e sul Napoli (2017-18).Per il quarto posto-Champions fra Atalanta e Roma, appare favorita la squadra bergamasca che ha gi vinto i confronti diretti (2-0 a Roma e 2-1 a Bergamo). LAtalanta giocher in casa contro Lazio, Napoli e Inter, fuori con la Juve. La Roma giocher fuori con Napoli e Juve, in casa contro lInter.Per lEuropa League, il Napoli sembra avvantaggiato sul Milan. Intanto, gli azzurri giocheranno al San Paolo il confronto diretto con i rossoneri (1-1 a Milano). Il Napoli giocher in casa contro Roma e Lazio, fuori contro Atalanta e Inter. Il Milan giocher a San Siro contro Roma, Juventus e Atalanta, fuori contro la Lazio.La finale di Coppa Italia potrebbe essere Juventus-Napoli. Nelle partite di ritorno di semifinale (Juventus-Milan e Napoli-Inter), le due squadre che giocano in casa partono avvantaggiate dai risultati dellandata. La Juve ha pareggiato 1-1 sul campo del Milan, il Napoli ha vinto 1-0 sul campo dellInter (gol di Fabian Ruiz). Negli ottavi, il Napoli ha battuto 2-0 il Perugia e, nei quarti, 1-0 la Lazio. LInter ha eliminato 4-1 il Cagliari e 2-1 la Fiorentina. Dallaltra parte del tabellone, la Juventus ha battuto 4-0 lUdinese e 3-1 la Roma; il Milan ha eliminato 3-0 la Spal e 4-2 il Torino.Napoli e Juventus in finale di Coppa Italia si sono gi incontrate una volta (2012): allOlimpico di Roma, il Napoli vinse 2-0 (rigore di Cavani e gol di Hamsik).Dalla stagione 2009-10 al 2018-19, dieci anni allinsegna della Juventus (otto scudetti: tre con Conte, cinque con Allegri). Solo il Napoli sulla scia dei bianconeri. Nei dieci campionati, la Juve ha totalizzato 840 punti, il Napoli 747 precedendo Roma (726), Milan (665), Inter (655), Lazio (615) e Atalanta (454).Nei dieci anni, la Juve vanta il maggior numero di vittorie (256), il minor numero di sconfitte (52) e il minor numero di gol subiti (295). Il Napoli vanta il maggior numero di gol segnati (720 contro i 711 della Juve). Il Milan ha il maggior numero di pareggi (101).La Juventus ha vinto quattro volte la Coppa Italia (2015, 2016, 2017, 2018) e quattro volte la Supercoppa italiana (2013, 2014, 2016, 2019). Il Napoli ha vinto due volte la Coppa Italia (2012 e 2014) e una volta la Supercoppa italiana (2015). La Lazio ha vinto due volte la Coppa Italia (2013 e 2019) e due volte la Supercoppa italiana (2010 e 2018). Il Milan ha vinto uno scudetto (2011), due volte la Supercoppa italiana (2012 e 2017). LInter ha vinto uno scudetto (2010), una Champions (2010), due volte la Coppa Italia (2010 e 2011), una volta la Supercoppa italiana (2011), una volta il Mondiale per club (2011). La Roma e lAtalanta non hanno vinto alcun trofeo.Numerosi i primati della Juventus: 102 punti massimo punteggio (2013-14), un campionato da imbattuta (38 partite senza sconfitte nel 2011-12), 19 vittorie in casa su 19 (2013-14). Record del Napoli per numero di gol in trasferta (50 reti nel 2016-17). Record della Roma per il migliore inizio di campionato, 10 vittorie su 10 giornate (2013-14).Nei dieci campionati dal 2009-10 al 2018-19, la Juventus in vantaggio in tutti i confronti diretti con le squadre dellalta classifica, ma col Napoli ha conquistato il minor numero di punti (34) con 10 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte. Maggior numero di punti (51) contro la Lazio con 16 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta; contro lAtalanta 46 punti con 14 vittorie, 4 pareggi, zero sconfitte; contro il Milan 43 punti con 14 vittorie, un pareggio, 5 sconfitte; contro lInter 39 punti con 11 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte; contro la Roma 37 punti con 11 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte.Nel decennio dal 2009 al 2019, Tot Di Natale il cannoniere pi prolifico con 136 gol, seguito da Immobile (129), Icardi (122), Higuain (117), Quagliarella (112), Pazzini (107), Cavani (91), Mertens (84), Gilardino e Belotti (81), Dybala (78), Totti e Ilicic (72), Duvan Zapata (63), Milik e Dzeko (62), Toni (60).Antonio Di Natale, napoletano di Pomigliano dArco, oggi ha 43 anni. LEmpoli lo prese dalla scuola calcio di Castello di Cisterna affiliata al club toscano. Aveva 13 anni. Con lEmpoli 158 partite e 49 gol. Con lUdinese 385 partite e 191 gol dal 2004 al 2016. Contando anche le partite in serie B e C, Di Natale ha giocato 686 gare segnando 300 gol (209 in serie A). In nazionale, 42 presenze e 11 reti.Tra i capicannonieri dei campionati degli ultimi dieci anni, cinque italiani e cinque stranieri. Di Natale, Udinese, 29 gol (2010). Di Natale, Udinese, 28 gol (2011). Ibrahimovic, Milan, 28 gol (2012). Cavani, Napoli, 29 gol (2013). Immobile, Torino, 22 gol (2014). Toni, Verona, e Icardi, Inter, 22 gol (2015). Higuain, Napoli, 36 gol, record assoluto (2016). Dzeko, Roma, 29 gol (2017). Icardi, Inter, e Immobile, Lazio, 29 gol (2018). Quagliarella, Sampdoria, 26 gol (2019).La squadra dei 102 punti-record (campionato 2013-14), allenata da Antonio Conte, vinse il terzo dei suoi ultimi otto scudetti con la migliore difesa (23 gol) e il migliore attacco (80 reti) perdendo solo due partite, a Napoli (0-2) e a Firenze (2-4). Ventidue gare senza subire gol (12 in casa e 10 fuori). La formazione tipo (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Llorente, Tevez.La prima stagione di Conte sulla panchina della Juventus (2011-12), succedendo a Luigi Delneri, non solo riport lo scudetto sulle maglie bianconere dopo nove anni, ma valse anche un record assoluto: i bianconeri conclusero imbattuti il campionato di 38 partite (23 vittorie e 15 pareggi).La formazione-tipo (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Giaccherini; Matri, Vucinic. Fu lultima stagione di Alessandro Del Piero che lasci la Juve dopo 705 partite e 290 gol. Quellanno, al secondo posto, si piazz il Milan a quattro lunghezze dai bianconeri.La stagione dei 91 punti (2017-18), terza e ultima con Sarri in panchina, stata la migliore dei dieci anni del Napoli dal 2009-10. In testa dalla prima alla quattordicesima giornata, gli azzurri cedevano il comando allInter (Inter 39, Napoli 38, Juventus 37) per riprenderselo dalla diciassettesima alla ventisettesima, sopravanzati poi dalla Juve dopo il pareggio 0-0 con lInter a San Siro. Alla trentaquattresima giornata, col gol al 90 di Koulibaly a Torino, il Napoli avvicinava a un punto dalla Juve, ma nella giornata successiva i bianconeri, vittoriosi a Milano sullInter (3-2) col discusso arbitraggio di Orsato, si staccavano mentre il Napoli naufragava a Firenze (0-3).La formazione tipo di quel Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. La Juve, allenata da Allegri, vinse lo scudetto con quattro punti di vantaggio sugli azzurri. La formazione-tipo bianconera (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain.Nei dieci anni, il Napoli si piazzato sesto, terzo, quinto e secondo con Mazzarri; terzo e quinto con Benitez; secondo, terzo e secondo con Sarri; secondo con Ancelotti (2019).Allinizio del decennio (2009-10), lAtalanta, con tre allenatori (Gregucci, Conte, Mutti), retrocesse: fatali il pareggio col Bologna e la sconfitta a Napoli (0-2). Torn in serie A (2011-12) con Colantuono che rimase sulla panchina bergamasca quattro anni. Al quinto fu sostituito a tredici giornate dalla fine da Reja che salv la squadra per tre punti. Reja guid lAtalanta anche lanno successivo. Con Gasperini (2016-17) comincia il triennio del miracolo atalantino fino al terzo posto conquistato lanno scorso e la partecipazione alla Champions.Si calcola che lultima formazione dellAtalanta sia costata 94,5 milioni (tra i pi costosi Duvan Zapata 26 milioni, giunto nel 2018; De Roon 16,5; Pasalic 16; Alejandro Gomez arriv per 5 milioni nel 2014; Ilicic per 5,5 nel 2017). Negli stessi anni lAtalanta ha realizzato 267,4 milioni dalle cessioni (Barrow, Cornelius; Mancini e Cristante alla Roma per 51 milioni; Petagna, Paloschi, Kurtic, Bastoni; Conti e Kessi al Milan per 56 milioni; Gagliardini, Caldara, ultimo colpo lattaccante svedese Kulusevski, 20 anni, alla Juventus per 35 milioni).La formazione-tipo dellAtalanta del terzo posto (3-4-1-2): Gollini (Berisha); Toloi, Palomini, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic (Freuler), Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.Nel decennio (2009-2019), la Roma passata nel 2011 dalla famiglia Sensi allamericano James Pallotta e ha ingaggiato nove allenatori (Spalletti, Ranieri dalla terza giornata nel 2009; Ranieri, Montella dalla ventisettesima nel 2010; Luis Enrique nel 2011; Zeman, Andreazzoli dalla ventiquattresina nel 2012; Rudi Garcia dal 2013 al 2016; di nuovo Spalletti nel 2016; Di Francesco nel 2017; ancora Ranieri nel finale della stagione 2018-19).Francesco Totti ha smesso di giocare del 2017 dopo 786 partite e 307 gol, Daniele De Rossi ha smesso nel 2019 dopo 616 partite e 63 gol.La Roma arrivata quattro volte seconda: nel 2010 a due punti dallInter campione, nel 2014 e nel 2015 a diciassette punti dalla Juventus, nel 2017 a quattro punti dalla Juventus.La migliore Roma del decennio stata quella di Spalletti (2016-17) col miglior punteggio (87), schierata col 4-2-3-1: Szczesny; Bruno Peres, Rudiger, Fazio, Juan Jesus; De Rossi, Nainggolan; Salah, El Shaarawy, Perotti; Dzeko. La squadra mise a segno 90 gol (Dzeko 29). Ultimo scudetto vinto nel 2001.Nel 2009-10, Reja subentrato a Ballardini alla ventiquattresima giornata conquist la Supercoppa italiana battendo 2-1 lInter a Pechino. Reja guid la Lazio per altri due campionati. Nel 2012-13, la panchina pass a Petkovic che si aggiudic la Coppa Italia, 1-0 sulla Roma. Nel 2013-14, Petkovic fu sostituito da Reja dalla diciottesima giornata.Nel 2014-15, sotto la guida di Pioli, la Lazio ha realizzato il miglior piazzamento, terza (Marchetti; Basta, De Vrij, Cana, Radu; Biglia; Candreva, Parolo, Mauri, Felipe Anderson; Klose).Simone Inzaghi, per due anni allenatore della Primavera biancoceleste, subentrato a Pioli alla trentaduesima giornata della stagione 2015-16, vincendo la Supercoppa italiana (3-2 alla Juve) e la Coppa Italia (2-0 allAtalanta). Ultimo scudetto della Lazio nel 2000.Proprio allinizio del decennio in esame (2009-10) lultimo squillo della grande Inter di Mourinho e Massimo Moratti: scudetto, Coppa Italia (1-0 alla Roma) e Champions (2-0 al Bayern a Madrid), il leggendario triplete con questa formazione-base: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Chivu; Zanetti, Cambiasso, Thiago Motta; Sneijder; Milito, Etoo.Lanno dopo, con Benitez, sostituito da Leonardo alla diciottesima giornata, la Coppa Italia, la Supercoppa italiana e il Mondiale per club. Nel 2011-12, sesto posto con tre allenatori (Gasperini per quattro partite, Ranieri e, dalla trentesima giornata, Stramaccioni). LInter nona con Stramaccioni (2012-13), quinta con Mazzarri (2013-14).Dopo 18 anni, Massimo Moratti molla la societ allimprenditore indonesiano Thohir. il 15 novembre 2013 (sette mesi prima, il 13 aprile, Berlusconi aveva mollato il Milan). Con Moratti, cinque scudetti, una Champions, una Coppa Uefa e un Mondiale per club.Mancini sostituisce Mazzarri alla dodicesima giornata del campionato 2014-15 e poi guida lInter nella stagione 2015-16 (quarto posto). Nella stagione 2016-17, De Boer in panchina per undici giornate, Vecchi per una sola partita, Pioli dalla tredicesima giornata (settimo posto).Luciano Spalletti lallenatore nei due campionati successivi (due quarti posti). Nel frattempo, lholding cinese Suning acquista il club (6 giugno 2016), presidente Steven Zhang, figlio venticinquenne di Zhang Jindong, fondatore della Suning e trentesimo uomo pi ricco al mondo con un patrimonio di 7,8 miliardi di dollari.Il 13 aprile 2017, dopo 31 anni, otto scudetti e cinque Champions, Silvio Berlusconi lascia il Milan, passandolo a una confusa cordata cinese. Dal 2018, lElliot Management Corporation, societ americana di gestione di investimenti, acquista la propriet del club rossonero.Il brasiliano Leonardo lallenatore del Milan 2009-10 (terzo posto). Massimiliano Allegri guida il Milan dal 2010 al 2014 vincendo il campionato nel 2011 (Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Antonini; Gattuso, Flamini, Seedorf; Kevin Boateng; Ibrahimovic, Robinho). Nella stagione 2013-14, Seedorf prende il posto di Allegri alla ventesima giornata. Comincia unepoca di confusione tecnica alla guida della squadra rossonera. Filippo Inzaghi, decimo posto, il tecnico nel campionato 2014-15. Lanno dopo lallenatore Mihajlovic, sostituito da Brocchi alla trentatreesima giornata. Nel 2016-17, con Montella in panchina, sesto posto, successo nella Supercoppa italiana (a Doha contro la Juventus ai rigori) e arrivano gli improbabili cinesi di Li Yonghong. Nella stagione successiva (2017-18), Gattuso sostituisce Montella alla quindicesima giornata e guida il Milan nel campionato seguente (quinto posto).