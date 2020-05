Quei due salvataggi che portarono il Napoli in serie A

di Mimmo Carratelli (da: Roma dell'1.06.2020)

Giorgio Ascarelli, presidente dellInternaples, decise che era giunto il momento che Napoli avesse una squadra col nome della citt e ne fosse in tutto degna.In Campania cerano gi il Savoia di Torre Annunziata (fondato nel 1908), giunto nel 1924 a un passo dal titolo italiano, battuto in finale dal Genoa, la Puteolana (1902), la Nocerina (1910), lo Stabia (1911), lAvellino (1912), la Salernitana e la Cavese (1919), la Bagnolese (1920).Nel resto dItalia giocavano il Genoa (1893), lAndrea Doria (1895), la Juventus (1897), il Palermo (1898), il Milan (1899), la Lazio (1900), il Torino (1906), lInter e il Bari (1908), il Bologna (1909) per citare i club pi famosi. Mancavano allappello, col Napoli, la Fiorentina (fondata nel 1926, lo stesso anno del Napoli) e la Roma (1927).Ascarelli radun i soci dellInternaples nella sede di Piazza Carit. Cerano Gustavo Zinzaro, Emilio Reale, Davide Pichetti, Adriano Dumontet, Auricchio. Non senza una certa emozione disse:Era l1 agosto 1926. Nasceva il Napoli, sotto il segno del leone. Proprio quellanno la Federcalcio, volendo mettere ordine nei campionati, var la nuova formula, antesignana della Serie A, cio la Divisione Nazionale divisa in due gironi di dieci squadre ciascuno: le ultime due di ogni gruppo retrocedevano, le prime tre dei due gironi giocavano un girone finale per lassegnazione del titolo.Il cattivo giorno si vide dal mattino: Napoli-Inter 0-3 al debutto nella Divisione Nazionale sul campo dellArenaccia. Il Napoli di Giorgio Ascarelli e dellallenatore-giocatore austriaco Anton Kreutzer in quel campionato 1926-27 (girone B della Divisione Nazionale) non vinse una sola partita in 18 incontri.Gli azzurri capitarono in un girone di ferro con Juventus, Inter, Genoa, Pro Vercelli e lAlba Roma dellamaro ricordo dellInternaples. Completavano il gruppo il Casale, il Modena, lHellas Verona e il Brescia. Il Napoli le prese da tutti cavando appena un pareggio (0-0 col Brescia). Venne mortificato sui campi dellInter (9-2) e della Juventus (8-0). I calciatori napoletani, usciti dallambito regionale, persero la bussola.Il Napoli segn appena sette gol subendone 61. Nella partita persa sul campo del Genoa (4-1) alla terza giornata, Pippone Innocenti segn il primo gol della storia azzurra. Ghisi segn alla Pro Vercelli (1-4). Sallustro, primo gol in maglia azzurra, e Kreutzer fecero centro a Milano nel 2-9 con lInter. Ghisi segn ancora contro lAlba Roma in trasferta (2-5) e Kreutzer realizz un rigore. Il settimo gol venne da unautorete del bresciano Vailati.Fu in quellanno che nacque. Di fronte ai ripetuti rovesci della squadra, nella redazione del foglio umoristicoRaffaele Riano smise di fumare ed esclam:. Amara autoironia cui il giornale di Ciccio Bufi e Beniamino Degni dedic un disegno significativo che raffigurava il Napoli come un asino. Cos nacque il Ciuccio.La squadra si riprese nella Coppa Coni, torneo di consolazione fra le formazioni escluse dal girone finale per lassegnazione del titolo. Il Napoli vinse sul campo dellAlba Roma (2-1), batt il Livorno (1-0), perse disastrosamente ad Alessandria (1-9), pieg lAndrea Doria (2-1), pareggi a Brescia (0-0) e con lAlba Roma allArenaccia (1-1), perse con lAlessandria (1-2) anche nel match casalingo. Alla fine, gli azzurri si piazzarono terzi.Prima della vittoria sul campo dellAlba, Kreutzer passando da una sconfitta allaltra aveva detto:. Mantenne la parola e nessuno lo vide pi. La squadra torn da Roma in treno senza lallenatore.Ascarelli, intanto, per i rovesci in campionato e prima che il torneo finisse, sera dimesso, sostituito alla guida della societ da un gruppo di cinque dirigenti: Reale, Coppola, Zinzaro, Elia e Pichetti.Quindi divenne presidente il federale di Napoli Nicola Sansanelli con Reale e Zinzaro vice. Il cavaliere Reale chiam Bino Shasa che conosceva bene dai tempi dellInternazionale. Lo assunse per le ultime partite della Coppa Coni. Fu una scelta infelice perch il nuovo tecnico spost Sallustro dallattacco al centro della mediana. Un non-senso perch Attila era nato attaccante.Tornando al campionato, lultimo posto nella classifica del girone A della Divisione Nazionale significava per il Napoli la retrocessione. La squadra azzurra fu salvata dalla decisione della Federcalcio che ripesc le quattro formazioni retrocesse (due per girone) per inserirle nel campionato successivo in cui i due gironi furono allargati da dieci a undici club ciascuno.certo che le retrocessioni delle due squadre di Roma (Alba e Fortitudo) e del Napoli suggerirono lopportunit di non escludere la presenza delle due grandi citt dal campionato. Nel torneo successivo debutt la Roma nata dalla fusione dellAlba, della Fortitudo e della Roma.Non and male al Napoli la seconda stagione in Divisione Nazionale (1927-28) inserito nel girone A con Torino, Genoa, Milan e Pro Vercelli tra le formazioni pi forti.Fu assunto un nuovo tecnico, laustriaco Rolf Steiger, e la squadra venne rinforzata con sei nuovi elementi: le mezzali Tosini e Costa provenienti dallAlessandria, il mediano Zoccola dal Bari, Gariglio II e Innocenti II dal Livorno, il biondo Cassese dalla Bagnolese, il terzino del Palermo Giuseppe Pirandello acquistato per 800mila lire. Gioc due campionati nel Napoli prima di morire, nel 1929, per una iniezione endovenosa. Pienamente disponibile, finito il servizio militare, il centravanti Pino Ghisi. In porta cera Pelvi, soprannominato la scimmia. In societ una eterna maretta.Lo squillante 4-0 rifilato alla Reggiana, nella partita desordio allArenaccia, risvegli entusiasmi sopiti. Il tifo si arricch dei primi personaggi eccellenti. Segnalati un Corradini, munito di tricche-ballacche, e un pacioccone Molinari, provvisto di trombone.Nonostante i quattro gol, la critica sempre pungente (con quello che era successo lanno prima!) sottoline le esibizioni individuali, i rilassamenti accidiosi, il gioco alla deriva dopo la conquista netta della vittoria.Un giornale scrisse:I giocatori non dovettero prenderla bene. Fatto sta che la brillante squadra dellesordio si liquefece immediatamente consegnandosi a tre sonore sconfitte consecutive: 1-5 sul campo del Milan, 0-5 su quello della Cremonese, 0-4 col Brescia allArenaccia.Crisi in societ, dimissioni e conduzione affidata a Zinzaro con la qualifica di commissario straordinario. Licenziato Steiger, fu nominata una commissione tecnica composta dai giornalisti Felice Scandone e Mario Argento affiancati da Gianni Terrile, un ex calciatore, giornalista e radiocronista, genovese di nascita ma napoletano dadozione.A questi si aggiunse successivamente Frank Molnar, un tecnico ungherese, mentre in societ un nuovo rivolgimento portava Reale alla presidenza, Zinzaro e De Rosa alla vicepresidenza.Fra alti e bassi, e due sonorefuori casa con lAlessandria (1-11) e col Torino dello strabiliante trio dattacco Baloncieri-Libonatti-Rosetti (0-11), il Napoli concluse la stagione al terzultimo posto confermando la permanenza nella Divisione Nazionale. Fu decisiva una serie finale di cinque partite con tre vittorie e due pareggi.La stagione 1928-29 si present decisiva. La Federcalcio aveva messo a punto il girone unico per lanno successivo, stagione 1929-30. Dai due gironi dellultima Divisione Nazionale le prime otto di ciascun gruppo sarebbero confluite nella nuova serie A, le ultime otto erano destinate a formare il campionato di serie B.Nuovo presidente del Napoli divenne lonorevole Giovanni Maresca di Serracapriola, lex attaccante dellInternazionale. Il Napoli azzecc un grande acquisto: il vercellese Carlo Buscaglia proveniente dal Casale, giocatore inesauribile, soprannominato, capace di coprire tutte le zone del campo e anche goleador.In pi vestirono la maglia azzurra il nuovo portiere Archimede Valeriani reggiano preso dal Palermo, il terzino Scacchetti dal Modena, il centromediano Adamo Roggia dal Novara e lala Camillo Fenili dalla Lazio, magro ma velocissimo. Allenatore laustriaco Otto Fischer.Obiettivo dichiarato il settimo posto, lultimo utile per entrare nel girone unico dellanno dopo. Il Napoli si trasfer a giocare sul campo dellIlva.Dopo un inizio incoraggiante (7-2 alla Fiorentina con tre gol di Sallustro), una serie di risultati avversi minacci di compromettere lobiettivo del Napoli. Pesanti le batoste rimediate sui campi della Reggiana (2-8) e dellAmbrosiana (1-8, tre gol di Meazza). Finirono allottavo e nono posto a pari punti il Napoli e la Lazio. Era necessario lo spareggio per designare quale delle due squadre sarebbe rimasta in serie A.Il 23 giugno1929, Napoli e Lazio si giocarono a Milano il loro destino. Una folla di tifosi si riun in piazza Trieste e Trento, sotto i balconi dedai quali, durante la partita, si affacciava il giornalista Felice Scandone che urlando leggeva alla folla i dispacci sul match che un fattorino gli recapitava prendendoli dalla cabina degli stenografi a Michele Buonanno che degli stenografi era il capo.Urla di giubilo si alzarono nella piazza quando Innocenti II e Sallustro rimediarono al vantaggio laziale portando il Napoli avanti. Sembrava fatta ma, a pochi minuti dalla fine, Carlo Cevenini, soprannominato, quinto e ultimo dei fratelli milanesi Cevenini, tutti calciatori, pareggi. Lo spareggio era da rifare e venne fissata una nuova sede, Padova.Intanto, nel Napoli, era tornato Giorgio Ascarelli che seppe parlare al presidente della Federcalcio Leandro Arpinati, ex ferroviere e gerarca fascista, romagnolo. Potevano mai essere escluse dalla nuova serie A una squadra della capitale e una della pi grande citt del Mezzogiorno?Al quesito imbarazzante Arpinati non oppose una temuta e inopportuna rigidit. Oltretutto, per motivi patriottici, bisognava salvare, nellaltro girone, la Triestina classificatasi al nono posto.Sanatoria patriottica per tutti. Il primo girone unico della Serie A, previsto a sedici squadre (le prime otto dei due gironi della Divisione Nazionale), fu portato a 18 squadre con lammissione di Triestina, Lazio e Napoli. Non fu necessario, per queste ultime due, ricorrere al secondo spareggio.Il ripescaggio del Napoli per liscrizione al primo campionato di serie A (1929-30), nella formula tuttora vigente, fu ottenuto da Ascarelli anche con due impegni che prese con Arpinati, il presidente federale. Avrebbe attrezzato un Napoli competitivo e costruito un nuovo stadio. Tenne fede agli impegni.Giorgio Ascarelli, napoletano del quartiere Pendino, di origini ebraiche, era nato nel 1894. Uomo minuto, gentile, di poche parole, la fronte alta per una incipiente calvizie.Diventato un facoltoso imprenditore nel ramo tessile, con ditta al corso Umberto e una filiale a Busto Arsizio, studioso di pittura e amante della buona musica incoraggi e aiut, da autentico mecenate, molti pittori e finanzi la Societ dei concerti.Era entrato a 18 anni tra i soci dellInternazionale, presidente Emilio Reale. Tre anni dopo, fu tra i soci fondatori del Circolo Canottieri Napoli. Nel 1922, a 28 anni, entr nel Consiglio direttivo dellInternaples, diventandone poi il presidente e segnalandosi per gli ingaggi di Carcano e Ferrari.Fondata lAssociazione Calcio Napoli e divenutone presidente a 35 anni, invest mezzo milione di lire per potenziare la squadra cos come sera impegnato con Arpinati. Ingaggi lallenatore Garbutt e fece sei acquisti: il portiere Cavanna della Pro Vercelli, il terzino Vincenzi del Torino e le mezzali Vojak della Juventus e Mihalic della Fiumana.Dette immediatamente inizio alla costruzione del nuovo stadio al rione Luzzatti, unarea industriale a oriente dalla citt, facendo prosciugare un terreno acquitrinoso. I lavori cominciarono nellagosto del 1929. Lo stadio per diecimila posti, con tribuna in legno coperta, fu costruito in sette mesi.Ascarelli gli dette il nome di. Fu pronto per lultima partita del girone dandata contro la Triestina (16 febbraio 1930, vittoria degli azzurri per 4-1) e venne inaugurato ufficialmente la domenica successiva, 23 febbraio, in occasione della gara con la Juve (2-2, doppietta di Buscaglia che rimont nella ripresa i gol di Munerati e Orsi).Il Napoli concluse il campionato al quinto posto dietro Ambrosiana, Genova, Juventus e Torino entrando nelllite del calcio nazionale. Ascarelli aveva mantenuto le promesse: grande squadra e stadio nuovo.La sua presidenza si interruppe dopo solo sei mesi, il 12 marzo 1930, quando era appena iniziato il girone di ritorno. Fu stroncato, a 36 anni, da una peritonite perforante. Non pot vedere tutto intero il frutto del suo lavoro.Ascarelli e Garbutt, il primo grande presidente e il primo grande allenatore del Napoli, composero laccoppiata che cre lo squadrone degli anni Trenta.WilliamGarbutt, inglese di Stockport, cittadina a poca distanza da Manchester, aveva 46 anni. Di professione artigliere di Sua Maest Britannica, rottosi un ginocchio dopo avere giocato per nove anni ala destra nella prestigiosa squadra londinese dellArsenal, era venuto in Italia ad allenare il Genoa portandolo a vincere tre scudetti. Passato alla guida della Roma, vi rimase due anni prima di essere attratto da Ascarelli.Garbutt, occhi azzurri su un volto bruno, si present con uno dei suoi cappelli scuri di feltro, la pipa alla bocca e altre due di riserva nel taschino. Radun la squadra e disse chiaro e tondo nel suo italiano con accento inglese:I sei nuovi acquisti si aggiunsero a un gruppo di giocatori tra i quali si distinguevano il terzino Paulo Innocenti, nato a Rio Grande do Sul, Brasile, da genitori italiani, soprannominato Pippone per il grande naso, lala Carlo Buscaglia, il bergamasco Camillo Fenilli, ala sinistra, e Attila Sallustro autentico talento di 21 anni.Garbutt rivoluzion lintero metodo di allenamento. Piant una serie di paletti sul terreno di gioco che i giocatori dovevano superare a zig-zag palla al piede per migliorare il dribbling. Appese il pallone a una forca tirandolo sempre pi su perch lo colpissero di testa saltando sempre pi in alto. Costrinse quelli che usavano un solo piede per calciare a tenere scalzo il piedeusando la scarpetta nellaltro e con questo dovevano colpire ripetutamente un pallone pesante.Chi sbagliava in allenamento doveva offrire da bere a tutti. Su alcuni quaderni prendeva appunti fittissimi delle qualit e dei difetti di ogni giocatore oltre che di tattiche e di schemi. Ai giocatori concedeva poco tempo libero e, al mattino, li portava a fare lunghe passeggiate, spesso nel bosco di Capodimonte per ossigenarsi. Durante quelle passeggiate si informava della vita di ognuno fuori dal campo.Rimase sei anni alla guida del Napoli cogliendo due terzi posti. Quando smise con la squadra azzurra, Garbutt lasci Napoli con le lacrime agli occhi andando ad allenare in Spagna il Bilbao. Torn nel 1936 e allen il Milan. Ma, con lentrata dellItalia in guerra, venne internato in un campo di concentramento.Finita la guerra, il Genoa non aveva dimenticato lallenatore dei grandi successi, che i tifosi del Grifone chiamavano, e offr a Garbutt di tornare ad allenare la squadra rossoblu. Sul punto di tornare sulla panchina del Napoli, che gli fece unofferta, Garbutt si ruppe un femore scendendo da un tram a Genova. Decise allora di rientrare in Inghilterra dove mor a 81 anni, nel 1964.