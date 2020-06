Bruno Pesaola, il petisso un ricordo incancellabile

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 31.05.2020)

Laltro ieri, venerd, verso sera, mentre il cielo si imbronciava e tirava unaria fresca annunciando pioggia, mi telefona Mimmo Ronga.mi dice. Mimmo Ronga, medico e persona adorabile, di una precisione assoluta.mi ripete. E solo lui, Mimmo Ronga, poteva ricordarsene pi di tutti noi del club degli amici per sempre di Bruno Pesaola.. E cos, improvvisamente, telefonandoci, cercandoci, noi i vecchi alunni della luna, che Bruno convocava a notte fonda per raccontarci il calcio come una favola, abbiamo sentito la carezza di un ricordo incancellabile e il dolore fatto lieve dal tempo per un grande amico perduto.Era un venerd anche il 29 maggio 2015, e fu una gran giornata di sole a Napoli, quando il petisso cess di soffrire. Da pi di un anno pativa terribilmente. Il nodino su una corda vocale gli dava dolori lancinanti. Da dieci anni la sua vita era stata una corsa tra casa e ospedali. Non ne poteva pi.Era stato forte e tenace, ma negli ultimi tempi si era stancato di lottare. Rodriga, la signora romena che stata il suo vero appoggio, il suo punto di forza, unassistente premurosa e irriducibile, raccontava che mentre soffriva sempre di pi, in quegli ultimi giorni, Bruno, di notte, invocava Ornella, la moglie perduta prematuramente negli anni Ottanta, e le chiedeva Ornella prendimi, torniamo insieme, sopraffatto dai dolori, il carissimo petisso.Un intervento alla gamba sinistra, per un problema vascolare, fu linizio, dieci anni prima, di una sofferenza continua, accentuata dalle mille e mille sigarette che lo condannarono a una insufficienza respiratoria contro la quale lott con la sua forte fibra, ma negli ultimi tempi gli era necessaria la bombola di ossigeno e non camminava pi.Spenta lultima sigaretta, in ospedale!, lo assisteva amorevolmente Gianni Barone, pi che un chirurgo per il petisso, il suo angelo custode negli, come Bruno chiamava gli ospedali dove veniva ripetutamente ricoverato.Cos martoriato, non perdeva mai il suo spirito allegro, lironia, la battuta fulminante, mai cattiva. Perch il petisso stato un uomo di una generosit sconfinata, di una bont danimo senza uguali, leale e perdutamente innamorato di Napoli da, figlio di un emigrante marchigiano, artigiano delle calzature, la mamma una spagnola di La Coruna, un fratello, Giordano, pi grande di sette anni,ricordava.Tanto amato a Napoli che, nelle notti dei ricoveri durgenza, arrivavano due ambulanze sotto casa, in via Manzoni, che se ne disputavano il trasporto.Ala sinistra in 231 partite giocate al Vomero, lanciando in gol Jeppson e Vinicio, appena nove gare al San Paolo, poi allenatore del Napoli del primo storico secondo posto, con Sivori e Altafini, e di una eroica salvezza,ricorda Mimmo Ronga, quando Moreno Ferrario batteva rigori decisivi e il petisso, in panchina si copriva gli occhi.Una vita con Bruno da quei suoi primi giorni napoletani nella casa allultimo piano di un palazzo di piazzetta Arenella, angolo via Giacinto Gigante, lappartamento che compr con i sei milioni del primo ingaggio del Napoli che laveva preso dal Novara.E quei lunghi racconti notturni al, in Piazza Medaglie dOro al Vomero, e poi alla, le notti interminabili in cui raccontava il calcio e gli volemmo subito bene perch il suo cuore era buono e generoso, i suoi occhi brillavano di innocente furbizia e la cantilena castigliana ci affascinava tutti.Cinque anni fa, in una mattinata di sole, gli manc il respiro e il cuore cedette. Era ricoverato al Fatebenefratelli. Lo vedemmo neldellultima smorfia di dolore, bianco il bel viso bruno, portandosi via un pezzo della nostra vita. Aveva 89 anni.