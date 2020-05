Ricordando Eduardo De Filippo

di Giovanna D'Arbitrio

EduardoDe Filippo considerato uno dei pi grandi e poliedrici drammaturghi e letterati napoletani, nonch attore, regista, sceneggiatore.







Autore di numerose opere teatrali da lui stesso messe in scena e interpretate, in seguito tradotte e rappresentate anche all'estero, sia in teatro che a cinema, per i suoi meriti artistici nel 1981 fu nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini, poi gli furono conferite due lauree honoris causa in Lettere dall'Universit di Birmingham nel 1977 e dall'Universit degli Studi di Roma La "Sapienza" nel 1980. Fu candidato al Premio Nobel per la letteratura nel 1975.







In occasione del 120 anniversario della nascita di Eduardo De Filippo, il Ministero dello Sviluppo Economico gli ha dedicato unfrancobolloordinarioappartenente alla serie tematica"le Eccellenze italiane dello spettacolo".











Il francobollo stato poi stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per creareuna monetasulla quale appare il volto di Eduardo sullo sfondo di un sipario insieme alle date di nascita e morte (1900 -1984).











Il 19 Maggio Rai Storia per il Ciclo Italianiha trasmesso un documentario realizzato con interviste al grande Eduardo in cui si racconta la sua vita ricca di successi, ma anche di esperienze dolorose, come la morte della sua prima figlia Lucilla e della seconda moglie, o il disaccordo con il fratello Peppino.







Nato a Napoli il 24 maggio del 1900 da una relazione extraconiugale dell'attore e commediografoEduardo Scarpettae della sarta teatraleLuisa De Filippo, calc le scene giovanissimo sotto la guida del padre, insieme a Titina e Peppino e i fratellastri Scarpetta.







Nel comunicato della Rai si legge quanto segue: Dotato di grande talento e di un'anima libera Eduardo De Filippo domina attraverso gli anni con un volto e una voce, inconfondibilie un dialetto, quello napoletano, diventato lingua universale, al punto che i suoi dialoghi, anche senza sottotitoli o traduzione sono stati rappresentati sui palcoscenici di tutto il mondo. E il pubblico ha capito, applaudito, condiviso emozioni e sentimenti. Quelli di Eduardo De Filippo. Un uomo che ha incarnato e vissuto il teatro, capace di creare affreschi di umanit, indimenticabili e ancora attualissimi.











E infine ancheRai Culturaha voluto celebrare il grande drammaturgo con un ciclo di commedie in versione televisiva realizzate dalla Rai. Il ciclo iniziato sabato 23 maggio alle 17 suRai5e proseguir ogni sabato pomeriggio fino a novembre. Prima opera andata in onda stata la commediaUomo e galantuomo, alla quale faranno seguitoNatale in casa Cupiello, Filomena Marturano, Napoli Milionaria, Il sindaco del Rione Sanit, Questi fantasmi.