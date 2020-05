Nella top 11 argentina i tre assi che mancano

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 26.05.2020)

In questi tempi pandemici di poco calcio giocato, giochiamo sul web, sui giornali, in tv, a rimescolare storie di gloria e baldoria dal pallone in quarantena. Laccount spagnolo della SSC Napoli ha lanciato via twitter la top 11 degli argentini che hanno giocato nel Napoli con un magnifico messaggio: Con questa squadra andremo a vincere in qualsiasi campo. I top 11 sarebbero: Navarro, Campagnaro, Fernandez, Ayala, Pineda, Datolo, Jos Sosa, Maradona, Lavezzi, Roberto Sosa, Bertoni. Una goliardica passerella dalla quale il Napoli prende le distanze.









Con Nicolas Navarro in porta, rimasto famoso nel golfo per le scorribande notturne in motorino, con Federico Fernandez, detto El Flaco, pi per magrezza di prestazioni che per aplomb fisico, e con Mauricio Pineda in qualsiasi campo dovremmo andare con un tir per portarci dietro i palloni che gli avversari ci rifilerebbero. Ma non questo il problema. Non abbiamo avuto grandi difensori argentini in maglia azzurra, i migliori sono stati nel reparto classe-e-fantasia.





Il problema che gli amici dellaccount hanno escluso dai top argentini del Napoli il Pipita, il Cabezon e il Petisso che, al posto di alcune comparse, con la benedizione di Diego, potrebbero rimediare ai gol nella porta di Navarro.









Cominciamo dal cuore. Uno scugnizzo, Ezequiel Lavezzi. Un preziosetto, Jesus Datolo della famosa vittoria a Torino con Hamsik contro la Juve. Ma come si fa a dimenticare Bruno Pesaola, il cuore pi azzurro che ci sia mai stato? Con i suoi cross da sinistra, impasticcandosi di simpamina e fumando mille sigarette, fece diventare super-cannonieri Jeppson e Vinicio.









Il Petisso stato un napoletano nato casualmente a Buenos Aires che alla maglia azzurra ha dato tutto se stesso e a noi, vecchi cronisti e alunni della luna, convocati a notte fonda, raccontava il calcio come una favola.









E Sivori? Non solamente juventino. Quando si ritir, mise su due fazende in Argentina, e una la chiam Juventus e laltra Napoli. Abitava a Villa Gallotti, sul mare di Posillipo e girava con la Mercedes bianca guidata dal fido Scarpitti. Tunnel e contro-tunnel. Vedi Omr quant bello, titol un giornale napoletano. A Napoli, torn spesso dopo avere smesso.









Gonzalo Higuain una dimenticanza sospetta. Il cannoniere-record del 2016 non pu essere accantonato per antipatia, per il suo passaggio alla Juve che, comunque, arricch le casse azzurre, per quei gol da ex. Non un campione di simpatia, ma uno dei pi forti centravanti nella storia del Napoli e del calcio, 334 gol in carriera, il braccio armato di Sarri che port il Napoli sulle soglie di un clamoroso scudetto.









E, allora, un attacco con Bertoni, Sivori, Higuain, Maradona e Pesaola (a mettere pace tra tanti galli) potrebbe andare su tutti i campi a dare spettacolo di gioco e gol, il cabezon e il pibe a giocare dove vogliono. E noi a godere con loro. Perdonando a Navarro le papere e sperando che Ayala e Campagnaro tengano su una difesa balzana, neanche protetta da una mediana adeguata, magari chiamando Claudio Husan, el picapietre, a sostenerla.