Emma, di Autumn de Wilde

di Giovanna D'Arbitrio

Emma, film diretto da Autumn de Wilde (al suo esordio come regista), tratto dall'omonimo romanzo di Jane Austen, stato distribuito a febbraio 2020 nelle sale cinematografiche sia in U.K che in USA, mentre in Italia apparso dal 19 marzo su Sky Prima Fila Premiere e in streaming, a causa dell'emergenza Coronavirus.











Il film si attiene alla trama del romanzo ambientato in Inghilterra allinizio dell800, raccontando la storia della la ricca Emma Woodhouse (Anya Taylor-Joy), orfana di madre, che passa le giornate tra assistenza al vecchio padre, pettegolezzi e futilit. Dopo il matrimonio di Miss Taylor, trova una nuova amica in Harriet Smith (Mia Goth), una ragazza abbandonata da ignoti genitori, ma istruita e ben educata in un collegio.













Anche se Emma al momento non ha alcuna intenzione di sposarsi, ha lossessione di combinare matrimoni influenzando le scelte altrui: quando scopre che il signor Robert Martin, un contadino del signor Knightley (Johnny Flynn), cognato di sua sorella, ha chiesto ad Harriet di sposarla, convince Harriet a rifiutare la proposta per incoraggiarla ad accettare la corte del signor Elton, non sospettando che questi invece sia innamorato di lei.













La situazione si complica quando arrivano alcuni membri molto discussi dalla loro cerchia sociale: Jane Fairfax, nipote della signora Bates, Frank Churchill, figlio del signor Weston dal suo primo matrimonio e la moglie del signor Elton che riappare allimprovviso dopo un viaggio. Innamorata a livello inconscio di Mr. Knightley anche se con lui spesso litiga, Emma cade in preda alla gelosia dopo l'arrivo della bella Jane.













Tra manipolazioni, dichiarazioni d'amore, inganni e sotterfugi, la vita di Emma procede tra alti e bassi, finch non prender coscienza del suo amore per Mr. Knightley, mentre per fortuna anche negli altri si fa chiarezza su veri sentimenti e legami affettivi.













L'Inghilterra della nobilt rurale d'inizio Ottocento raffigurata come un mondo idilliaco dai colori pastello (fotografia, Christopher Blauvelt), un mondo che si rivela frivolo e artificioso, fatto di apparenze e verbosit che celano la vera essenza delle persone, scolpite dalla Austin con la sua sottile ironia.













Anche se in passato diverse sono state le versioni cinematografiche e televisive del libro, il film di Autumn de Wilde buon film, bench la regista sia unesordiente. Valida anche la sceneggiatura di Eleanor Catton, basata su dialoghi brillanti e caustici, caratteristici della scrittura di Jane Austen, notevole la scenografia di Kave Quinn, belli i costumi di Alexandra Byrne. Bravi gli attori: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Josh O'Connor, Callum Turner, Mia Goth, Miranda Hart, e Bill Nighy. Byrne.













Da evidenziare alcune battute-femministe di Emma tratte dal romanzo, come quella rivolta a Mister Knightley finch gli uomini non si innamoreranno di colti intelletti anzich di volti leggiadri, una ragazza graziosa come Harriet avr la certezza di essere ammirata e ricercata oppure quella rivolta ad Harriet mi sbaglierei di molto se il tuo sesso, in generale, non trovasse le pi alte pretese che una donna possa possedere.













Per approfondire vita ed opere di Jane Austen, si consiglia di consultare il seguente sito: http://www.instoria.it/home/jane_austen_biografia.htm