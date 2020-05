La vita è meravigliosa, di Frank Capra

di Giovanna D'Arbitrio

In tempi di Coronavirus e lockdown ai cinefili come la sottoscritta mancano tanto i bei film, e così si cerca di compensarne l’assenza con pellicole in streaming, oppure su Sky Prima Fila e sui canali in digitale terrestre.





In verità negli ultimi tempi vado alla ricerca di indimenticabili film del passato in bianco e nero, presenti soprattutto di mattina o di sera sui nostri canali regionali, come Canale 21, Televomero, Telecapri o Capri Fashion.





Ho potuto così rivedere i grandi interpreti della commedia all’italiana, dove abbondano attori napoletani ormai scomparsi, come i fratelli De Filippo, Totò, Nino Taranto, i fratelli Giuffré, Tina Pica, Carlo Croccolo e tanti altri.





Non mancano i film americani di un passato glorioso, fatto di grandi registi e divi hollywoodiani.





Alla ricerca di qualcosa di positivo per alleviare le tensioni dell’attuale momento storico, ho rivisto con piacere in streaming (presente anche in DVD) La vita è meravigliosa, di Frank Capra, grande regista che si è distinto per il suo ottimismo.





Forse il film può essere considerato come il capolavoro di Frank Capra, certamente uno dei film più belli e amati anche per la magistrale interpretazione di James Stewart nei panni George Bailey, personaggio altruista che ha dedicato tutta la sua vita agli altri, affrontando pericoli e personali rinunce.





Da bambino aveva salvato il fratello caduto in uno stagno ghiacciato, prendendo un'otite con conseguenziale sordità da un orecchio. poi aveva rinunciato alla laurea per restare nella sua piccola città per occuparsi di una società paterna che forniva case ai poveri.





E così George tra un sacrificio e un altro tira avanti: si sposa, va ad abitare in una vecchia casa e ha tre figli. Purtroppo quando lo zio perde ottomila dollari trovati e nascosti dal malvagio finanziere Potter (Lionel Barrymore), George sfiduciato e in bancarotta prova a suicidarsi buttandosi in un fiume.





È la notte di Natale e arriva dal cielo un angelo (Henry Travers) che lo salva e gli mostra cosa sarebbe successo se lui non fosse mai nato.





La città sarebbe in mano al perfido Potter, i poveri non avrebbero avuto una casa, sua moglie (Donna Reed) sarebbe rimasta zitella, suo fratello non salvato da lui sarebbe ora morto e a sua volta non avrebbe potuto salvare duemila uomini durante un'azione bellica e così via.





George si convince che la vita è meravigliosa e torna ad affrontare le sue responsabilità con l’aiuto degli amici.





Tratto dal racconto The Greatest Gift, scritto nel 1939 da Philip Van Doren Stern, è considerato uno dei film più popolari e amati del cinema americano.





Il film ottenne cinque candidature ai premi Oscar. Nel 1990 venne scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, mentre nel 1998 l'American Film Institute lo inserì nella lista dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi.





E che dire? Perché ho voluto rivedere tale film? Ne avevo proprio bisogno, volevo credere ancora malgrado tutto che “la vita è meravigliosa”.





Ecco un trailer del film:





https://www.youtube.com/watch?v=wQqjPrYG1TE