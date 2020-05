I derby cittadini quando Napoli aveva due squadre

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 18.05.2020)

In questi ricordi preistorici del pallone a Napoli, abbiamo parlato la volta scorsa del Naples, prima squadra cittadina di un certo livello.





Nel Naples successero cose che voi umani eccetera, eccetera. Si pu ipotizzare che, siccome nella squadra si parlavano troppe lingue, dopo sei anni di convivenza finirono col non capirsi pi.





In realt, quei pionieri napoletani del calcio, affinando sempre pi larte dei piedi, affinarono anche pretese e gelosie, sentimenti molto nutriti alle latitudini meridionali.





Quando non si sopportarono pi, alcuni di loro prima puntarono i piedi e poi puntarono baracca e burattini andandosene per fondare una nuova societ di calcio.











SCISSIONE





Quei primi scissionisti del pallone, precedendo di dieci anni i pi famosi scissionisti del Partito socialista del 1921 che andarono a fondare il Pci, si chiamavano Hector Bayon, Adolfo Reichlin, Francesco Dresda, Augusto Barbati, lo svizzero Emil Steinegger, poderoso difensore centrale di un metro e 90 che, in campo, si lamentava sempre con i compagni (Ma tieni sempre il balle fra le piede, e passa un poco, sante tiafolo !), Paolo Scarfoglio e soprattutto Luigi Stolte, il capo della rivolta e campione di canottaggio che nella nuova societ ricopr la carica alla quale ambiva, fare il presidente. Hector Bayon fece da direttore sportivo.











LA COSTOLA





Al Naples non ne fecero un dramma. Emilio Anatra divenne presidente e fu allestita una squadra con maggiore presenza di calciatori napoletani tra i quali lo studente di ingegneria Guido Cavalli in porta, i difensori Gaetano Del Pezzo di Caianiello, futuro docente universitario di geometria proiettiva, il giornalista e polisportivo Mario Argento allala sinistra, Carlo Garozzo, lo studente di belle arti, i marchesini Paduli, tre fratelli Bruschini e via cos.





Dalla costola del Naples, come si suole dire, e dalla rivolta nacque nel 1911 lInternazionale, seconda squadra cittadina con leccitante prospettiva di infuocati derby, maglia blu notte (i dark blues) e collettino bianco, campo di gioco di propriet ad Agnano, recintato, con ingresso a pagamento (cinquanta centesimi) e casotto-spogliatoio.





Il Naples lasci il terreno di via Campegna e si avvicin ai rivali sistemandosi sui terreni del Tiro a segno ad Agnano.





Il 27 ottobre 1912, madrina la signora Pattison, lInternazionale inaugur con spumante e pasticcini il suo campo di gioco rafforzandosi con i migliori stranieri di stanza a Napoli.





Willy Minter, vicedirettore dei negozi inglesi Gutteridge in via Roma, era terzino sinistro (aveva giocato nel Chelsea).





Hans Jenni, uno svizzero biondo, era il pi corteggiato dalle ragazze. LInternazionale mise a segno un colpaccio assicurandosi lacrobatico portiere Pep Cangiullo, campione di tuffi in acqua e in area di rigore, e aveva allala destra il duca di Serracapriola, velocissimo.





Il nuovo club, definito una compagnia di aristocratici con contorno di svizzeri e inglesi, attrasse nella sua orbita personaggi di spicco tra i quali la mezzala Gennaro Fermariello, futuro sindaco di Napoli, e lingegnere e canottiere di vaglia e di origini inglesi Alfredo Pattison.











LA SFIDA





LInternazionale minacci di offuscare la stella del Naples inanellando una serie di successi. La squadra debutt contro i marinai della nave inglese Romanje e vinse 3-1. Era il 5 novembre 1911.





Gioc a Caserta e port via un pareggio senza gol. Fu battuta a Roma dalla fortissima Roman, ma si guadagn molti applausi e la soddisfazione di quelli del Naples pronti ad esultare ad ogni sconfitta dei rivali. I dark blues si rifecero sui romani battendoli ad Agnano.





I campionati regionali proposero finalmente lattesissimo derby fra le due formazioni napoletane. LInternazionale aveva il covo del tifo in via Medina, il Naples laveva alla Pignasecca dove abitavano i fratelli Bruschini.





Spesso i supporters delle due squadre si ritrovavano alla birreria di Gustavo Stern (uno chop di birra costava 25 centesimi) dando luogo a vivacissimi conviviali.











IL DERBY





Internazionale e Naples si affrontarono per la prima volta il 21 aprile 1912 per lassegnazione del titolo campano. Il derby divenne una sfida infinita. Quel primo confronto per la conquista dello scudetto regionale dur quasi nove ore.





Successe che, al primo incontro, lInternazionale prevalse 4-3 sul suo campo, ma fu sconfitto 1-3 su quello dei rivali. Si rese necessaria la bella.





Nella terza partita, fermandosi il risultato sull1-1, si and ai tempi supplementari protratti fino a che loscurit, dopo due ore e venti minuti di gioco, interruppe la partita.





Titolo regionale ancora in ballo e quarta sfida, ma anche stavolta non prevalse nessuna delle due squadre (2-2). Si and al quinto match (19 maggio 1912) e stavolta lInternazionale ebbe la meglio battendo il Naples 2-1 e aggiudicandosi il titolo campano.





La fierissima rivalit si protrasse per dieci anni nei campionati regionali, sino al 1922, con la pausa degli anni della prima guerra mondiale.





Alla fine, il conto dei derby fu di sette vittorie per lInternazionale, sei per il Naples e quattro pareggi. Ventotto gol per i dark blues e 29 per i blu-celeste.





Internazionale e Naples riuscirono a disputare, una volta a testa, le finali Centrosud.





Ne usc malissimo lInternazionale nel 1920 contro Livorno e Audace Roma senza vincere neanche una gara.





Il Naples, nel 1921, si qualific per il girone finale del Centrosud subentrando alla Puteolana, squalificata per illecito.





I blu-celeste affrontarono Livorno e Lazio. Batterono il Livorno ad Agnano 4-2 e pareggiarono a Roma 4-4. In porta della Lazio giocava Fulvio Bernardini. Aveva sedici anni.





Umiliato dai gol dei napoletani (fra andata e ritorno Ernesto Ghisi gliene segn tre e Nin Bruschini due), Bernardini decise di cambiare ruolo. Prima centravanti e poi centromediano, diventando uno dei pi forti giocatori italiani.





Il girone del Centrosud si concluse con la vittoria del Livorno, secondo il Naples, ultima la Lazio.











FRATELLI COLTELLI





Sfrattati dai campi di gioco e cominciando i giocatori ad avere pretese di rimborsi e premi in danaro, Internazionale e Naples valutarono la possibilit di una fusione.





I soci del Naples si tassavano ormai di due lire al mese per far fronte alle spese della squadra. Per giunta, il club blu-celeste fu citato per danni a causa delle pallonate, sul campo del Tiro a segno, che raggiungevano una palazzina adiacente frantumando i vetri delle finestre. Danni richiesti per mille lire!





I fratelli coltelli si misero insieme. Nacque lInternaples e cos stava per esaurirsi la fase preistorica del calcio a Napoli che anticip la fondazione del Napoli.





Il cavaliere Emilio Reale, uomo robusto con ufficio in via Depretis, patito di corse al galoppo, si avvicin al calcio dopo un incontro, in Villa Comunale, con Ugo Del Monte, nipote di Giorgio Ascarelli, che lo trascin al Tiro a segno a vedere una partita fra Naples e Internazionale.





Il gioco gli piacque e cominci a frequentare le due squadre. Essendosi magnificamente inserito, Emilio Anatra, presidente del Naples, gli offr la vicepresidenza del club che il cavaliere Reale accett con entusiasmo. Aveva certe idee sul calcio e voleva metterle in pratica.











VIVAIO





Non fu molto fedele, il cavaliere, ai colori blu-celeste perch non tard a farsi attrarre dal club rivale, lInternazionale, fino a diventarne il presidente (1918). Dimentic i purosangue del Campo di Marte e si dedic completamente al football. Ingaggi un tecnico austriaco, Bino Shasa, cui affid anche il compito di scoprire talenti. Fu cos che Reale invent il vivaio, il settore giovanile.





Bino Shasa ebbe la fortuna di scovare due ragazzi promettentissimi, Attila Sallustro, che aveva tredici anni, e il coetaneo Massimo Pensa. Li vide giocare in Villa Comunale e li aggreg nelle giovanili dellInternazionale.





Intanto, Naples e Internazionale erano in crisi. Non ce la facevano ad andare avanti. Non riuscivano a sfondare nel calcio campano, Puteolana e Bagnolese erano pi forti, e le spese continuavano a salire.





Le altre squadre facevano incassi maggiori fino a 300 lire. Naples e Internazionale non avevano un seguito altrettanto numeroso.











FUSIONE





Il cavaliere Reale trov la soluzione. Invit al Circolo Canottieri Savoia Gaetano Del Pezzo del Naples e Hans Jenni dellInternazionale che aveva tenuto a galla la squadra durante la guerra e ne era il presidente, il cassiere, il capitano e il bigliettaio.





La soluzione, se tutti erano daccordo, era una bella fusione fra i due club.





Non ci furono obiezioni e, vinte le rivalit, Naples e Internazionale si fusero. Fondendo anche i nomi dettero vinta allInternaples (1922). Maglia blu mare con risvolti celesti.





Campo di gioco il terreno dei militari allArenaccia creato dal generale Albricci, comandante del Corpo darmata di Napoli.





Presidente: Giorgio Ascarelli. In squadra, giocatori delle due formazioni precedenti tra cui il portiere Cavalli del Naples e linglese Minter dellInternazionale tra i pi noti.





Minter era un giocatore battagliero, difensore indomito, che dava coraggio a tutta la squadra.





In una partita a Palermo, contro la Vigor, url agli avversari: Voi non rompete le gambe a nessuno e di qui non si passa. Fu il solo giocatore straniero con cittadinanza sportiva italiana sino ad essere convocato nella nazionale B contro la Francia.





Allala sinistra correva Osvaldo Sacchi. Alla vigilia della partita a Messina, nelle Semifinali Sud del 1926, fu scoperto che aveva trascorso il sabato sera in un tabarin.





Lallenatore lo mise fuori squadra, ma le preghiere di tutti gli altri giocatori convinsero il tecnico a schierarlo in campo. Sacchi fu il migliore, segn una rete e mand in gol Ghisi, Ferrari e Sallustro.











GIRONE CAMPANO





LInternaples, nel 1922-23, partecip al girone campano superando Stabia, Cavese e Bagnolese. Col Savoia di Torre Annunziata si qualific per le Semifinali Sud e qui fece fiasco perdendo tutte e sei le partite contro Lazio, Ideale Bari e Libertas Palermo.





And meglio nella stagione successiva (1923-24) dominando ancora nel girone campano, con due batoste assestate alla Salernitana (5-1 fuori, 5-0 in casa), ma non ebbe fortuna nelle Semifinali Sud vincendo una sola partita contro lAudace di Taranto.





Al terzo tentativo (1924-25) lInternaples non riusc neanche a qualificarsi per le Semifinali Sud, sopravanzato da Savoia e Cavese.





La svolta avvenne nella stagione 1925-26 quando Ascarelli ingaggi il milanese Carlo Carcano che aveva giocato centrosostegno nellAlessandria guadagnandosi anche cinque presenze in nazionale. Carcano aveva 34 anni e arriv nel duplice ruolo di giocatore e allenatore. Port un ragazzo diciottenne di Alessandria, Giovanni Ferrari, che aveva coccolato nella squadra piemontese predicendone un grande avvenire.





Predizione azzeccata. Ferrari avrebbe vinto scudetti a josa con Juve, Inter e Bologna e sarebbe stato campione del mondo nel 1934 e nel 1938.











TUMULTI





LInternaples di Carcano debutt nel girone campano contro la Bagnolese (4-2) il 29 novembre 1925, giorno che segn lesordio di Attila Sallustro a 17 anni.





I giovanissimi Sallustro e Ferrari erano le mezzali di quella squadra, Ernesto Ghisi il centravanti, Pelvi in porta e Minter in difesa.





LInternaples segnava gol a valanga. Dieci a Caserta, sei contro la Puteolana, altri sei contro lo Stabia. In sette partite segn 33 gol e guadagn facilmente laccesso alle Semifinali Sud.





Fu una nuova cavalcata contro Messinese, Fortitudo Roma, Anconitana e Liberty Bari. Altri 23 gol a segno. Quelli del tridente dattacco furono i cannonieri di quelle due fasi: 18 gol Ernesto Ghisi (che ne segn sei nel 10-0 a Caserta), 16 reti Ferrari, 11 Sallustro.





La squadra guadagn la qualificazione alla finalissima del Sud, avversario lAlba Roma, partite di andata e ritorno sui campi delle due squadre.





AllInternaples tocc iniziare in trasferta, il 7 luglio 1926. Carcano rimase in panchina cedendo il posto di ala destra a Fiorini. Schier questa formazione: Pelvi; Minter, Iaquinto; Marra, Ghisi II, Toth; Fiorini, Sallustro, Ghisi I, Ferrari, Sacchi.





La partita, contrassegnata da un continuo lancio di pomodori, in un clima decisamente ostile per i napoletani, and male e si concluse peggio. I romani dilagarono segnando sei gol. Il pubblico si scaten a fine gara.





Successe di peggio nel match di ritorno allArenaccia. Il clamoroso scarto di gol dellandata (1-6) non lasciava speranze per una rimonta dellInternaples che non ci fu (1-1).





Il pubblico napoletano, anche per vendicare i pomodori dellandata, si lasci andare a un pomeriggio di follia.





Carcano e Ferrari, impauriti, dopo la partita se le filarono ad Alessandria senza tornare pi.





LAlba gioc la finale nazionale, stracciata dalla Juventus (7-1 a Torino, 5-0 a Roma).











SQUALIFICA





I tumulti dellArenaccia costarono allInternaples la squalifica di un anno, poi ridotta a due mesi. La squadra and a giocare sul campo dellIlva Bagnoli. Ma non ricominci il campionato perch Giorgio Ascarelli ebbe lidea che port finalmente a fondare ununica squadra napoletana col nome della citt, il Napoli fondato l1 agosto 1926.