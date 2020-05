Il Napoli al tempo del colera e lo sgarbo del Genoa

di Mimmo Carratelli (da: Roma dell'11.05.2020)

Il coronavirus ha spezzato i campionati e messa allangolo lintera stagione del calcio. Il colera del 1973 produsse al pallone un danno pi locale e limitato, a Napoli e nel Sud, lasciando una scia volgare in quegli stadi in cui, ancora oggi, i napoletani vengono accolti dallappellativo di colerosi.

Lepidemia del 1973 non incise sul campionato che ebbe regolare inizio la prima domenica di ottobre (in settembre si giocava la Coppa Italia).





Il Napoli fu ghettizzato come squadra appestata della citt-focolaio. Fu la solita manifestazione di razzismo territoriale che non mai scomparsa, resistente sino ai nostri giorni. Il colera provoc al Napoli qualche intoppo in Coppa Italia e una vergognosa situazione in campionato con insulti ripetuti.







TARRO





Sul piano sanitario, Napoli vinse la battaglia contro il colera dopo che Giulio Tarro, virologo di fama mondiale allOspedale Cotugno, isol il vibrione, cio il batterio responsabile dellinfezione, e una immediata vaccinazione a tappeto risolse lepidemia.





Giulio Tarro, messinese, se non avesse fatto il medico, avrebbe voluto fare larchitetto.





Si laureato allUniversit di Napoli facendo vita in ospedale. I suoi primi alloggi furono al Policlinico, poi a Villa dei Gerani, infine si sistem in una stanza a Forcella.





And in America per approfondire i suoi studi, allievo di Albert Bruce Sabin, il virologo polacco naturalizzato statunitense, famoso per avere sviluppato il pi diffuso vaccino contro la poliomielite. Torn. Fu richiamato a Cincinnati da Sabin, che lo ebbe tra gli allievi prediletti.





Tarro si trovava a New York quando scoppi il colera a Napoli. Ne ebbe notizia dal Corriere della sera che and a comprare alla Libreria Rizzoli in Fifth Avenute. Il giornale sparava in prima pagina: Colera a Napoli. Tarr rientr precipitosamente e trov il vibrione in una partita di cozze tunisine.





Il 1973, debellato il vibrione, fu lanno del primo Napoli furente di Vinicio. Raccontiamo lintera storia, fra epidemia e pallone.







VINICIO





Si conclusero le cinque stagioni di Beppone Chiappella sulla panchina azzurra e arriv Vinicio, che allenava a Brindisi. Leone in campo e, ancora di pi, leone a bordo-campo. Leale, ma feroce nei suoi convincimenti, anche ombroso, diffidente, pretendeva grande dedizione, assoluta fedelt e disposizione al sacrificio.





Un brasiliano senza samba, semmai lavoro e sudore. Un tedesco per disciplina e la durezza del comando. Conosceva bene lambiente napoletano e tutti i suoi vizi e perci si ripromise di essere ancora pi tedesco.





Venne a scuotere una squadra che, negli ultimi anni di Chiappella, sera imborghesita scivolando nella mediocrit del centro-classifica.





Vinicio aveva un progetto ambizioso: superare il gioco allitaliana con una accentuata strategia offensiva sostenuta da una vibrante tenuta atletica, frutto di allenamenti duri e insistiti.





Applic una zona mista e trasmise ai giocatori una carica non comune.





Trov una buona difesa (Carmignani, Bruscolotti, Pogliana, Zurlini, Vavassori) e ottenne tre acquisti: Andrea Orlandini, Giorgio Braglia e Sergio Clerici, il gringo, brasiliano di San Paolo, pistolero del gol che aveva 32 anni e la voglia di giocare di un ragazzino. Irriducibile, correva fino al 90 e fu il giocatore simbolo dellirriducibile Napoli di Vinicio.







IL CIOCCO

Precampionato al Ciocco, che Chiappella aveva scoperto tre anni prima. Si pu dire che fu il Napoli di Zoff, Altafini, Hamrin e Sormani a pubblicizzare la localit toscana.





Nel 1970 cera quasi niente. Gli azzurri per allenarsi dovevano scendere a Barga e a Gallicano. Strada stretta e tutta curve per salire e scendere.





In seguito, il Ciocco divenne un posto turistico rinomato. Era una vasta propriet del signor Guelfo Marcucci che iniziava sulla provinciale Lucca-Barga e terminava sui crinali del monte Lama a 1200 metri.





Al Ciocco, settecento metri sul livello del mare, tutto il cibo era prodotto sul posto. I campi davano frutta, verdura, il grano per il pane, gli uliveti fornivano lolio, le viti il vino rosso e il bianco di San Quirico.

Nelle selve correvano gli animali da cacciagione e cerano gli armenti per il latte e il formaggio. Il pesce arrivava da Viareggio.





Negli anni, il Ciocco divent un grande Centro sportivo e una localit mondana con tavernette suggestive e un night-club.





Un anno fu una vera e propria avventura arrivarci. Il viaggio del Napoli cominci male alla partenza in treno. Un gruppo di scioperanti blocc la Stazione centrale.





Giorgio Vitali, pacioso e robusto direttore sportivo dal viso acceso, noleggi seduta stante un pullman sul quale il Napoli raggiunse il Ciocco dopo un viaggio di oltre dieci ore.











IL COLERA





Dunque, 1973, siamo al primo anno di Vinicio. Concluso il romitaggio pre-campionato al Ciocco, scendemmo a Napoli. Primi turni di Coppa Italia da disputare, poi il campionato.





Ma ecco il colera, alla data fatidica e ufficiale del 24 agosto 1973. Lepidemia fu tenuta nascosta per sette giorni. Il 20 agosto era morta allOspedale Pellegrini la ballerina inglese Linda Heyckeey. La prima vittima napoletana fu un uomo dei Quartieri Spagnoli, Pardo Sica.





Ogni allarme assolutamente ingiustificato fu il responso degli esperti. Il 22 agosto mor una donna di Bacoli, Adele Dolce. Il direttore dellOspedale Maresca di Torre del Greco, Ferruccio De Lorenzo, accus di scandalismo il primario Antonio Brancaccio che, sulle cartelle cliniche dei primi ricoverati, annot che si trattava di qualcosa di grave e scrisse sindrome coleriforme.





Al Maresca morirono due donne, Rosa Formisano di 70 anni e Maria Grazia Cozzolino, 78 anni.





La causa venne identificata nel consumo di cozze (il cibo dei poveri) provenienti dalla Tunisia e portatrici del vibrione. AllOspedale Cotugno vennero ricoverati pazienti con diarrea, crampi e vomito.







RITARDO

La prima notizia ufficiale del colera fu diffusa la sera del 28 agosto dal giornale-radio delle 21,30 attraverso un comunicato del ministro della Salute Luigi Gui padovano: Dal 23 agosto nella zona Ercolano-Torre del Greco si sono manifestati 14 casi di gastroenterite acuta per i quali sorto il sospetto si trattasse di infezione da vibrione colerico.





Il giorno dopo, Il Mattino pubblic con evidenza in primapubblic con evidenza in prima pagina la notizia di 7 morti (5 a Torre del Greco, 2 a Napoli) e 50 ricoveri al Cotugno.





Furono ispezionati e disinfettati tutti i luoghi di aggregazione, interdette le spiagge, iperclorinato lAcquedotto municipale, vietata la vendita di molluschi, pesci e fichi. I limoni, che pare potessero contrastare gli effetti del colera, raggiunsero prezzi esorbitanti.

I limoni, che pare potessero contrastare gli effetti del colera, raggiunsero prezzi esorbitanti.

Venne rivelato che il vibrione era stato rinvenuto nelle vittime del colera e non nelle cozze. Alfonso Zarone, perito del Tribunale di Napoli, dichiar: Le cozze hanno un tale concentrato di colibatteri, a causa dellinquinamento del mare, da impedire al virus del colera di sopravvivere. Furono rintracciati tre marittimi, uno dei quali sospettato di avere portato il contagio.





Lepidemia colp Napoli, Caserta, Bari, Foggia, Taranto, Cagliari. I primi morti scatenarono il panico fra le popolazioni.





Manifestazioni di piazza, immondizia bruciata per strada, richieste di aiuto al governo. Ad aumentare paura e angoscia contribuirono le notizie incontrollate dei media che riferivano di migliaia di morti. Il Comune di Napoli venne addirittura accusato di occultare i cadaveri.





Nonostante il colera si fosse presentato in diverse aree del mondo, era opinione diffusa che restava confinato fuori dai Paesi industrializzati. Fino al 1972, il colera era diffuso in 59 Paesi del mondo.











VACCINAZIONE





Isolato il vibrione dal professor Tarro, un piano di vaccinazioni di massa debell lepidemia. Alla fine furono conteggiati 227 infettati e 24 morti (15 a Napoli). I marinai della Sesta Flotta, di stanza a Napoli, si prodigarono mettendo a disposizione il vaccino e lutilizzo di siringhe a pistola, come avevano fatto in Vietnam.





Leco mediatica dellepidemia fu devastante. Napoli fu bollata come la citt del colera.





Lultimo caso a Napoli si registr il 19 settembre. Il tasso di letalit in citt fu del 12,6 per cento. Ci fu un danno economico di 30 miliardi di lire.





Il 25 ottobre, due mesi dopo linsorgenza del colera, lOrganizzazione mondiale della sanit dichiar conclusa linfezione. Eduardo De Filippo compose un sonetto, L'imputata, che cominciava cos: Cara czzeca, tu staje nguaiate.







IL CALCIO

La stagione calcistica doveva cominciare con le prime partite di Coppa Italia. In pieno colera, 28 agosto, il Napoli ospit regolarmente la Reggiana (1-1). Il 2 settembre il Bologna sarebbe dovuto venire a Napoli per la seconda partita del girone con gli azzurri.





Il Bologna chiese un rinvio alla Lega, presieduta da Franco Carraro. La Lega non dette una risposta ufficiale, ma fece sapere che la partita rinviata sarebbe risultata pi dannosa del colera stesso creando nuovo allarme. Il Bologna a Napoli perse 1-2.





Contemporaneamente il sindaco di Bari sospese con una ordinanza la partita Bari-Palermo, anchessa valida per la Coppa Italia. Fu sospesa anche Foggia-Juventus. Lallarme permaneva totale.





LInter di Herrera fu vaccinata in massa. La situazione sfugg di mano al mondo del calcio. A decidere sulle partite ebbero voce le Istituzioni centrali e locali.











IL CASO

Genoa-Napoli, terzo turno di Coppa Italia in programma il 16 settembre, sollev il caso pi clamoroso. La Regione Liguria invit il Napoli a non raggiungere Genova (mentre il Verona stava valutando se rinunciare o no alla trasferta di Bari).





Intervenne la Lega imponendo che Genoa-Napoli e Bari-Verona venissero giocate a campi invertiti. Il presidente genoano Berrino accett la soluzione. Ma sia i giocatori del Genoa che quelli del Verona si rifiutarono di scendere al Sud, sostenuti dallAssociazione calciatori presieduta da Sergio Campana.