Nostalgia

di Vittorio Cisternino

Nostalgia. Non certo, banalmente, quella della giovane et. Nostalgia di un basket romantico eppur gi professionale e altamente tecnico come quello che in questi giorni si sta rievocando.Mezzo secolo fa la Partenope prima sponsorizzata Ignis Sud e poi Fides fu protagonista di un fenomeno che sconvolse lo sport italiano.La stessa Partenope (sezione rugby) pochi anni prima aveva scagliato due fulmini a ciel sereno con gli scudetti deiIl fenomeno Partenope Basket invece fu un miracolo di gestione attirando una potente sponsorizzazione, che permise di fare una forte squadra, e aggiungendovi un fenomeno di pubblico mai visto prima intorno al basket. Dieci e anche dodicimila spettatori al PalArgento sconvolsero lItalia.Fra la promozione in A, limmediato secondo posto e la prima vittoria di coppa Italia del 68, la scandalosa eliminazione dalla Coppa delle coppe del 69 ad Atene, e la vittoria della stessa Coppa lanno dopo, la Napoli del basket visse i tre anni pi entusiasmanti della sua storia.Era il basket di un solo straniero in campionato, il leggendario Jim Willians, sbarcato due anni prima a Capodichino in giacca e cravatta (altri tempi, altro stile) pi uno per le coppe internazionali, Miles Aiken, ex Real Madrid, tutto tecnica e cervello.Cerano dei campioni venuti dal nord, maturi ma ancora fortissimi, come Gavagnin, Maggetti, Bufalini, Vittori, il gaucho DAquila, e ben cinque napoletani, s, quasi mezza squadra.Da Renato Abbate, play titolare, Antonio Errico, gi in nazionale, il fratello Vincenzo, il cecchino in erba Manfredo Fucile che cresceva alla scuola di Paolone Vittori, e infine lemiliano Chico Ovi.Infine la guida tecnica di un goriziano, Tonino Zorzi, che aveva smesso di giocare a 27 anni pur con un titolo di capocannoniere della serie A, perch allenare era il suo sogno, e lo realizz proprio a Napoli dove lo mand Borghi insieme con i succitati campioni.Che dire. Dopo la scoppola di Atene dellanno precedente, nelledizione 69-70 la Fides fu un carro armato.Benfica 222-109, a Lisbona sotto gli occhi di Eusebio. Maccabi 173-151, Lokomotiv Zababria 191-164.Semifinale con uno squadrone, la Dinamo Tiblisi con seconda partita in Georgia. Pericolo. Al PalArgento la Fides vince 86-69 ma nervosamente (forse fantasmi di Atene?), 22 su 38 dalla lunetta, meno del 60%.la vera finale, a giudizio di tutti, e la Fides stavolta sgombra ogni perplessit vincendo anche a Tiblisi (88-83).La finale con Jean dArc Vichy, che aveva avuto un percorso molto pi agevole, una passerella.Nellandata, a Vichy, lasciati quattro punti ai francesi (60-64) nei secondi finale. Poi il trionfo al PalArgento con una marcia trionfale: 87-65.stato il momento pi alto per la storia del basket napoletano. Chi venuto dopo, questa pagina di storia la pu leggere o ascoltare.Chi lha vissuta, ce lha ancora dentro.