Oliva tra boxe, libro e teatro

di Adriano Cisternino

La boxe, certo, il suo mondo. il punto di partenza. Ma dal ring Patrizio Oliva partito per esplorare altri mondi, quasi sempre con un ring sullo sfondo. Il teatro, per esempio, lo affascina e lo seduce.In questi giorni per costretto a starsene fermo in casa e non - come tutti noi - solo per il blocco imposto dal coronavirus. Lui, anzi, un testimonial delA bloccarne un po' i movimenti stata una brutta caduta domestica: frattura polso sinistro e gomito destro:La reclusione non gli pesa pi di tanto. Del resto, da atleta gli appuntamenti importanti gli imponevano lunghi ritiri. E poi ha tanto da fare anche in casa:Pat non finisce mai di stupire. Un libro sulla boxe. E chi pi di lui: campione olimpico e campione del mondo, allenatore prima dei dilettanti e poi dei professionisti.Sorprende, anzi, che non ci abbia pensato prima:Intanto sul palcoscenico la picecontinua il suo percorso:Ma c' qualcos'altro in vista:Tutto rinviato. Intanto una Pasqua senza pastiera e casatiello?