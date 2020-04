Milone e Mottola campioni del mondo 1975

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 19.04.2020)

Questa una vecchia storia e sono vecchio da poterla raccontare. una storia del 1975. Dunque, il 15 luglio 1975. Lavoro aldi Napoli, il quotidiano di Achille Lauro. Grandi direttori: Alfredo Signoretti, che mi prese da abusivo nel 1957, e Alberto Giovanni che, due anni dopo, mi ha assunto, giornalista-praticante, poi professionista dal 1960.Perch si chiama Roma, bla-bla-bla. In onore alla capitale dellItalia unita. La generosit di Napoli che capitale era stata. A Roma intitol il suo quotidiano pi antico. Primo numero il 22 agosto 1862. No, onestamente, non cero. Con tutta la buona volont, non potevo esserci. Nel caso, non ci sarei oggi.Per torniamo al 15 luglio 1975. Subbuglio in redazione. Siamo in pieno calciomercato e lIngegnere Ferlaino annuncia il colpo del secolo: Beppe Savoldi dal Bologna per un miliardo e 400 milioni, pi Clerici e ladi Rampanti al club petroniano. Marnn! Voci e contro-voci.Indiscrezioni, smentite. Acchippalo lIngegnere!Un subbuglio. Fai e rifai le pagine dello sport. Il giornale tutto un fermento. Il ticchetto delle telescriventi. Gli squilli dei telefoni nella stanza degli stenografi.In tipografia, la sinfonia delle linotype con i tastieristi a bere latte per difendersi dal piombo fuso di queste sontuose macchine magiche. In redazione, il ticchetto sulle pesanti Olivetti nere e sulle Remington da tavolo, i carrelli, bm, colpiti nervosamente per andare a capo.Il calcio padrone delle pagine. Respinte le richieste dei collaboratori, 30 righe sulla pallanuoto, 20 righe sul basket, 50 righe sul ciclismo. No, niente. Ridurre in pillole. Contenere. Ridurre.Ma c un bel pezzo sulla scherma. Fuori! sera tardi, dobbiamo chiudere le pagine in tipografia.Sulluscio della redazione sportiva compare Cesarino Giglio, il messaggero delle notizie, minuscolo e delizioso telescriventista emerito, implacabile quando viene a sventolare ogni nuovo dispaccio dagenzia, novit, novit, cambiare, cambiare.Ma stavolta urla:. Cesarino, non disturbare.. Cesarino e vavattnne!Azz, Cesarino.fa luiIl dispaccio della United Press cala in redazione come un colpo di scimitarra. Roberto Mottola e Picchio Milone campioni di vela, laggi in Canada, napoletani, napoletanissimi, campioni del mondo.. 15 luglio 1975., chiamate, a chi?, a questo, a quello, che ne sappiamo noi di Mottola e Milone?Chiamate Carlo Rolandi, il Cary Grant della vela napoletana, uomo affascinante, campione olimpionico. Chiamate. Chiamo.Chiamate Pippo Dalla Vecchia, lenciclopedia parlante, velista e canottiere, sa tutto di vela e canottaggio, sa tutto di boxe, ippica, ciclismo, sa tutta la storia e gli aneddoti di Napoli. Chiamate Pippo Dalla Vecchia.Dove hanno vinto questi due? Ontario, Canad. Che cos Ontario? Un lago., che lago , quanto grande, se colorato. Dobbiamo montare una pagina intera., dice un usciere.Amedeo Savino, piccolo, muscoloso, elettrico, sa sempre come farcela cavare.. Dobbiamo aggiornare, cambiare.Milone e Mottola li ho conosciuti al Circolo Italia, sul porticciolo di Santa Lucia. Milone e il suo nomignolo.ribatte Picchio Milone. Un ragazzone di 1,87 nato casualmente a Milano, ma partenopeo doc,Mascella tosta, scolpito, come Marlon Brando. Roberto Mottola (1,92) pi romantico, un Gary Cooper giovane. Due strafichi di venti, ventuno anni. Due alberi. Potrebbero da soli armare una barca.Carlo Rolandi, calmo, olimpico, mentre noi abbiamo una gran fretta, le Olivetti da tavolo ansiose, le linotype gi sul piede di guerra, la rotativa ruggir al pi presto.Carlo Rolandi mi dice:Insacco la prima cartella nel rullo della Olivetti.. Urlano che hanno gi fatto ilsul lago Ontario, il pi piccolo dei Grandi laghi, al confine fra Canada e Stati Uniti, lungo 311 km, largo 86, profondo 244 metri.arido, arido sto pezzo, infiocchettare, colorire, buttarlo in faccia al lettore, scrivere, emozionare.mi dice Carlo Rolandi. E che sto Tempest? Chiamare Dalla Vecchia, chiamare, che cos sto Tempest?Pippo con linsuperabile e inseparabile vena canzonatoria-affettuosa:mento.Gli uscieri ci strappano a uno a uno i fogli dalle macchine per scrivere imbucandoli pi in fretta possibile nei bussolotti che schizzano in tipografia per andare dai linotipisti, e Fof Chianese, piccolo, sfottitore, il pi veloce di tutti a fare di mille parole le pi rapide righe di piombo.Bisogna chiudere la pagina in tipografia per la prima edizione. Ma la gara, la gara come la mettiamo gi? Cesarino Giglio:Sono tempi artigianali, telescriventi, telefoto, i telefonini non sono stati ancora inventati, tutta unavventura, non c Internet, non c Wikipedia, una bellissima avventura. Andiamo con lordine di arrivo.Richiama Pippo Dalla Vecchia:Savoldi confinato in una pagina, una pagina intera per. La vela, la vela. Campioni del mondo. Due napoletani. Come uno scoop. Una pagina intera.Richiama Rolandi:. Tutto fa brodo. La sigla, il nome della barca, scrivere, ricamare, emozionare il lettore, e sti due Dioscuri di Partenope, Milone e Mottola, Mottola e Milone.Cazz, e chi guida la barca? Dalla Vecchia:Chiamo Paolo Rastrelli col suo Vangelo della vela.. E Paolotto, serafico, preciso, disponibile, che non fa mai cazziatoni pippeschi, che sono affettuosi ma sempre cazziatoni:. Grazie, Paolo.La pagina campione del mondo si va riempiendo. Chiama Dalla Vecchia, inesorabile:Non aggiunge altro lasciandoci nel mistero immaginifico di sto trapezio. Il pezzo sulla gara da fare con le poche righe di agenzia.Ricamare, infiocchettare, colorare. Scrivere come se fossimo sul posto, sul posto, in un punto decisivo dei 1146 chilometri di costa dellOntario, lOntario bello, un po azzurro,ha detto Rolandi, e vai con le condizioni meteo, il lettore deve rabbrividire, portare il lettore sul posto.Lago Ontario, Canada, 15 luglio 1975, la barca italiana col trapezio, il bulbo, il prodiere e il timoniere,, la barca pi bella, questo bisogna scriverlo, i lettori sono un po patriottici, un Tempest, stupendo, e la morsa degli avversari, magnificare gli avversari che sono gi magnifici di loro, campioni olimpionici e mondiali, mettere i brividi a chi legge, portare il lettore sul Tempest.La massiccia Olivetti nera da tavolo regge, il carrello va di bolina da destra a sinistra, energicamente, i tasti pestati, a mare mosso, colpi di timone, altro che gara sullOntario, la cronaca deve essere viva, avvincente, na messa cantata dicono i vecchi maestri della carta stampata, na messa cantata.Gli avversari dei nostri sono i tedeschi Nebel-Schmidt e Mares-Wehofilsch, i russi Mankin-Dyrdyra, gli svedesi Albrectson-Hansson, i danesi Nielsen-Pedersen.Dove li cerchiamo? Chi ha un manuale della vela olimpica? Questi sono tutti pregiati e titolati, sorpresi dai due guaglioni del porticciolo Santa Lucia, del golfo azzurro, del maestrale sotto Capri.Sono marinai del Mar Baltico, dei mari del Nord. A Milone-Mottola resiste, si fa per dire, la coppia svedese, seconda nella classifica finale di questo campionato mondiale napoletano, seconda ma molto distaccata.La rotativa gira, la pagina andata, 15 luglio 1975. Na messa cantata. La sera in cui Cesarino Giglio ci sventol il dispaccio United Press dal Canada per cambiare tutto, Picchio Milone e Roberto Mottola campioni del mondo di vela, classe Tempest.Chiama Pippo Dalla Vecchia, minaccioso: