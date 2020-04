Stop al basket di A2

di Mario Triggiani

La decisione era nellaria da almeno due settimane ma solo ora c stata la comunicazione ufficiale del Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci che, accogliendo la richiesta presentata dal Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro Pietro Basciano, ha dichiarato concluso il Campionato di Serie A2 maschile.Il basket si arrende dunque allemergenzache da oltre un mese sta martoriando lItalia. I campionati giovanili e quelli regionali sono stati fermati gi a met marzo, poi stata la volta dello stop richiesto dalla Serie B settimana scora ed ora, inesorabile, si interrotto anche il campionato di Serie A2.Probabile che anche la Serie A dichiari conclusa la sua stagione nella riunione del prossimo 15 aprile.Queste le dichiarazioni di Federico Grassi, presidente della Gevi Napoli Basket:Non ci saranno dunque verdetti per questa stagione, nessuna promozione e nessuna retrocessione, ma lo scenario della pallacanestro italiana potrebbe essere comunque stravolto questa estate.Lemergenza ha infatti messo a serio rischio la tenuta economica di tante aziende, comprese le societ di pallacanestro che da un lato non avranno le entrate attese nel finale di stagione e dallaltro dovranno fronteggiare uninevitabile difficolt a reperire sponsor per la prossima stagione.Considerando che molte societ, anche del massimo campionato nazionale, hanno gi paventato di non avere le risorse per iscriversi al prossimo campionato, probabile che nei prossimi mesi si apra il mercato dei titoli sportivi.Alcune societ di A2, tra cui Napoli, Torino e Verona, potrebbero essere molto interessate ad effettuare il salto in Serie A comprando il titolo di una squadra in difficolt, magari anche offrendo uno scambio con la propria A2.Nei prossimi mesi dunque anche il basket, cos come lItalia in generale, dovr fare i conti con i postumi dellemergenza CoronaVirus.Probabile che fino al 30 giugno, data entro cui effettuare le iscrizioni, ci sar un susseguirsi di indiscrezioni su quali societ riusciranno a salvarsi e quali, invece, soccomberanno.Solo ad inizio luglio sar possibile avere un quadro chiaro della situazione e cominciare a ragionare su formule e date di una stagione agonistica che dovr far tornare la passione per la pallacanestro nei cuori dei tifosi dopo tanti mesi di difficolt.