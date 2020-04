Champions ed Europa League, una ripresa difficile

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 06.04.2020)

assai improbabile che i campionati nazionali, sospesi in tutto il mondo per il coronavirus, possano concludersi, quelli europei sforando in luglio/agosto. I problemi sarebbero tanti permanendo lo stato di allarme per il contagio pur se dovessero essere ridotte le costrizioni.Se luglio fosse disponibile per riprendere lattivit agonistica, sarebbe una conclusione di stagione a tappe forzate, con dodici giornate da smaltire e partite ogni tre giorni, a parte la ripresa problematica della preparazione dei calciatori dopo uno stop di quattro mesi.Meglio pensare alla stagione prossima anche se la cancellazione di quella in corso avr ripercussioni economiche sui club. Il calcio professionistico italiano ci rimetterebbe 700 milioni di euro.In luglio potrebbero andare a conclusione la Champions e lEuropa League con quattro turni da giocare, ma da smaltire in poco tempo. Sorgerebbe per un problema per la stagione successiva.Con i campionati nazionali bloccati e ovviamente cancellati, quali dovrebbero essere le squadre ammesse in Champions ed Europa League per la stagione 2020-2021?Logica vorrebbe, senza forzare i tempi e nellincertezza che laal coronavirus sia veramente conclusa, che Champions ed Europa League concludano nel 2020-21 il percorso interrotto agli ottavi. I nuovi campionati designerebbero poi le squadre per la stagione europea 2021-2022.Si fanno previsioni ottimistiche per il ritorno del calcio negli stadi in estate. Saranno possibili partite a porte aperte? incerta la risposta del pubblico dopo le pesanti privazioni della quarantena.Andare alle partite costa e non saranno floride le tasche dei tifosi annunciandosi una pesante recessione.Sar una conclusione solo televisiva dei tornei con restrizioni totali o parziali dellaffluenza del pubblico negli stadi?C poi da riprogrammare le trasferte, impegno complesso, ristretto come sarebbe in poco tempo. E si giocher in quelle citt profondamente colpite per il numero dei morti? Non ci sar certo lo spirito per riappassionarsi al pallone.Il danno economico che il calcio subir per la stagione interrotta dal coronavirus rientra nel quadro pi generale e pesante delleconomia mondiale che uscir scossa dalla pandemia.Questo danno non pu essere assolutamente motivo per una forzata conclusione di questa stagione agonistica. Si troveranno rimedi, escludendo per che il calcio debba essere un settore privilegiato. Le esigenze del dopo-pandemia saranno ben altre e pi urgenti.La Champions League ferma agli ottavi di finale portati a termine da sole quattro squadre. Gi qualificati per i quarti l(1-0 in casa e 3-2 ai supplementari contro il Liverpool), il(2-0 in casa e 2-1 contro il Borussia Dortmund), l(4-1 in casa e 4-3 al Valencia), il(3-0 in casa e 1-0 al Tottenham).Sono rimaste in sospeso dopo la prima gara:(0-1 allandata in Francia),(1-1 al San Paolo),(2-1 a Madrid),(3-0 a Londra). Laccoppiamento dei quarti sar decisa per sorteggio a Nyon.Nella stagione 2018-19, i quarti di finale promossero il Tottenham (1-0 in casa e 3-4 col Manchester City), lAjax (1-1 in casa, 2-1 a Torino contro la Juventus), il Barcellona (3-0 in casa, 1-0 fuori contro il Manchester United), il Liverpool (2-0 in casa, 4-1 fuori col Porto). La finale, giocata l1 giugno a Madrid, laure campione dEuropa il Liverpool che batt il Tottenham 2-0.Negli anni Duemila ilstato campione dEuropa sei volte (2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018), ilquattro volte (2006, 2009, 2011, 2015), ildue volte (2001 e 2013), ildue volte (2003 e 2007), ildue volte (2005 e 2019). Una volta campioni dEuropa il(2004), il(2008), l(2010), il(2012).Ilnon ha mai superato gli ottavi. Nella Coppa dei campioni 1990, eliminato dallo Spartak Mosca (0-0 al San Paolo, 3-5 ai rigori a Mosca). Nella Champions 2012, eliminato dal Chelsea (3-1 a Napoli, 1-4 ai supplementari a Londra). Nella Champions 2017, eliminato dal Real Madrid (1-3 in Spagna, 1-3 al San Paolo).Anche il secondo torneo europeo fermo agli ottavi di finale. Due partite non si sono giocate:. Hanno giocato solo la partita di andata il Basilea (3-0 allEintracht Francoforte), il Manchester United (5-0 al Lask), lo Shacktar (2-1 al Wolfsburg), il Bayer Leverkusen (3-1 ai Rangers), il Copenaghen (1-2 dallIstanbul Basaksehir), il Wolverhampton (1-1 con lOlympiakos).Negli anni Duemila si giocata la Coppa Uefa sino al 2008, poi diventata Europa League nel 2009. Ilha vinto cinque volte (2006, 2007, 2014, 2015, 2016). Tre volte l(2010, 2012, 2018). Due volte il(2013 e 2019). Due volte il(2003 e 2011). Una volta hanno vinto il(2000), il(2001), il(2002), il(2004), il(2005), lo(2008), lo(2009), il(2017).Inter-Lazio 3-0 stata la finale 1998, ultima apparizione di squadre italiane nel match conclusivo. NellEuropa League, ilgiunto alle semifinali nel 2015 (1-1 in casa, 0-1 fuori col Dnipro). Nel 2019 si fermato ai quarti (0-1 al San Paolo, 0-2 a Londra con lArsenal). Nel 2014, eliminato agli ottavi (2-2 in casa, 0-1 fuori col Porto).Nel 2014-15, il Napoli diarriv alla semifinale vincendo il girone (4 vittorie, un pareggio, una sconfitta) che comprendeva Sparta Praga, Slovan Bratislava e Young Boys.Nei sedicesimi, il Napoli super il Trabzonspor (4-0 in Turchia, 1-0 al San Paolo). Negli ottavi elimin la Dinamo Mosca (3-1 in casa, 0-0 in Russia).Nei quarti, super il Wolfsburg (4-1 fuori, 2-2 al San Paolo).Nella semifinale dandata contro il Dnipro, Benitez schier col 4-2-3-1: Andujar; Maggio, Albiol, Britos, Ghoulam; Jorginho, David Lopez (71 Gargano); Callejon (76 Gabbiadini), Hamsik, Insigne (81 Mertens); Higuain.Nel match di ritorno a Kiev, la difesa rimase immutata, a centrocampo David Lopez (79 Henrique) e Inler, in attacco Callejon, Gabbiadini (55 Hamsik), Insigne (61 Mertens) alle spalle di Higuain.Il Napoli ha giocato 57 partite in Coppa dei campioni/Champions con 25 vittorie, 18 pareggi, 14 sconfitte, 90 gol allattivo, 66 al passivo. In Coppa Uefa /Europa League, 108 partite, 47 vittorie, 29 pareggi, 32 sconfitte, 156 gol segnati, 113 subiti.Il successo pi prestigioso del Napoli in Europa stato il 2-0 inflitto al Liverpool campione europeo in carica il 17 settembre 2019 al San Paolo nel girone di qualificazione della Champions.Era il Napoli diche schier (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan (75 Elmas), Fabian Ruiz, Insigne (66 Zielinski); Lozano (68 Llorente), Mertens. Il Liverpool di Klopp schier (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson (87 Shaqiri), Fabinho, Milner (66 Wijnaldum); Salah, Firmino, Man.Il Napoli conquist la vittoria negli ultimi dieci minuti col rigore di Mertens all81 e il gol di Llorente al 92.Dries Mertens con 26 gol in 65 partite il cannoniere azzurro nelle competizioni europee (22 gol in Champions). Seguono Cavani (19 gol), Hamsik (16), Altafini, Higuain e Insigne (15), Callejon (12), Can (10), Milik (9).Marek Hamsik vanta il maggior numero di presenze (80) nelle competizioni europee, seguito da Callejon (68), Mertens (65), Insigne (59), Maggio (53), Koulibaly (49), Albiol (44), Allan (42), Ghoulam (39).Il Napoli che vanta 2 partecipazioni alla Coppa dei campioni, 7 alla Champions, 2 alla Coppa delle coppe, 4 alla Coppa delle Fiere, 13 alla Coppa Uefa e 7 allEuropa League, ha debuttato in campo internazionale nella Coppa Europa 1934-35, avversario lAdmira di Vienna.La squadra azzurra si era classificata terza in campionato e acquis il diritto a partecipare alla competizione europea con Juventus (prima), Ambrosiana (seconda) e Bologna (quarto).Come racconta Gianni Nicolini nel primo libro apparso nel 1968 sulla storia del Napoli, il Napoli gioc la prima partita al Prater di Vienna (18 giugno 1934). Il Napoli di Garbutt schier: Cavanna; Vincenzi, Castello; Mongero, Colombari, Rivolta; Visentin, Vojak, Sallustro, Rossetti, Ferraris II. Gli azzurri strapparono un magnifico 0-0 che fece ben sperare per la gara di ritorno.LAdmira, maglie bianconere, vincitrice di cinque campionati austriaci, era una delle pi forti squadre danubiane. Stadio Partenopeo gremito per la seconda partita. Il Napoli and in vantaggio con un gol stupendo di Sallustro e raddoppi su rigore con Vojak. La squadra si rilass e gli austriaci rimontarono 2-2. Fu necessaria la bella che si gioc a Zurigo, Napoli battuto 5-0.Successivamente, lAdmira elimin la Juventus in semifinale: 3-1 al Prater, 1-2 a Torino. Gli austriaci cedettero in finale al Bologna: 3-2 in casa, 1-4 in Italia.Debutto del Napoli in Coppa delle coppe nel 1962. Prima trasferta nella sconosciuta citt di Bangor, in Galles. Il Napoli con Corelli e Fraschini, Ronzon e Tomeazzi, Girardo e Tacchi. I gallesi vinsero 2-0. Il Napoli pareggi il conto nel ritorno (3-1) con i gol di Mariani, Tacchi e Fanello. La bella si disput a Londra. Una doppietta di Humberto Rosa (2-1) promosse il Napoli.Viaggio a Budapest, 1-1 con lUjpest e 1-1 anche a Napoli, spareggio a Losanna e vittoria azzurra (3-1, gol di Fanello, Ronzon e Tacchi). Nei quarti di finale lOfk di Belgrado: 0-2 in Jugoslavia, 3-1 a Napoli. Ancora una bella e fine dellavventura a Marsiglia. Gli jugoslavi vinsero 3-1.Di nuovo in Coppa delle coppe, nel 1977, sino alla semifinale. Lungo viaggio verso i ghiacci del Circolo polare artico, a Bodoe, sul mar di Norvegia, puzza di pesce ovunque e sole che non tramontava mai, seicento chilometri a sud di Capo Nord. Doppietta di Speggiorin (2-0). A Napoli, fu Massa a sistemare i norvegesi (1-0).Secondo turno coi ciprioti dellApoel. Pareggio a Nicosia (1-1) con un rigore di Savoldi, vittoria netta al San Paolo con Speggiorin e Massa (2-0).Terza tappa, in Polonia. Contro il Wroclaw di Zmuda, battitore libero famoso e roccioso, che venne poi a giocare nel Verona e nella Cremonese, la difesa azzurra resse (0-0). Cera Favaro in porta. A Napoli, 2-0 siglato da Massa e Chiarugi.Il Napoli raggiunse la semifinale della Coppa delle coppe, traguardo storico. Non era mai andato cos avanti nelle Coppe europee. Ci riusc Pesaola. Un gol di Bruscolotti sistem lAnderlecht (1-0) al San Paolo. Il ritorno a Bruxelles fu una dannazione, al Park Astrid. Scesero in campo: Carmignani; La Palma, Vavassori; Burgnich, Catellani, Vinazzani; Massa, Juliano, Savoldi, Esposito, Speggiorin.Lallenatore dei belgi, Goethals, promise al Napoli cinque gol. Bruscolotti blocc la temibile ala Rensenbrink, uno dei due olandesi dellAnderlecht, con Haan. Bloccata anche la mezzala Coeck, fonte del gioco belga. Il Napoli sfoder una prima mezzora da favola. Segn Speggiorin, ma larbitro cominci a cacciarci indietro. Gol annullato, inspiegabilmente.Il direttore di gara era il britannico Matthewson, rappresentante in Inghilterra della birra belga Bellevue, sponsor dellAnderlecht. Fu tutto chiaro. Speggiorin colse una traversa. Il sogno fin con i gol di Thissen e di Van del Elst (2-0). LAnderlecht, poi, perse la finale con lAmburgo.