Serenata senza nome, di Maurizio De Giovanni

di Giovanna D'Arbitrio

(Ed. Einaudi), un bel libro di, noto giallista napoletano, conosciuto anche allestero.La storia centrata sul ritorno in Italia di Vinnie Sannino, pugile da giovane emigrato negli USA, aveva lasciato la bella Concettina con la promessa di matrimonio, ma la ragazza non ha saputo aspettare, preferendo sistemarsi con un ricco commerciante.La sua serenata ottobrina sotto casa dellamata, le lacrime versate non hanno alcun effetto, ma destano sospetti nel marito che qualche giorno dopo viene trovato morto, con la tempia sfondata.Il caso pare di facilissima soluzione, poich il movente e la dinamica del delitto sembrano lampanti, ma il commissario Ricciardi poco convinto: le ultime parole dei defunti spesso sono enigmatiche e poco utili alla risoluzione del caso, ma stavolta sembrerebbero scagionare il sospettato.Il libro viene cos presentato:(E. Nicolardi, - E. De Curtis, 1904), la canzone in cui linnamorato canta la serenata alla donna amata che ha sposato un altro umo, una sorta di leitmotiv intorno al quale si dipana la trama del libro. Ecco alcuni versi:Si 'sta voce te sceta 'int' 'a nuttata,Mentre t'astrigne 'o sposo tujo vicino,Statte scetata, si vu st scetata,Ma fa' ved ca duorme a suonno chino!, ma poi lautore ribalta tale immagine immergendo la citt in unatmosfera insolita, una sofferta malinconia accentuata dalla pioggia.Ricciardi stesso incarna un tipo di napoletanit differente: mite, laconico, schivo, ricco e di nobili natali, potrebbe vivere agiatamente, ma ha scelto di lavorare per la polizia: quando indaga viene colto da una forza compulsiva indotta dal, il dono di captare le ultime parole dei deceduti su cui indaga.Il tormento di quelle voci lo getta in un vortice di emozioni che lo costringe ad agire.Non mancano battute ironiche nei dialoghi con il tragicomico Brigadiere Maione, il suo Watson, una macchietta ossessionata dal cibo e altre sciocchezze mondane.Come negli altri romanzi della serie, lindagine appare quasi un pretesto per descrivere atmosfere, personaggi, sentimenti.Confesso in tutta sincerit che non sono unamante dei gialli, ma leggo con piacere i libri di De Giovanni, forse perch sonoe trovo in essi unidentit precisa di riferimento che trascende il racconto in s.Si respirain ci che scrive e descrive: siano essi aspetti negativi o positivi, sono comunque aspetti veri di una citt, e soprattutto di un popolo che non ha perduto la sua identit, come lautore stesso afferma in questo video: https://www.youtube.com/watch?v=BWjfckihGG8 Ho ritrovato infine in questo romanzo leterno, profondamente impresso nel DNA della gente del Sud, accompagnato dalla nostalgia per la propria terra, dal desiderio di ritornare per ritrovare persone e luoghi amati e infine dalla delusione nel costatare che il tempo spazza via tutto con inaspettati cambiamenti.