, direttore de “” di Napoli, grosso e giocondo, sempre con la faccia da bambino divertito, mi fa: “”.Ei fu siccome immobile, storicamente non un gran giorno, 5 maggio 1992, sbarco a San Diego, California, per l’America’s Cup. Ed eccomi al quarto piano del Centro stampa in Piazza America a imparare vela da, e da chi se no?, gran ragazzo di Pescara, è andato per mare con Soldini e con Fogar, scrive su “” ed è un asso delle cronache di vela e di formula uno.E così so di bompresso e tangone, randa, gennaker e genoa. Da, che scrive per “”, vado a lezione di verricelli.Ho due assi nella manica per guadagnarmi la stima dei più esperti. A San Diego c’è, ci siamo conosciuti alle regate di Capri. E, soprattutto, c’è, il mio napoletano sul “”, campione mondiale e olimpico di canottaggio, grinder di prua sulla barca italiana.Mi precipito nella baia di Shelter Island, dov’è la base del “Moro”, ciao Davide, ci abbracciamo, con te vado sicuro, gli dico, ti dirò tutto quello che vuoi, mi dice.Al Centro stampa su una parete azzecco un foglio sul quale ho scritto: “”. Prendo quota.Marincovich mi dice che abbiamo un problema con le vele. Sai, il kevlar? mi chiede. Non so, gli dico. Il “Moro” ha vele nere in fibra di carbonio, gli americani hanno vele a cristalli liquidi.Annuso che è uno svantaggio per il “Moro”, ma non ne sono sicuro. Un’altra cosa (mi avverte Marincovich): di poppa non è che andiamo benissimo, la randa del “Moro” frena. Sono ammirato.Ed eccomi al cospetto della madre di tutte le battaglie veliche, con queste due barche di 22 metri e alberi di 33, il “Moro”, armatore Raul Gardini, gran romagnolo d’affari (Montedison) e di fortuna (ricco matrimonio), contro “”.Scrivo un “” romantico ricordando “” e “”, le nostre barche di America’s Cup nei mari di Newport e Freemantle, ma a San Diego il “Moro” si gioca la finale, prima barca italiana in finale di America’s Cup su questo mare della West Cast americana davanti a colline di cedri, querce, pini e palme, con un vento capriccioso, il Catalina Eddie lo chiamano, viene dai monti della Sierra Nevada, ci scrivo 70 righe ventose.Sabato 9 maggio. Mezzogiorno in punto quando il giudice svedese, con i colleghi di Hong Kong, Malta, Canada e Gran Bretagna, spara il via della prima regata.Sono le 21 in Italia. Vedere e scrivere in fretta. Iovine mi sussurra che la baia di San Diego è piena di alghe che si impigliano nelle chiglie delle barche. Rinuncio all’idea di mettere giù 50 righe sulle alghe di San Diego.Al via, il “Moro” anticipa la partenza e deve tornare indietro riallineandosi allo start. “America al cubo” se ne va e vince per 30 secondi. Dettaglio suggestivo per un “pezzo” di appoggio: l’armatore di “America al cubo”,, mentre timonava ha preso un colpo dal boma, pàm, al capo.Il timoniere del “Moro” è, uno di queste parti, californiano di San Francisco (ho conosciuto anche lui alle regate di Capri), un viso a forma di oliva, baffo furbo, occhi verdi, capelli ricci e ribelli, cittadinanza americana e francese, residenza obbligatoria italiana per stare sul “Moro”.È considerato il secondo miglior timoniere al mondo dopo. Dennis è proprio di San Diego, ma ha fallito la finale con “”, eliminato da “America al cubo”.Guardo il porto turistico di San Diego. Ventimila barche. Penso al porticciolo di Mergellina, a quello di Santa Lucia. Mi viene una invidia forte. Ho detto di, personaggio infinito. Sarà il personaggio ricorrente dei miei “pezzi”, ogni volta che parla regala un titolo di giornale.Domenica 10 maggio. Una furbata mondiale. Il “Moro” se la batte onda su onda con “America al cubo”. Arrivano identici sul traguardo, ma qui quelli del “Moro” sganciano lo spinnaker che, allungandosi, sopravanza le prue delle due barche e fa scattare i sensori dell’arrivo. Primo il “Moro” per tre secondi.Andiamo da, faccia segnata dal sole, giacca a vento rossa, scarpe da tennis, bel tenebroso, un po’ Humphrey Bogart. Stando a poppa, ha fumato trenta sigarette: “”.Mi sto divertendo. Tento una sortita alla base di “America al cubo”. All’ingresso una gigantesca bandiera americana, grande quando il loro gennaker di 350 metri quadrati, un palazzo. Respinto dalle guardie armate dei servizi di sicurezza dell’Agenzia Pinkerton.Questa “America al cubo” ha segreti inviolabili. Chiedi del bulbo, mi aveva detto Marincovich. La barca, nata nei laboratori spaziali americani, è uscita dai cervelloni dell’Istituto di tecnologia di Boston. Lo scafo bianco dà l’idea di un uccello marino molto stilizzato.Tutto quello che riesco a tirar fuori, buono per un “pezzo” di 80 righe (ne scrivo tre al giorno, c’è ampio materiale, gossip e tangoni), è la presenza alla base del palermitano, ristoratore a San Diego, che prepara per l’equipaggio ravioli alla ricotta e lasagne.Martedì 12 maggio, terza regata., rapporti con la stampa, declama: “”.Vento a 14 nodi, regata velocissima. A bordo del “Moro” Gardini ha smesso di fumare sigarette, sta fumando sigari. Cayard andando a cercare più vento lascia che “America al cubo” si allunghi. Uno del “Moro”, Fantini, marinaio acrobatico, deve andare in testa d’albero, si è lacerata la randa. Gli americani vincono con un vantaggio di 1’54”. Vanno sul 2-1.Alla conferenza stampa, Bill Koch è tutto una festa. Mi sta antipatico, ma fa riempire tutti i miei articoli. L’omone, un miliardario del Kansas, affari per 16 miliardi di dollari, frangetta bionda declinante su una faccia lentigginosa, accenno di pappagorgia, nella sua villa in Florida, a Palm Beach, gronda di dipinti degli impressionisti francesi e, in giardino, ha grosse, tozze statue di Botero.Comincia a dire: “”. Si sa, Idina Ferruzzi è la donna più ricca di Ravenna, una delle più ricche d’Italia, impero agroalimentare.Di Bill Koch dicono che “”. Consumatore smodato di succo di ananas, con una spiga di frumento tra i denti perché si definisce un contadino del Kansas, aggiunge: “”.Mi sento colpito, va bene Diego che abbiamo preso a Napoli, ma ai piedi ho le Timberland.Mercoledì 13 maggio, riposo. Condivido l’angolo più lontano dello stanzone del Centro stampa per gli italiani con Gian Paolo Ormezzano, entrambi fumatori esagerati. Lo vedo nervoso.Tifosissimo granata, il Torino gioca oggi la gara di ritorno della finale di Coppa Uefa con l’Ajax ad Amsterdam dopo il 2-2 all’andata. Ormezzano s’è organizzata una diretta telefonica da Torino.A “” mettono la cornetta del telefono accanto al televisore, telecronaca diretta. Uno strazio di sigarette e vai, e dai, e cazzo! Zero a zero, la Coppa è dell’Ajax.Una delle giornate più dolorose di “g.p.o.” che, quando suo figlio Timothy, assunto da “”, verrà destinato agli spogliatoi della Juventus, dirà è stata “”.Giovedì 14 maggio, quarta regata. Di curioso c’è che “America al cubo” ha due timonieri, il rossiccio e lentigginoso Dave Dellenbaugh del Connecticut, esperto delle partenze, e il massiccio Buddy Melges del Wisconsin che va forte su ogni lato.Ma c’è anche Bill Koch che pretende il timone per i finali tranquilli. Non è tranquilla questa regata per gli americani. Il gennaker di “America al cubo”, alla virata dell’ultimo lasco (ho imparato, ho imparato), si impiglia nella puleggia e la barca si imballa. Cayard sul “Moro” vira in continuazione. Possiamo farcela. No, niente. “America al cubo” vince con 1’04” e siamo 3-1 per gli statunitensi.A San Diego gliene frega poco dell’America’s Cup. Ha i suoi problemi. La California è in crisi, recessione, disoccupazione. A San Diego va male l’industria aeronavale, la base dei Marines s’è ridotta. Le 40mila stanze degli alberghi sono tutte occupate, ma solo perché ci sono quattro importanti congressi.Il sindaco, miss Maureen O’Connor, una bionda sempre un po’ nervosa, affascinante a suo modo, una gran Barbie con capello cotonato, pare si sia invaghita di Gardini, il bel Raul.Tiro giù un “pezzo” di 90 righe, intermezzo gossip fra drizzisti, randisti, prodieri, tattici, navigatori, tutto troppo al maschile questa America’s Cup, compresa la non molto attraente Dawn Riley del Michigan sulla barca statunitense, un biondone di donna.Sabato 16 maggio, quinta regata. Se gli americani vanno sul 4-1 sulle sette regate previste si prendono la Coppa, una cosina d’argento, alta 70 centimetri, come una caraffa, cesellata dal signor George Garrards, orafo della regina Vittoria, al tempo della prima sfida all’Isola di Wight.Cayard parte bene, ma al primo lato di poppa la stecca in alto della randa cede in tre punti. “America al cubo” vince con un vantaggio di 44”.Il “Moro” ha un fantastico scafo rosso. Mi dice Marincovich: “”. Però la nostra barca, 110 miliardi investiti in strambate e laschi, ha fatto simpatia.Si chiudono le giornate al Centro stampa e sfumano le apparizioni di Monica Paolozzi, irresistibilmente cotta di sole, un tipo californiano, gambe sportive, occhi azzurri, capello biondo, pantaloncini sexy.Saluto Lisa Gosselin del Connecticut, direttrice di “”, mi piaceva, non siamo mai andati a cena, avevo pensato al lume di candela.Nei giorni di riposo mi son fatta una bella abbronzatura sulla spiaggia di Chula Vista, troppo lunghe e minacciose le onde del Pacifico per fare il bagno.Torno a Napoli. Nonno mi fa: “”. M’aspettavo di meglio.