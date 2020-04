Un inedito di Gregorio Preti

di Achille della Ragione

Una importante aggiunta al catalogo di Gregorio Preti costituita dalla tela, raffigurante(fig. 1) in collezione Salvatore Canato a Torino che illustreremo ai nostri lettori in questo breve articolo, operando dei raffronti con altri dipinti dell'artista, fratello maggiore del pi noto Mattia.Abbiamo chiesto il parere sul quadro ad alcuni noti napoletanisti, il primo autore di un libro sull'artista, il secondo tra gli organizzatori della recente mostra (fig. 2) tenutasi nel 2019 a Roma, che ha inquadrato in maniera esaustival'opera dei due fratelli ed entrambi hanno avanzato l'ipotesi di un dipinto eseguito in collaborazione tra i due germani, ipotesi che mi trova consenziente, anche se ritengo che gran parte del merito spetti a Gregorio.Appenaho cominciato a studiare la tela, sia per la mia passata professione di senologo ed in parte per la passione che ancora coltivo verso il pi importante attributo femminile, sono stato attirato dalla fanciulla in primo piano, per la quale a mio parere stata utilizzata la stessa modella presente nel(fig. 3 - 4), conservata a Fabriano nella chiesa di San Nicol e nella(fig. 5 - 6) del museocivico di Viterbo, a lungo attribuita da Roberto Longhi al giovane Antiveduto Gramatica edi recente restituita al pennello di Gregorio dal valente studioso Giuseppe Porzio.Dopo aver ammirato lo splendido seno della modella spostiamo lo sguardo sugli occhi puntati verso l'alto, a rimembrare la lezione del "" del celebre Guido Reni e possiamo essere certi di essere davanti alla stessa fanciulla che ha posato per gli altri dipinti dell'artista che prima abbiamo citato. Anche altre figure che compaiono nella composizione possiamo ritrovarle in altre opere eseguite dal pittore calabrese durante il suo soggiorno nella citt eterna, per cui l'autografia non lascia alcun dubbio.Vogliamo ora accennare brevemente alla biografia di Gregorio, sottolineando che negli ultimi 30 anni la critica ha operato una profonda rivalutazione della sua attivit ed il pittore uscito da un cono d'ombra generato dal generalizzato silenzio delle fonti e dei biografi, ad eccezione del De Dominici.Egli nacque nel 1603 circa a Taverna, in Calabria, da Cesare e da Innocenza Schipani (De Dominici, 1745, 2008, p. 590 s.). La sua figura di pittore rimasta a lungo nellombra di quella del pi celebre fratello minore Mattia.Giovanni Vecchio de Vecchi da Fabriano lo dice(Spike, 1997, p. 15). Ne consegue che, se lui quelcensito nel 1624 a Roma, qui sarebbe giunto in tempo per frequentare l'prima che questultimo partisse per Napoli nel 1630.Dal 1632, e per oltre quarantanni, fece parte dellAccademia di S. Luca e della Congregazione dei Virtuosi al Pantheon. A Roma, facilitato verosimilmente dalla protezione degli Aldobrandini, titolari in Calabria del feudo di Rossano, strinse rapporti con influenti collezionisti.Fu cos che nei confronti del fratello Mattia, che lo avrebbe raggiunto nel 1632 e con il quale abit sino al 1636, svolse il ruolo di apripista pi che di maestro, riducendosi, a suo dire,e dipingendo(P.J. Mariette,(ante1742), IV, Parigi 1857-1858, p. 207).Ci spiegherebbe i quadri da stanza a lui attribuiti: (, Ariccia, palazzo Chigi;, coll. privata (Spike, 2003, p. 34);, Londra, National Gallery;, Roma, Circolo ufficiali delle forze armate dItalia, palazzo Barberini; quattro tele per la collezione Gabrielli, ora a Roma, palazzo Taverna), nei quali oscilla tra lattenzione classicista e il tentativo di adeguarsi ai dettami caravaggeschi, interpretati con maggior forza dal promettente fratello.Da questultimo fu aiutato negli stessi anni in opere quali il(Grosio, S. Giuseppe, 1642-44), lApostolato(incompleto e smembrato tra lepiscopio diNepi e la cattedrale diS. Maria Assunta aSutri),(Roma, Centro congressi Rospigliosi), la(Roma, ospedale S. Giovanni Calibita), la(Taverna, S. Domenico).Fu invece autonomo nella(Taverna, S. Domenico, 1632 circa) e a Roma, nelle stesse sedi in cui, in una sorta dimpresa familiare, era contemporaneamente impegnato anche Mattia: a S. Pantaleo realizz unS. Flaviano, ora disperso e a S. Carlo ai Catinari, sulla controfacciata destra,(1652).Un riflesso del sodalizio si rintraccia, inoltre, nei conti di Marcantonio Colonna, che registrano un pagamento (1651) a favore di entrambi i Pretiper un gruppo di tele, di cui otto del solo Gregorio; tra queste i, die di(Roma, Galleria Pallavicini).Partito il fratello da Roma, Gregorio rest fedele alla matrice idealizzante di Domenichino e, nella seconda met del Seicento, esegu une ilper la cattedrale di Fabriano, e une ilper la chiesa di S. Nicol nella stessa citt; per Taverna dipinse inoltre l(rispettivamente nelle chiese di S. Barbara e di S. Martino).Infine, secondo Filippo Titi (1674, p. 429) fece a Roma unnella chiesa di S. Rocco a Ripetta, rinnovata nel 1663.Spos nel 1668 Santa Duchetti, vedova aquilana, avendo come testimone il pittore Giacinto Brandi. Mor a Roma il 25 gennaio 1672 (Spike, 2003, pp. 102 s.).Pur lontano dai risultati raggiunti dal fratello, riusc un(De Dominici, 1745, 2008, p. 590), guadagnandosi uno spazio tra i sostenitori della poetica classicista.Vogliamo concludere questo nostro contributo correggendo un errore su Mattia Preti presente su tutti i libri e dovuto a quanto dichiara il De Dominici: il "" lascer Roma per Napoli il 22 marzo 1653 e non nel 1656 durante l'infuriare della peste.Per chi volesse approfondire l'argomento pu consultare in rete il mio libro "" a pag. 9.