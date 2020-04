Sempre in casa, quarantesimo giorno d.C.

di Mimmo Carratelli

(da: Party Magazine del 01.04.2020)

Immagine da Dagospia

Oggi pesce daprile, quarantesimo giorno d.C. (dopo Coronavirus), dolce dormire, ma chi dorme non piglia pesci e nemmeno il pesce daprile., ignari del Coronavirus. Quarantena continua, vietatitantoil tempo dello Sceriffo,, 71 anni, lucano di Ruvo del Monte, presidente onnipresente e onnipotente della regione Campania, somigliante pi ache afaccia molle che per fa il duro, piace, non piace, ma deciso.Il suo linguaggio lucanamente forbito sfugge allAccademia della Crusca, ma va dritto allo scopo con i lanciafiamme e senza. Fustiga, ordina ed impera. Il guerriero del Coronavirus.Ora popolare negli States da quando, la stangona nera del Regno Unito, ha diffuso il video dello Sceriffo contro i furbetti dei quartierini che eludono i divieti e lei ha scritto:. Rimpicciolisce. GiganteggiaGiganteggia sui teleschermi, 68 anni, varesino, presidente della Regione Lombardia, la pi colpita dal Coronavirus.Immagine da Dagospia Ad ogni pi, dato e grafico sospinti, sottolinea lorgoglio lombardo, lorganizzazione lombarda, lefficienza lombarda, la regione di, diFontana fa i conti, dispiega le cartelle, mette i puntini sulle i e le virgole, apre le parentesi, chiude le citt. Scarno di faccia e di eloquenza, il volto scavato, la fronte lombarda, chiarisce e normalizza. Attilio regola.LAmerica. arrivato un bastimento carico di Coronavirus. New York deserta.cantavaLa Grande Mela e la percoca rinsecchita. New York, la Quinta Strada, Manhattan e, Wall Street e street va, diritta viene, Gli italiani al comando:governatore dello Stato di New York, origini salernitane;, sindaco di New York, nonno materno di SantAgata de Goti (Benevento), nonna basilisca di Grassano.appare con la spianata bionda sulla testa statunitense, respinge il Coronavirus, accoglie il Coronavirus, lo nega, lo ammette, annuncia, rinuncia, quarantena s, quarantena no, alla fine quarantena yes.Unaltra delle pi incredibili teste al comando,premier inglese, capello biondo piatto, spinto in avanti, irride al Coronavirus e lo becca in pieno dopo. Un uomo alla fine positivo.Meno male che il ministro italiano della Salute si chiama, 41 anni, il cittadino pi illustre di Potenza, ma, attenzione, chi di Speranza vive, di Speranza muore.Il premier, 56 anni, foggiano di Volturara Appula, senza pi lelegante pochette, affronta lemergenza del Coronavirus nascondendo leffetto che gli fa, evitando dapparire in video come Pulecenella spaventato de maruzze e legge il suo compitino di informazioni, divieti, decreti, raccomandazioni, fede, speranza e carit con quella voce sicura-insicura, avvocatesca, contenuta, sfiorata dalla raucedine.Il tempo passa e siamo qua, in quarantena, che se ne parla a fine aprile per dischiudere luscio di casa, aspetta e spera che gi lora si avvicina, bellabissina. Anche, la diciassette attivista di Stoccolma, esangue guerriera contro lo stravolgimento climatico, dice che forse ha preso il Coronavirus.Lo dice con garbo, alla sua maniera (Greta garbo). Il mondo continua a girare, almeno questo.