Calleti, no, non andar via

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 30.03.2020)

Siamo in guerra. Come se, a Napoli, fosse una novit. Qui la guerra di casa perch, a Napoli, viviamo eternamente una vita stabilmente instabile. Del doman non v certezza. Tutto molto sospeso, tutto stabilmente provvisorio. Siamo i migliori interpreti della realt liquida dei nostri tempi.Poi arrivato il coronavirus. Sky implacabile, 24 ore su 24. Un efficiente servizio pubblico fradella Rai. Enrico Mentana, figliolo del carissimo Franco, il dittatore del calciomercato adei tempi miei, porta in prima lineaI bollettini della Protezione civile in diretta-tv sono lappuntamento serale che toglie il fiato. Laspettiamo come, nella guerra-guerra, aspettavamo le notizie del colonnello Stevens su Radio Londra precedute dalle martellanti prime note della quinta sinfonia di Beethoven.Per fortuna sul tg di Sky, c Helga Cossu, laziale di Pontecorvo, 40 anni, col suo viso dolce che d un messaggio di serenit anche se parla di contagi, decessi e chiss quando finir.Il calcio in tv non c pi. S persa nelletere lenciclopedia calcistica vocale e strumentale di Lele Adani. Gianluca Di Marzio snocciola un calciomercato virtuale con postazione sul terrazzo della sua casa milanese. Tace lepica oratoria di Fabio Caressa dal ciuffo irrequieto.Improvvisamente, una indiscrezione. Al Napoli, scelte da fare: Callejon se ne andr. Valencia o Siviglia, non si sa. Calleti, ma vero ? Calleti no, passerotto non andare via. Calleti, Calleti.Il pi tranquillo, serio, irreprensibile e insostituibile del terzetto dei tempi felici, con Mertens e Insigne, lui, Jos Maria Callejon, landaluso nato ai piedi della Sierra Nevada, forse perci meno elettrizzato dal nostro clima vesuviano col fuoco sotto la cenere. Quel visetto sempre a puntino, sereno, col pudore di quando cambiava pettinatura, come lestate scorsa a Dimaro, una piccola testa di platino. Calleti, ma dove vai?Dries fa lo scugnizzo di Posillipo, Lorenzo leterno bambino fra bronci e cuoricini e tu, Jos Maria, niente, un professionista che non hai mai esagerato dopo ognuno dei tuoi 80 gol. Dries imita la sua cagnetta che fa la pip, Lorenzo chiede agli dei una corona dalloro e tu, Calleti, un sorriso e via, nessun arco di trionfo, nessuna pazza corsa sullerba.E come faremo senza Calleti, lequilibratore, il pendolare e il pendolino della fascia destra, il tattico, linamovibile, appena sei partite saltate in sei campionati, il soldatino dai e vai, il corriere dei piccoli, il cavalluccio andaluso ?Di, Calleti, non lasciarci questo vuoto nel cuore, negli occhi e sullout destro. Calleti, no...