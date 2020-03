I cannoni di NavaRino

di Mimmo Carratelli (da: Guerin Sportivo del 10.03.2020)

Ma che succede a Napoli con larrivo di Gennaro Gattuso chiamato a guarire la squadra del golfo illanguiditasi improvvisamente e dimentica dei secondi posti e della sfida incompiuta ma eccitante alla Juventus,Il ragazzo di Calabria porta nel nome la propriet terapeutica del santo decapitato a Pozzuoli e San Genn non ti crucciare se un allenamento di Gattuso, esageratamente parlando.Il Napoli di Gattuso va e non va. Affonda, riemerge. Agata stupisci. Dal Vaticano di Paolo Sorrentino, il cardinale Voiello scuote la testa. Ma Pino Daniele incoraggia: tanto laria sadda cagna.C stato guadagno, che cosa cambiato, come dobbiamo ancora sfinirci col passaggio da Ancelotti a Gattuso in questo golfo di lacrime?Tutto cominciato poco prima della mezzanotte del 10 dicembre, un marted. Carlo Buccirosso e Rosalia Porcaro si inchinarono davanti alla platea plaudente del teatro Diana al Vomero e il sipario cal sulla commediaPoco dopo la mezzanotte, la SSC Napoli alz il suo sipario e annunci lesonero di Carlo Ancelotti, il rottamato italiano per bene. A Napoli, succedono cose cos.Il giorno dopo, mercoled, scatt in citt lallerta per fenomeni meteorologici avversi con venti da nord-nordest e mare agitato. E cera tempesta sul Napoli.Un mercoled da lupi, giusto i cento lupi di ferro, ciascuno del peso di 280 chili, fermamente ringhianti in Piazza Municipio nella plastica creazione dello scultore cinese Liu Ruowang.Un vento forte e teso cercava di spingere oltre Capri i nuvoloni della crisi azzurra dai quali giungeva appena un raggio di sole, la qualificazione agli ottavi di Champions, lultimo raggio di Ancelotti. Dallaeroporto di Capodichino a Castelvolturno, viaggi unauto aziendale con a bordo Gennaro Gattuso di Corigliano Calabro.Questa la storia napoletana di, quando arriv, Rino Gattuso.stato il melotrauma azzurro di dicembre. Luovo di Virgilio a Castel dellOvo rischi di rompersi segnando la fine del Napoli. Furono i giorni in cui un epigono di Italo Calvino scrisse la celebre trilogia del Cavaliere De Laurentiis inesistente, del Visconte Ancelotti dimezzato e del Terrone rampante Gattuso. Percosso e attonito, il golfo alla novit stette.Venne segretamente lacerata limmagine 007 di De Laurentiis e Ancelotti dei tempi felici, spalla a spalla, le pistole senza pi colpi, il furbo sorriso svanito, e fu issato a Castelvolturno il vessillo di Corigliano Calabro con annessa Marina di Schiavonea.I due episodi segnarono laddio di Carlo Ancelotti al terrazzo vomerese del Parco Materazzo, che aveva gi subito le partenze dopo solo tre anni di Cavani e Higuain, proprio unabitazione di rapidi passaggi, e sancirono larrivo del sarracino di Calabria Gennaro Gattuso cheNella citt di ogni addio (, cantava Enrico Caruso) e di ogni struggimento, il passaggio di consegne fra i due tecnici del pallone divise la popolazione del golfo tra affrante vedove di Ancelotti e scettici simpatizzanti del nuovo venuto.Su un giornale apparve il titolo:inchiodandoci a un destino barbaro di corni rossi, tricche-tracche e pernacchie scomposte avendo perso la grazia di Re Carlo, il pluridecorato, per consegnarci a unoche a tredici anni scaricava ledi pesce alla marina del suo paese calabro, uno senza palmares allenante, con una mezza impresa al Milan, una pescheria-ristorante a Gallarate e un depuratore di molluschi a Schiavonea.Eppure, il nuovo venuto stato un irriducibile guerriero dei campi di calcio, campione del mondo con garretti fumanti, i piedicome li ricorda Tonino Fiorillo detto Freccia, barbiere allo Scalo di Corigliano, amico e figaro personale.Contro i profeti di sventure e le vedove di Ancelotti il maestro di strada Gattuso si impegnato a rialzare il Napoli caduto nella depressione finale di quattro pareggi e due sconfitte del Professore di Reggiolo.Troppo alto il magistero di Ancelotti perch venisse compreso da una banda di ragazzi scontenti, smarriti e ammutinati. La svolta era inevitabile.Cera una svolta si racconter a fine stagione se le cose andranno come devono andare. Il trambusto del mercoled da lupi, l11 dicembre, sotto il segno del Sagittario, colore portafortuna lazzurro, si concluse nella sala stampa di Castelvolturno in un precario equilibrio astrologico con lapparizione delle ore 18 di Aurelio De Laurentiis, mente rapida, egocentrico, svelto di lingua e irritabile come tutti i nati sotto il segno dei Gemelli, e di Gennaro Gattuso della gente del Capricorno intraprendente e coraggiosa sino alleroismo.Nascondendo una lacrima sul viso per la separazione da Ancelotti, Aurelio indic agli astanti luomo raggomitolato al suo fianco:Nessun applauso sottoline la definizione proferita dal presidente con lintento compiaciuto di ricavarne unovazione. Ringhio non ringhi presentandosi con voce bassa e trattenuta nel suo idioma calabro-milanese con aoristi greci, per il suo passaggio calcistico nellisola di Creta, e qualche step del suo periodo scozzese.Quando apparve da allenatore al Milan, si ritrov davanti a una platea di cronisti benevoli nel ricordo del suo passato di indispensabile calciatore rossonero.Adesso aveva di fronte una folla di resocontisti partenopei titubanti e diffidenti. Riusc a disorientarla con una allegoria inaspettata:Anneg in quattro sconfitte nelle prime cinque partite sulla panchina azzurra, ma ebbe il sostegno di Aurelio, un presidente sommamente protetto dalle scelte fortunate di cinque allenatori su sette nel corso della sua ostinata dittatura.Aurelio, col fremito bendisposto della barba, and di persona agli allenamenti di Ringhio incoraggiandosi con la proverbiale grinta del ragazzo di Calabria che avrebbe inevitabilmente scosso una squadra con la testa sulla luna, le gambe a bagnomaria e langoscia delle multe annunciate dopo lo storico ammutinamento del 5 novembre sotto il segno dello Scorpione che morse e avvelen dun tratto Ancelotti e il suo staff.Passando il San Paolo dai 38.878 spettatori della vittoriosa partita di Ancelotti sul Liverpool ai 17.101 spettatori della partita col Perugia di Coppa Italia e di un Gattuso che stava annegando, la citt ignor il nuovo venuto, considerandolo una vittima sacrificale della restaurazione aureliana, e url contro il reazionario De Laurentiis accusandolo di ancien rgime, il suo potere assoluto che, anche alla luce degli acquisti di gennaio, neanche un top-player, e con un allenatore di bassa statura, riportava il Napoli agli anni della mediocrit e delle incertezze.Quandecco che, a fine gennaio di questanno bisestile, mentre eravamo sullorlo di un abisso di pareggi e sconfitte, il Napoli di Gattuso inchiod la Lazio al San Paolo, eliminandola dalla Coppa Italia, e, cinque giorni dopo, colp a Fuorigrotta la Juventus dei transfughi Sarri e Higuain al completo di Ronaldo e Dybala, evento sempre auspicato e pi volte festeggiato con giubilo grande, ma stavolta, con Gattuso in panchina, levento fu ritenuto soprannaturale. San Gennaro di Calabria.I media fissarono in cinque punti limprovvisa miglioria azzurra: il ritorno al 4-3-3 gradito alla squadra dopo la prigionia del 4-4-2 di Ancelotti alla squadra sgradito; il rilancio di Insigne, Callejon, Mertens, i big del passato felice messi su un foglio di via dalla precedente gestione tecnica per rimasti da delusi in casa; una formazione standard dopo i feroci turn-over ancelottiani; allenamenti pi intensi; pugno duro (allons ammutinat de la Patrie).Ancelotti caduto sullimpossibilit di superare la Grande Nostalgia dei titolarissimi e degli schemi ossessivamente fissi di Sarri e sulle difficolt di creare una squadra nuova, meno narcisistica e pi verticale, persino liquida nella libert concessa agli attaccanti di inventare gioco.Un progetto di stampo europeo, non sostenuto dalla societ con acquisti adeguati, perci bruciato dopo un anno e 21 partite di Re Carlo ritrovatosi su un trono di legno. Fallito il progetto e confermatosi il rigetto della squadra a passare dalla fantasia alla ragioneria applicata, si materializz il collasso azzurro a inizio della seconda stagione di Ancelotti.Cos sopraggiunto Gennaro Gattuso, figlio di un padre falegname che ha giocato centravanti nel Corigliano e di una madre energica di media statura ma di intelligenza superiore, il cervello della famiglia.Uscito dalle trincee delle prime partite perse, Gattuso, pi un ex calciatore a 42 anni che un tecnico, si impossessa del Napoli a tu per tu con i giocatori negli allenamenti conquistandoli con lacrime, sangue, carota e bastone, ringhi e arringhe.Gattuso, che De Laurentiis ha saputo agitare prima delluso, ha cominciato a sparare i suoi colpi per il rilancio azzurro nella nuova pellicola della Filmauro: I cannoni di NavaRino. Ma dopo avere abbattuto Lazio, Juventus e Sampdoria, i cannoni di NavaRino si sono inceppati, sparando per un colpo decisivo a Milano contro lInter.Per raddrizzare la baracca e non finire nella disperazione dei risultati altalenanti, passando notti con molti incubi come ha confessato, Gattuso ha sterzato imponendo dopo Milano un solido 4-5-1, respingendo le lusinghe della Grande Bellezza e imponendo la Grande Praticit, pugno duro e chi si allena male non gioca ( capitato ad Allan).Tra il dire e il fare, nel golfo siamo allo sfinimento. A Castelvolturno, non c pace tra gli ulivi. E, per gli azzurri, Sanremo canta pinguini tattici poco nucleari. Ma le cose si vanno aggiustando.E un marted allimprovviso la testuggine azzurra, copyright Gennarone Gattuso, controlla e contiene il Barcellona e per poco non lo manda allinferno,