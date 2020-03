Il Napoli Basket chiude la regular season con una vittoria

di Mario Triggiani

Si conclude con un successo la stagione regolare della Generazione Vincente Napoli Basket, che in un PalaBarbuto deserto a causa del decreto che ha imposto le porte chiuse per tutti gli eventi sportivi ha sconfitto lEurobasket Roma con il punteggio di 76-67.Napoli ha giocato un primo tempo quasi perfetto in difesa e con unottima circolazione di palla che ha consentito di chiudere di fatto la gara gi a met partita.Le settimane di mancata attivit agonistica si sono poi fatte sentire per entrambe le squadre, che infatti nel secondo tempo sono apparse affaticate e non con i 40 nelle gambe.Tra i giocatori della Ge.Vi. buone le prestazioni di Roderick (22 punti, 10 rimbalzi e 7 assist anche se con brutte percentuali al tiro), Sherrod (11 punti e 11 rimbalzi) e Monaldi (18 punti).Con questo successo Napoli si assicurata quantomeno lottavo posto in classifica al termine della fase di qualificazione in attesa delle ultime partite della ventiseiesima giornata di campionato.Una volta recuperate tutte le gare rinviate negli ultimi due weekend si dovrebbe disputare la fase ad orologio che vedr ogni squadra disputare sei gare contro formazioni dellaltro girone prima dei playoff.Difficile, per, immaginare le prossime date del campionato. Da stamane, infatti, tutti i campionati sono ufficialmente sospesi a tempo indeterminato e nei prossimi giorni si dovr decidere il da farsi.Possibile che la decisione sia di non riprendere le attivit sportive prima del prossimo 3 aprile, ed a quel punto sarebbe assai difficile trovare spazio per le due giornate da recuperare, le sei della fase ad orologio e la Coppa Italia (che si sarebbe dovuta giocare lo scorso weekend) a meno di voler disputare i playoff a giugno inoltrato.Con queste incertezze la Generazione Vincente Napoli Basket si appresta a fermare le proprie attivit per quasi un mese.Sar importante, alla ripresa, farsi trovare pronti per tentare lassalto alle posizioni di alta classifica di un campionato che, con tutti i rinvii e le gare giocate senza pubblico nelle ultime settimane, sembra aver perso molto del suo fascino agli occhi dei tifosi.:Terrence Roderick22 (7/17, 0/6),Diego Monaldi18 (2/7, 4/8),Daniele Sandri12 (6/8, 0/2),Brandon Sherrod11 (5/6, 0/0),Massimo Chessa5 (0/1, 1/3),Antonio Iannuzzi5 (1/6, 0/1),Martino Mastellari3 (0/0, 1/3),Giga Janelidze0 (0/0, 0/2),Francesco Guarino 0 (0/0, 0/0),Hugo Erkmaa0 (0/0, 0/0),Amar Klačar0 (0/0, 0/0),Davide Tolino0 (0/0, 0/0): 16 / 22: 45 12 + 33 (Brandon Sherrod11): 14 (Terrence Roderick7):Alessandro Amici22 (4/8, 3/7),Rain Veideman16 (3/5, 1/4),Eugenio Fanti11 (3/6, 1/4),Giovanni Fattori5 (1/6, 1/4),Janko Cepic4 (0/1, 1/1),Marco Maganza3 (1/4, 0/0),Matteo Graziani3 (0/2, 1/2),Antonino Sabatino2 (1/3, 0/1),Kenneth Viglianisi1 (0/0, 0/2),Alexander Cicchetti0 (0/2, 0/0): 17 / 26: 33 7 + 26 (Alessandro Amici10): 7 (Alessandro Amici,Rain Veideman2)