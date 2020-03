L’’Unica Ragione, un libro di Vincenza Alfano

di Giovanna D'Arbitrio

Il coronavirus purtroppo ha bloccato anche gli incontri culturali come gli interessanti incontri con gli scrittori organizzati alla Libreria Raffaello di Napoli per il Club dei Lettori.Come membro del club, comunque, ho continuato a leggere i libri proposti e posso affermare che il libro di, “”(Ed.Homo Scrivens), è ben scritto, toccante e coinvolgente, anche se il tema trattato è molto drammatico.Sulla quarta di copertina si legge quanto segue: “”.In effetti il libro ci racconta la storia di Tanina, Lucia e Ines, nonna, figlia e nipote, che rappresentano tre generazioni diverse. Sono unite dalla follia o dall’amore? Forse da entrambi. La loro vita si snoda tra passato e presente, tra ricordi e lotte quotidiane, dal dopoguerra a oggi, in un percorso che ci fa riflettere non solo sulla follia, ma anche sull’amore e sulla vita stessa.Personalmente ho apprezzato in modo particolare la pagina senza punteggiatura (pag.151) che mi ha ricordato James Joyce e Virginia Woolf, esponenti della corrente letteraria “Stream of Consciousness” (flusso di coscienza), tecnica narrativa rivoluzionaria consistente nella libera trascrizione dei pensieri che scorrono nella mente di un personaggio. E in effetti in tale pagina Lucia dà libero sfogo alla sua angoscia pensando al rapporto con la madre e con la figlia che non comprendono la sua follia.Anche le pagine 123 e 124 sono molto toccanti: scritte in corsivo, ancora una volta mettono in risalto i sentimenti di Lucia che cerca sempre l’amore, ma subisce delusioni e pertanto prima di tentare ancora il suicidio, pensa: “”.Per l’idea del titolo, l’autrice ha dichiarato in un’intervista di aver giocato sul doppio valore semantico della parola ragione, poiché “”., scrittrice, giornalista e insegnante è nata e vive a Napoli. Conduce “L’Officina delle parole”, laboratorio di scrittura creativa. È curatrice di antologie in cento parole per “l’Erudita”, l’ultima è(L’Erudita, 2018). Il suo romanzo(Giulio Perrone Editore, 2016) è inserito nella classifica dei libri dell’anno 2016 de La Lettura del Corriere della Sera. Recentemente ha aggiornato e pubblicato con una nuova veste grafica il saggiocon(Giulio Perrone Editore, 2018).