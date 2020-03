Lo scugnizzo di Posillipo con Napoli nel cuore e nel gol

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 03.03.2020)

E, alla fine, sotto la barba hollywoodiana batte un cuore napoletano.. Giubilo nellintera citt di Napoli per laccordo con cui ha trattenuto Mertens per altri due anni in maglia azzurra. Il presidente vituperato, che gode nel farsi vituperare, si iscrive nel registro degli innamorati. Da pappone a papino.Tammurriata azzurra.. Ciro Mertens, e chi senn ? Domenica primo marzo a Napoli, umidit al 73 per cento, temperatura attorno ai 10 gradi, venti da nord, onde tumultuose e grigie nel golfo, ecco sulla terrazza panoramica dellHotel Vesuvio,Mertens non raggiunge il metro e settanta, pesa sessanta chili. Ma che Cina, che Inter, che Principato di Monaco!. La stretta di mano vigorosa di Aurelio, la stretta al cuore di Dries. fatta.Dries Mertens, napoletano acquisito per generosit danimo, disponibilit allallegria e furbizia vesuviana, faccia scugnizza e gol poetici, completa lelenco dei giocatori che Napoli tiene in evidenza nella sua anagrafe sentimentale.Il pibe su tutti (), Vinicio o lione (), Faustinho Can il bomber di cioccolato (), il petisso Pesaola (), Attila Sallustro ai suoi tempi con balcone in via Filangieri per la devozione dei tifosi ogni luned dopo le partite.C una foto di Dries con Kat Kerkhofs, la sua compagna bionda,, come ama definirsi, mentre sul terrazzino di Palazzo DonnAnna cenano a lume di candela davanti al mare delle spigole di Dud La Capria, la sagoma di Capri allorizzonte, pi a sinistra il Vesuvio verde e viola.Poteva mai staccarsi Mertens da questangolo di paradiso? E potevamo noi perdere questo ragazzo di simpatia e di gol? Kat lo definisce cos:Quanto il bambino dei cieli grigi di Belgio e Olanda cambiato a Napoli, citt che sorprende, attrae, strega e cattura ? cambiato molto. Ma stato il suo cuore aperto ad andare incontro alla citt, volendola conoscere nel profondo, viverla, capirla.Gi la sua dimora napoletana, Palazzo DonnAnna, stata una scelta significativa. Non il semplice panorama da via Petrarca, dove i calciatori prendono abitualmente casa, ma, come lo defin Matilde Serao, intriso di storia, leggende e fantasmi napoletani.E quella bimba, aggredita del cancro, con cui giocain ospedale; e i tranci di pizza e il vestiario che porta ai senzatetto di Piazza Garibaldi; i baretti di Chiaia, le trattorie dei Quartieri Spagnoli, le pizzerie alla Sanit, frequentazioni da ragazzo semplice.Un rapporto intenso, curioso, appassionato con la citt, con i suoi angoli pi intimi, spudorati e veri, che lhanno legato a Napoli dopo quel gioved di settembre di ventanni fa quando, da giocatore dellUtrecht per una partita di Europa League al San Paolo, passeggi sul pontile di Castel dellOvo:Tre anni dopo linnamoramento venuto a giocare nella squadra costruita da Rafa Benitez, esaltandosi con Sarri, centravanti tascabile, collezionista di golha appena detto Gattuso, Dries Mertens pretendente annunciato del trono azzurro del gol, il pi prolifico attaccante del Napoli di tutti i tempi.Dice:. I gol sentimentali poteva farli solo a Napoli e ne ha fatti di sorprendenti e straordinari come quei pallonetti maradoniani a Roma contro Lazio e Roma correndo poi verso la bandierina del corner mimando un cane che fa la pip, una dedica alla sua bastardina Juliette.dice ammiccando da scugnizzo di Posillipo.