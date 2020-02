Pesante sconfitta per gli azzurri ad Agrigento

di Mario Triggiani

Si interrompe la striscia di quattro vittorie consecutive messe a segno dalla Generazione Vincente Napoli Basket, che nella gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B ha incassato una brutta sconfitta al PalaMoncada di Agrigento contro la formazione locale, al terzo posto in classifica.Agrigento si porta avanti gi nei primi minuti sfruttando qualche disattenzione difensiva degli ospiti, che per rientrano alla grande spinti da Iannuzzi, in gran giornata offensiva tra punti trovati dalla media e rimbalzi strappati agli avversari.Napoli addirittura in vantaggio a met gara, prima che un disastroso terzo quarto chiuda di fatto i conti. La formazione azzurra non riesce pi a trovare in alcun modo la strada del canestro, con molte palle perse e tiri improvvisati che non creano particolari problemi alla difesa di Agrigento, che si limita ad impedire le penetrazioni.In difesa Napoli regge quanto pu, ma ben presto la sfiducia in attacco porta anche a qualche difficolt difensiva, con Agrigento che dilaga. Gli ultimi dieci minuti servono solo a limitare lo svantaggio entro le venti lunghezze, ma mai la Ge.Vi. ha dato l'impressione di poter anche solo riaprire la gara.Napoli chiude la propria stagione regolare con un bilancio in trasferta di sole cinque vittorie a fronte di otto sconfitte. Con un ruolino cos difficile pensare di fare molta strada in dei playoff dove la formazione azzurra difficilmente potr contare sul fattore campo.Prima dell'inizio della post-season ci sar comunque da giocare l'ultima gara casalinga con Roma domenica prossima e poi affrontare la fase ad orologio. Da quest'anno, infatti, per aumentare il numero di gare giocate dalle squadre di un A2 ridotta a sole ventotto partecipanti divise in due giorni da quattordici stata inserita questa nuova fase che vedr ogni squadra impegnata a disputare dopo il termine della stagione regolare altre sei gare con compagini dell'altro girone.Napoli giocher dunque tre gare in casa contro le squadre classificatesi nel girone Est nelle posizioni immediatamente successive (gli azzurri, al momento ottavi, affronterebbero Imola, nona, San Severo, decima, e Montegranaro, undicesima) e tre trasferte contro le squadre immediatamente precedenti (attualmente Udine, Ferrara e Milano, rispettivamente quinta, sesta e settima).Difficile comunque prevedere come cambier il calendario alla luce dell'emergenza sanitaria che gi in questo weekend ha costretto al rinvio una manciata di gare di Serie A2.Pur non potendosi presagire l'evolversi della situazione, appare comunque prevedibile che dovranno essere apportati accorgimenti per garantire la correttezza dei campionati e la salute di pubblico ed addetti ai lavori.La prossima gara della Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima alle ore 18:00 contro l'EuroBasket Roma, formazione al penultimo posto in classifica ma che gi all'andata ha giocato un brutto scherzo agli azzurri imponendosi in terra laziale in una gara che rappresenta probabilmente il maggior rimpianto per gli uomini di coach Sacripanti.: Tony Easley 22 (10/13, 0/0), Simone Pepe 17 (2/4, 2/5), Giovanni De Nicolao 15 (5/8, 1/2), Christian James 12 (0/3, 4/10), Lorenzo Ambrosin 11 (2/3, 2/5), Samuele Moretti 5 (2/2, 0/0), Alessandro Moricca 1 (0/0, 0/0), Albano Chiarastella 0 (0/0, 0/2), Giuseppe Cuffaro 0 (0/0, 0/2), Paolo Rotondo 0 (0/0, 0/0), Giovanni Veronesi 0 (0/0, 0/2), Umberto Indelicato 0 (0/1, 0/0): 14 / 23: 32 7 + 25 (Tony Easley 11): 23 (Giovanni De Nicolao 7): Daniele Sandri 19 (6/10, 2/4), Antonio Iannuzzi 18 (8/13, 0/0), Terrence Roderick 7 (1/9, 0/2), Diego Monaldi 7 (1/1, 1/3), Brandon Sherrod 5 (2/3, 0/0), Martino Mastellari 5 (1/2, 1/2), Massimo Chessa 4 (2/3, 0/3), Giga Janelidze 3 (0/1, 1/1), Hugo Erkmaa 0 (0/0, 0/0), Francesco Guarino 0 (0/1, 0/0), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0): 11 / 17: 35 8 + 27 (Antonio Iannuzzi 9): 15 (Terrence Roderick 6)