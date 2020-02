Il Richiamo della Foresta, di Chris Sanders

di Giovanna D'Arbitrio

), diliberamente ispirato allomonimo romanzo di Jack London, narra la toccante storia del cane Buck. In California verso la fine dell800, il grosso cane Buck vive nella fattoria di un giudice. Rapito per essere venduto come cane da slitta per i cercatori d'oro del Klondike, Buck si ritrova in Alaska, rinchiuso in gabbia e addestrato con violente bastonate. Acquistato da un francese che con la sua compagna consegna la posta negli avamposti dei cercatori d'oro, costretto a far parte di una muta di cani da slitta e in poco tempo, coraggioso e forte, ne diventa il capo.Purtroppo il postino () perde il lavoro per larrivo del telegrafo e Buck viene acquistato da un malvagio cercatore doro. Salvato da John Thornton) che ha intrapreso un viaggio dopo la morte del figlio, Buck trova in lui finalmente un amico e lo segue nel suo ardito percorso verso terre selvagge. Qui sentir sempre pi forte Il richiamo della foresta e si unir a un branco di lupi, senza per dimenticare l'affetto per il suo anziano padrone.In questo nuovo adattamento dell'omonimo romanzo di Jack London, il cane Buck diventa un simbolo di bont, solidariet, amicizia e coraggio. Il film stato prodotto dalla Twentieth Century Fox, da poco acquisita dalla Disney che probabilmente avr suggerito di attenuare i toni pi crudi della storia nella sceneggiatura die nella regia dile violenze subite da Buck in base allasono solo accennate rispetto al romanzo e John Thornton non presentato come un cercatore doro, ma un solitario idealista infelice per la morte del figlio che a contatto con la natura, confortato dallaffetto di Buck, ritrova un po di serenit. In effetti, rispetto al libro vengono attenuati gli aspetti pi aggressivi per dar maggiore spazio a buoni sentimenti, coraggio e amicizia.Il film nella prima parte pi aderente alla trama del libro, ma differisce da esso in alcuni punti della seconda parte: Buck, dopo essere stato al servizio di tre cercatori d'oro litigiosi e incapaci, sta per essere ucciso, ma viene salvato dal cercatore d'oro John Thornton che diventa il suo nuovo padrone. Il coraggioso cane lo salva pi volte da situazioni pericolose e infine gli fa vincere una grossa somma in una scommessa, tirando da solo una slitta con un carico di mille libbre.La vincita permette a Thornton di recarsi a est, in cerca di una miniera abbandonata ai margini di una foresta. Qui Buck comincia a sentire il richiamo della foresta vi si addentra e incontra altri lupi. Quando ritorna all'accampamento scopre che Thornton e compagni sono stati uccisi dagli indiani Yeehats. Buck li vendica, scagliandosi contro gli Yeehats, ma poi il richiamo della foresta si fa dentro di lui sempre pi irresistibile e Buck decide di vivere nella foresta insieme a un branco di lupi di cui diventer il capo.Il richiamo della foresta il primo romanzo di Jack London (1876-1916), scritto quando egli abbandon gli studi intrapresi all'Universit della California e part per il Klondike per partecipare alla "corsa all'oro". Rimase nel Klondike almeno un anno e aveva portato con s due libri:e ildi Milton.Secondo Ada Prospero Marchesini, nel suo primo romanzo London