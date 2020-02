il cobra argentino erede di Diego

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 24.02.2020)

San Paolo gremito per landata degli ottavi di Champions contro la squadra blaugrana che vale 545 milioni. La sfida delle panchine sfavorevole a Gattuso. La rivelazione il diciottenne guineano Ansu Fati. Un attaccante danese ultimo acquisto. Griezmann ingaggiato per 120 milioni, lolandese de Jong per 75. Le vecchie torri Piqu e Busquets. Non ci saranno gli attaccanti Suarez e DembelSabato pomeriggio, su Dazn, ho visto il cobra, il piccolo cobra di Rosario (Argentina), da sedici anni campione magico del Barcellona. Il cobra si snoda, si gira, sinchioda, una lama, un sospiro, un baleno che va. Potrebbe cantarlo Donatella Rettore. Lionel Messi, il cobra di anni 33 e di gol 700 e passa, sar domani lospite illustre, temuto e ammirato del San Paolo, lo stadio di Maradona. Lionel lerede di Diego che tale lo ha eletto.Ho visto Messi segnare tre gol allEibar, due travolgendo una nidiata di difensori, lultimo toccando nella porta vuota la respinta corta del portiere. Ogni volta, non ha fatto scena. Ha rivolto gli occhi al cielo, ha allargato le braccia. Niente di speciale. Unesultanza che non neanche unesultanza, ma la conclusione pacata del lavoro fatto. Un lavoro che gli viene naturale, perci, dopo, non ha bisogno di scaricarsi e far venire gi lo stadio.Non fa come Cristiano Ronaldo che, dopo avere segnato, si pianta sul prato a gambe larghe, apre le braccia come a tirare gi il cielo, mostra i pettorali palestrati e si porta un dito al petto per dire. Un gladiatore.Lionel gladiatore non . Cristiano, con questo nome da crociato, ha il fisico da laboratorio, sostenuto dalle intense sedute nella palestra personale. Un guerriero con gli occhi feroci. Messi piccolo, non ha niente di feroce, ha una faccia da bambino cresciuto che una grande barba rende pi adulto.Non chiama gli dei ad applaudire le sue prodezze. Anche Maradona faceva cos. Mai una posa gladiatoria del pi forte del mondo, solo una corsa felice per il campo.Ronaldo, negli uno contro uno, fa quel giochetto irritante delle gambe davanti al difensore avversario (gli avversari italiani lo lasciano fare, poi gli rubano la palla).Lionel Messi non fa nessun giochetto. Cattura la palla tra i piedi, accende il motorino e va. Ne salta uno, due, tre, quattro, sempre la palla incollata ai piedi, e nemmeno ondeggia, balla, gigioneggia, ma tira dritto, il vento che passa tra i corpi degli avversari che si smaterializzano, non sono di nessuno ostacolo, damigelle che lo accompagnano verso il trionfo.Serpeggia come Diego, ma ha pi velocit, ha meno inventiva, ma pi graffiante. un cobra che sembra in riposo e improvvisamente si desta e colpisce.Nessuno gli costruisce pi unaper fermarlo e la marcatura a uomo destinata a umiliare il marcatore. In ogni caso, Lionel Messi sa come fare. Eccolo che cammina per il campo mentre i compagni corrono a far girare la palla, si affannano, vanno e vengono.Lionel appare mogio mogio tra le. Ma non assente. Sta gi pensando dove andare al momento giusto, come muoversi, come attirare la palla. E scatta proprio come un piccolo cobra, allimprovviso. Qualche volta, camminando, si accende per fare pressing e recuperare il pallone.La squadra gioca per lui, evidente. E Lionel che cammina dun tratto ha la palla e porta il suo invisibile e silenzioso motore al massimo dei giri. Gli avversari cercano di chiuderlo. Se lo buttano gi, lo fermano. Solo cos possono fermarlo.Altrimenti Lionel, senza neanche salutarli, se ne va sui suoi sentieri irresistibili verso la porta, verso lappuntamento magico col gol, mai di prepotenza, mai smargiasso, ma di grazia dopo la serie di quei suoi passettini inimitabili.Lionel Messi leterno bambino del calcio, capace anche di piangere quando sbaglia partita. Cristiano Ronaldo non piange mai, Lionel s. Ai Mondiali 2010 in Sudafrica, dopo lo 0-4 che lArgentina rimedi dalla Germania, Maradona disse:In quel Mondiale, Messi non fu Maradona, non vinse il Mondiale da solo come aveva fatto Diego in Messico.Contro lEibar, sabato, Messi tornato al gol dopo un digiuno di 400 minuti, mettendo a segno il suo sesto poker con la maglia blaugrana. Dei 62 gol del Barcellona nella Liga, Messi ne ha segnati 18 saltando per cinque partite per infortunio (11 gol Suarez, 8 Griezmann). Nel girone di Champions, il Barcellona ha segnato 9 gol: Messi ne ha firmati due.Come si pu fermare questo astro assoluto del pallone che, nel 2017 e per quattro stagioni, ha rinnovato il contratto col Barcellona per 43 milioni lanno, 32 milioni di bonus e 50 milioni alla firma, solo perch rinnovava, per un totale di 125 milioni?Messi lo sportivo pi pagato al mondo davanti a Cristiano Ronaldo (109 milioni), a Neymar (105), al pugile messicano Canelo Alvarez (94), al tennista Roger Federer (93,4), ai due giocatori di football americano Russell Wilson (89,5 milioni) e Aaron Rodgers (89,3), al cestista James LeBron (89)?Gattuso avr un piano. Gli metter un uomo addosso (Allan, ma Messi gioca sulla propria destra, dallaltra parte del brasiliano) ? Pensa a una? Difficile da. Lunica raccomandazione sar di non fargli fallo a pochi metri dallarea perch Lionel sa punire sui calci piazzati, pressoch infallibile.Un giorno Maradona raccont:Contro il Barcellona, il Napoli ha una sola arma, la velocit. Ma riuscir ad avere unalta intensit per tutta la partita? Gattuso torner al 4-5-1 che ha fruttato la vittoria sullInter a Milano?Con una squadra chiusa, sar necessaria una prodezza di Mertens, Fabian Ruiz, Insigne per tenere in vita la qualificazione. Il baricentro basso (difesa e contropiede) dar campo al Barcellona col rischio di subirne il gioco troppo a lungo. Le quote Uefa bancano 3,30 la vittoria del Napoli, 2,15 quella del Barcellona, 3,65 il pareggio.Non sar Messi lunico problema del Napoli. Tutto il Barcellona sar un problema. Non pi la squadra del tiqui-taca. Palleggia meno, verticalizza di pi. Costruisce lazione dal basso, ma spesso il portiere tedesco ter Stegen lancia profondo sulla sinistra del campo.Il palleggio al limite dellarea avversaria prepara linserimento fulminante di Messi. Lui al gol ci arriva con una naturalezza disarmante. Non altrettanto letale il francese Antoine Griezmann.Il Barcellona arriva a Napoli un po acciaccato (Suarez, Dembel e Jordi Alba indisponibili, pesante lassenza dei due attaccanti), un po incasinato per le vicende societarie e non proprio imperforabile in difesa: 29 gol subiti in venticinque partite nella Liga, 13 pi del Real Madrid, 7 pi del Getafe, 12 pi dellAtletico Madrid.In sette partite della Liga il Barcellona non ha preso gol, in quattro non ha segnato (sui campi dellAthletic Bilbao, del Granada, del Valencia e, in casa, contro il Real Madrid).In Champions, il Barcellona ha fatto 0-0 a Dortmund e al Camp Nou contro lo Savia Praga. Ha vinto il girone da imbattuto, 14 punti, quattro vittorie e due pareggi, quattro punti avanti al Borussia Dortmund.Anche il Napoli ha chiuso il girone senza sconfitte (tre vittorie, tre pareggi, 12 punti, uno meno del Liverpool, due gol pi del Barcellona, identico passivo: quattro reti).Al San Paolo quanto penser il Bara al confronto di cinque giorni dopo (Real Madrid-Barcellona, domenica 1 marzo) che potr influenzare il destino finale della Liga? Catalani in testa a 55 punti, Real Madrid dietro a 53.Non ci penser molto, il cammino in Champions troppo importante e cinque giorni basteranno per arrivare bene alla sfida di Madrid. Il Barcellona il campione di Spagna in carica e ha vinto otto volte la Liga negli ultimi undici anni. Ma nellalbo doro del campionato spagnolo il Real che svetta con 33 titoli davanti ai rivali della Catalogna (26).Il Barcellona ha cambiato allenatore il 13 gennaio. Liquidato Ernesto Valverde, 56 anni, dellEstremadura, una regione interna nel sud-ovest della Spagna, dopo 12 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte nella Liga. Esonerato dopo essere stato eliminato dalla Supercoppa spagnola, il Bara battuto al Camp Nou dallAtletico Madrid 2-3 in semifinale. Stava stentando anche in campionato, due pareggi nelle ultime tre partite col Real in fuga.La panchina blaugrana passata a Quique Setien, 62 anni, di Santander, citt della regione cantabrica sul golfo di Biscaglia esposta ai venti umidi dellAtlantico. Ha firmato un contratto per due anni e mezzo.Ammiratore di Johan Cruyff quando Quique, da giocatore del Racing Santander, affront il Barcellona allenato dallolandese. Setien era un giocatore talentuoso, votato alloffensiva. E cos, da allenatore, interpreta il calcio.Ha detto:Con Setien, il Barcellona ha conquistato in Liga cinque vittorie e una volta stato sconfitto; stato eliminato ai quarti della Copa del Rey dallAthletic Bilbao (0-1 sul campo dei baschi il 6 febbraio).Quique Setien giunto al Barcellona dopo avere allenato il Las Palmas e il Betis di Siviglia. Proprio col Betis ha gi incontrato Gattuso quando Rino era sulla panchina del Milan. Girone di Europa League, il Betis di Setien vinse a San Siro 2-1 (25 ottobre 2018) e pareggi sul suo campo 1-1 (8 novembre), decisivi i gol di Giovani Lo Celso, largentino che gioca oggi nel Tottenham. Il Betis and avanti, il Milan fu eliminato.Il Barcellona arriva col suo carico di assi, una rosa che vale 545 milioni di euro.In porta il tedesco ter Stegen (28 anni, 1,87), giunto nel 2014 dal Borussia Moenchengladbach per 15 milioni. Di rincalzo il brasiliano Neto (31 anni, 1,92), gi alla Fiorentina e alla Juve, giunto dal Valencia per 26 milioni.In difesa il portoghese Semedo (27 anni, 1,77) giunto nel 2017 dal Benfica per 30 milioni; Gerard Piqu (33 anni, 1,90) dal Manchester United nel 2008 per 4 milioni; il francese Lenglet (25 anni, 1,72) dal 2018 in blaugrana, dal Siviglia per 35 milioni; Sergi Roberto (28 anni, 1,78) dalla cantera del Barcellona; il francese di origini camerunesi Samuel Umtiti (27 anni, 1,82) dal Lione nel 2016 per 25 milioni; lo spagnolo di origini dominicane Junior Firpo (20 anni, 1,82) preso questanno dal Betis per 18 milioni.A centrocampo il croato Rakitic (32 anni, 1,84) dal 2014 per 20 milioni dal Siviglia; Sergi Busquets (32 anni, 1,89) dalle giovanili del Barcellona; il brasiliano Arthur (24 anni, 1,72) preso nel 2018 dal Gremio per 30 milioni; lolandese Frenkie de Jong (23 anni, 1,80) giunto questanno dallAjax per 75 milioni; il cileno Arturo Vidal (33 anni, 1,80) dal Bayern lanno scorso per 20 milioni, nella Juventus per quattro anni.In attacco, oltre a Messi, il francese Antoine Griezmann (29 anni, 1,76) giunto in questa stagione dallAtletico Madrid, il Bara ha pagato la clausola rescissoria di 120 milioni; il danese Braithwaite (28 anni, 1,80) preso a gennaio dal Leganes per 18 milioni; la rivelazione Ansu Fati (18 anni, 1,78, guineano naturalizzato spagnolo) dalle giovanili, giunto nel 2012 dal Siviglia.Non giocheranno a Napoli gli attaccanti Luis Suarez, uruguayano, 33 anni, 1,82, al Barcellona dal 2014, giunto dal Liverpool per 90 milioni, e il francese Dembel, 23 anni, 1,78, padre del Mali e madre della Mauritania, giunto nel 2017 dal Borussia Dortmund per 105 milioni, pi il difensore Jordi Alba, 31 anni, 1,70, preso nel 2012 dal Valencia per 14 milioni.Il Napoli ha gi incontrato il Barcellona tre volte in amichevole, due con un trofeo in palio. Lionel Messi ha giocato una sola volta contro gli azzurri, il 23 agosto 2011, nel Trofeo Gamper a Barcellona segnando due gol nel 5-0 rifilato dai blaugrana al Napoli di Mazzarri.Alla difesa con De Sanctis, Campagnaro, Paolo Cannavaro e Britos segnarono anche Fabregas, Keita e Pedro.Primo confronto il 25 maggio 1978, amichevole al San Paolo. Era il Napoli di Gianni Di Marzio contro il Barcellona in cui giocava, a 32 anni, Johan Cruyff. Nel Napoli Juliano, Savoldi, Vinazzani che marc Cruyff, Chiarugi, Moreno Ferrario che segn di testa, in tuffo, il gol del pareggio (1-1), La Palma, Stanzione. Nel Bara erano assenti i nazionali spagnoli e lolandese Neeskens impegnati nel Mondiale in Argentina.A Ginevra, 6 agosto 2014, per la Coppa Audi: Napoli-Barcellona 1-0 (Dzemaili). Le amichevoli dellestate scorsa col Napoli di Ancelotti: Miami, 7 agosto 2019, Napoli-Barcellona 1-2 (autogol Umtiti); AnnArbor, Michigan, 10 agosto 2019, Napoli-Barcellona 0-4. Non cera Messi.