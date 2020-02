E ora il Napoli mette le ali

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 22.02.2020)

Il pi elegante degli azzurri, il mancino pi prezioso, il peggiore uomo in campo nel primo tempo, Fabian Ruiz, sfonda il muro bresciano e regala la vittoria del Napoli a Brescia (2-1), quarto successo esterno del Napoli di Gattuso. Un gran tiro a giro dello spagnolo.Il Napoli sera accartocciato nel primo tempo in un valzer lento con casqu, la caduta sul pi bello del monotono possesso palla (76%), il colpo di testa fiondante del venezuelano Chancellor (1,98) sul corner dipinto da Tonali che portava in vantaggio il Brescia.il calcio, bellezza. Passi e ripassi la palla, poi lavversario ti fulmina su unazione da fermo.Il Brescia, chiusosi in un solidissimo 4-5-1, non aveva altra chance. Bloccare il Napoli e sperare su una conclusione del magnifico Tonali oppure svettando su una palla alta sotto la porta di Ospina. Il gioco gli stava riuscendo, Ma stata una illusione.Il Napoli, molto sicuro, ha ribaltato la partita nel secondo tempo, avviandosi al successo con un calcio di rigore spiazzante di Insigne per il pareggio.Il Napoli del primo tempo ha tenuto palla in modo monotono. Giocando sempre nella met campo del Brescia, era Insigne, autentico regista offensivo, a toccare pi palloni. Ne toccava meno Demme. Il Brescia lasciava spazio sulle corsie, ma alzava un muro al centro dove Mertens si impigliava fra i giganti della difesa bresciana (Chancellor 1,98; Mateju 1,84).Non cera verso di passare, ma il Napoli aveva il difetto di insistere troppo sulla sinistra con Mario Rui, Elmas e Insigne, ignorando spesso di avere pi spazio a destra dove aspettavano palla Politano e Di Lorenzo.Nella fase di superiorit del Napoli, Fabian Ruiz era proprio il peggiore. Passaggi corti, passaggi allindietro, passaggi sbagliati. Sui cross di Mario Rui e Insigne non cerano possibilit di andare a segno. Alta e unitissima la difesa bresciana.Il Napoli, comunque, era in controllo del match. Gi dopo due minuti, Mertens con un mezzo pallonetto, fra un tiro e un cross, colpiva la parte alta della traversa. Ancora il belga, sul lancio di Insigne, andava vicino al gol a tu per tu col gigantesco portiere finlandese Joronen (1,97): aveva la meglio il portiere opponendosi con tutto il voluminoso corpo.Gattuso tornato al 4-3-3 per vincere la partita. Il match gli assegnava il compito di attaccare contro un avversario che aveva la sola risorsa di difendere con tutti gli uomini dietro la palla.La manovra del Napoli era insistente, precisa, accurata. Per mai un guizzo, unazione incisiva, uno spunto decisivo. Lo svegliava dal bello addormentato nel bosco bresciano il gol di Chancellor (27) al secondo corner per i padroni di casa.La scossa, per, non produceva nella squadra azzurra un cambio di ritmo. Eccessiva sicurezza di ribaltare lo svantaggio?A Brescia, Gattuso ha ritoccato di poco la formazione-tipo. Le novit erano Politano al posto di Callejon, Fabian Ruiz ed Elmas ai lati di Demme (Zielinski in panchina sino al 76). Difesa immutata. Mertens ancora in campo dal primo minuto.Preso il gol, il Napoli non arrivava pi al tiro. Nellintervallo deve avere maturato lidea di farcela comunque. Il pareggio immediato di Insigne su rigore (49 braccio largo di Mateju sul cross corto di Lorenzo per Mertens) agevolava la rimonta.Era il Var ad assegnare il penalty, Orsato non sera accorto di nulla. Joronen si distendeva con tutta la sua lunghezza di gigante sulla sinistra, la palla di Insigne finiva a destra.In capo a sei minuti, il Napoli si prendeva la partita. Sullassist di Di Lorenzo, Fabian Ruiz cercava e trovava lo spazio lungo il limite bresciano per andare a giro nellangolo destro alto di Joronen che allungava inutilmente il lungo corpaccione di finalndese altissimo (54).Non era finita perch, a questo punto, il Brescia tirava fuori un po di coraggio. Non era pi il caso di difendere, andava allattacco. Sfuggendo al secondo colpo di Fabian Ruiz (59 stessa esecuzione del gol, ma Joronen volava allincrocio deviando in corner), il Brescia si buttava animosamente allarrembaggio della disperazione.Lo favoriva un calo del Napoli che, per scelta o per risparmiare energie in vista della partitissima di marted col Barcellona al San Paolo, abbassava il baricentro, ripartendo raramente.A Mertens sfuggiva, per offside, il gol con cui avrebbe raggiunto Hamsik, e il finale di gara, venti minuti compreso il recupero (5), era tutto del Brescia confusamente allattacco.Gattuso era svelto a sostituire Elmas ammonito con Zielinski (76), poi dava respiro a Mertens per il match col Barcellona inserendo Milik (67), infine dava il cambio a Demme con Allan (86 pace fatta).Il Napoli che si ritraeva non era bello a vedersi e, per fortuna degli azzurri, sfuggiva a Balotelli la palla del pareggio (73 deviazione fuori sotto porta sul cross di Skrabb). Napoli un po a casaccio nel finale, ma il Brescia non aveva altre opportunit per battere Ospina.Tutto bene quel che finisce bene, la vittoria azzurra ampiamente meritata. Siamo a undi due vittorie consecutive (in trasferta).Non si pu chiamare. Gattuso vuole la qualificazione allEuropa League. Il Barcellona pu attendere, aveva detto alla vigilia. Ma, ora, tutto e solo Barcellona.Evaristo Beccalossi, tutto riccioli e dribbling, perci detto Dribblossi, la pi popolare stella, classe 1956, nata nella citt definita la leonessa dItalia, fantasista nellInter per sei anni, dal 1978 al 1984 (216 partite, 30 gol).Ottavio Bianchi, lallenatore del primo scudetto del Napoli e della Coppa Uefa 1989, vive a Bergamo, ma nato a Brescia (6 ottobre 1943), figlio di un tipografo.Dal Brescia, squadra in cui gioc sei anni, 1960-1966, lo prelev il Napoli quando aveva 23 anni. In maglia azzurra gioc cinque campionati (109 presenze, 14 gol). Fu ceduto allAtalanta per un conflitto sindacale con la societ azzurra.- a Brescia che approda Hamsik venendo in Italia dallo Slovan Bratislava a 17 anni, stagione 2004-05. In tre anni al Brescia, due campionati di B uno di A, Marek gioc 74 partite segnando 12 gol.Famosa la sua performance in allenamento quando segn 56 rigori consecutivi ai portieri Emiliano Viviano e Federico Agliardi. Il Brescia lo pag 60mila euro. Lo cedette al Napoli per 5,5 milioni.Nacque a Brescia il primo scudetto del Napoli di Maradona. Pomeriggio del 14 settembre 1986. Arrivarono De Napoli e Carnevale. E Ciruzzo Ferrara faceva coppia fissa con Bruscolotti.Debutto del campionato 1986-87 sul campo delle rondinelle. Lallenatore del Brescia Giorgi disse che, in Italia, contro le difese italiane, quei gol in Messico contro inglesi e belgi, travolgendo mezze squadre, Maradona poteva sognarseli.Imprudente. A Brescia, in soli dieci metri, Diego rinnov il prodigio. Sul lancio di Bagni accarezz la palla col petto e, col petto, se la port avanti: la difesa bresciana si disorient.Il pibe finse di puntare al centro e and a sinistra: i difensori sbarellarono e Bonometti, che gli montava una guardia feroce, fu giocato. Da sinistra Diego batt Aliboni con un diagonale. I bresciani non vollero starci.Dissero che Maradona si era aiutato con un braccio. Rimasero inchiodati alla prodezza di Diego, 1-0 e via. Il Napoli infil una serie di 22 partite (14 vittorie, 8 pareggi) puntando allo scudetto.: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (86 Allan), Elmas (76 Zielinski); Politano, Mertens (67 Milik), Insigne.: Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena (86 Ndoj), Tonali; Bjarnasson (66 Skrabb), Zmrhal; Balotelli.: Orsato (Schio).: 27 Chancellor, 49 Insigne su rigore, 54 Fabian Ruiz.