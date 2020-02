Prove tattiche e di sogno per il Barcellona

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 20.02.2020)

Seppellita due anni fa in un albergo fiorentino la Grande Bellezza, disarcionato il Grande Condottiero sul mancato rilancio urbi et orbi, ingaggiato il Ragazzo di Calabria per passare da un guanto di velluto a un pugno di ferro, secondo la banale Vulgata degli evangelisti delle cose azzurre, il Napoli di alzati e corri cade, risorge, incespica, si risolleva, galleggia.Piazza colpi che fanno rumore contro Juventus, Inter e Lazio, si fa ridicolizzare dal Lecce, vince a Cagliari, sta per giocare a Brescia, ma il paese di pochi santi, molti poeti e navigatori di spigole e corallo tutto cancella perch arriva il Barcellona, mas que un casino visti gli ultimi avvenimenti in casa blaugrana, ed il solito sogno di grandezza in mezzo alla povert quotidiana.Per la partitissima di marted sera si annuncia un San Paolo gremito in questa stagione in cui, non sapendo n leggere in allenamento, n scrivere vittorie sul campo, il Napoli fa 45.770 spettatori per la gara col Brescia alla sesta giornata e allalba dei sogni infranti, record di affluenza al San Paolo, pi che con Liverpool e Juventus.Per dire lo sfasamento di questa annata di delusi, ammutinati, esonerati e panchina nuova sperando che faccia buon brodo. E questa Napoli, citt e pallone, che sfugge ad ogni logica consegnandosi a un mito unico, raro e misterioso.La musichetta della Champions gi echeggia nella citt in fibrillazione perch meglio vivere il solito giorno da leone che cento a far progetti seri.la solita storia azzurra di una partita che vale un campionato, tutto il resto noia. La vittoria sul Liverpool la luce solitaria sullannata buia del Napoli, unimpresa da grande cicala nel fallimento delle formiche azzurre. Si vorrebbe il bis col Barcellona, cui per son bastate le seconde linee per batter lInter.Gattuso tenta di azzannare limpresa piazzando impalcature solide nel cantiere di Castelvolturno. Si annuncia il Bara ed ecco le prove tattiche di difesa e sorpresa col 4-5-1 contro Inter e Cagliari e, Ges, Giuseppe e Maria, non un ritorno alla saggezza mezza bellezza di Re Carlo che cos ingabbi il Liverpool?Il calcio di prima non prendere gol obbligatorio nei periodi bui, come per questo Napoli senza pi le fantasie del 4-3-3 e la vaghezza del 4-4-2, coscio dei limiti, spegnendosi le stelle di un firmamento usurato, per ripartire dal basso, in umilt e sacrificio.Si grida alla restaurazione. Ma la malinconica necessit del periodo di transizione, scendendo dallaltare e cercando di evitare la polvere. Battere il Barcellona al San Paolo sarebbe un raggio di luce, ma poi?Il Napoli nel momento pi difficile e delicato della dittatura di De Laurentiis. Aspettiamone gli esiti con pazienza. A proposito, ma a Brescia si vince?