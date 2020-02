Il Napoli Basket infila la quarta vittoria consecutiva

di Mario Triggiani

Non si ferma pi la corsa della Generazione Vincente Napoli Basket, che miete un'altra vittima illustre sconfiggendo l'Edilnol Biella con il punteggio di 74-60.Tra le fila dei partenopei ha rischiato di non essere arruolabile Terence Roderick che, bloccato da un problema alla schiena, solo nella mattinata della gara ha avuto il via libera dello staff medico della squadra napoletana.Napoli parte alla grande grazie al lavoro sotto i tabelloni di Sherrod. Il centro americano segna otto punti e conquista tre rimbalzi nei soli primi sei minuti di gioco portando subito la sua squadra sulla doppia cifra di vantaggio.Biella chiude le maglie all'interno dell'area e cos il team partenopeo comincia a cercare con maggiore continuit il tiro dalla lunga distanza.Roderick trova triple dall'altissimo coefficiente di difficolt, mentre sul finire del secondo quarto Mlnaldi ne infila quattro di fila regalando a Napoli un secondo tempo di tranquillit.Gli ultimi venti minuti vedono infatti Biella tentare timidamente di riportarsi sotto nel punteggio, ma i padroni di casa sono bravissimi a respingerla grazie ad un'attenta difesa che impedisce ogni break che possa riportare gli ospiti a meno di sette punti di svantaggio.La gara si chiude cos con i giocatori di Napoli a festeggiare con i tanti tifosi accorsi al PalaBarbuto. Il team azzurro, conquistando il quarto successo consecutivo, continua la sua rincorsa ad un buon piazzamento in vista dei playoff.La Ge.Vi. occupa attualmente il settimo posto nella graduatoria, ma a una sola vittoria dalla quarta piazza.Difficile trovare un solo migliore in campo: certamente le triple consecutive di Monaldi hanno indirizzato pesantemente la gara in direzione Napoli, cos come Roderick con la sua doppia doppia (16 punti e 10 rimbalzi) ha messo al sicuro la vittoria e Sherrod ha impedito alla difesa avversaria di concentrarsi solo sui tiratori dall'arco di Napoli punendo ogni disattenzione difensiva che lo lasciava solo dentro l'area di Biella.Anche il nuovo arrivato Janelidze, ultimo acquisto effettuato in settimana in sostituzione di Spizzichini andato a Ravenna, ha fatto vedere buone cose.Anche se ovviamente non ancora entrato appieno negli schemi di coach Sacripanti, l'ala georgiana ha incendiato il PalaBarbuto sin dal suo primo pallone toccato, quando su assist di Roderick ha effettuato una schiacciata di prepotenza subendo anche il fallo che l'ha mandato in lunetta per un tiro libero aggiuntivo.In generale, Napoli ha vinto un'altra volta grazie ad una difesa strepitosa (la seconda migliore del campionato con solo sei punti subiti in pi rispetto alla prima).Per gli avversari della Ge.Vi. oramai impossibile trovare punti facili sia da tre che all'interno del pitturato.Anche l'attacco ha mostrato momenti di perfezione. Soprattutto nel primo tempo la circolazione di palla stata ottimale non consentendo mai a Biella di trovare punti di riferimento per anticipare le mosse dell'attacco azzurro.La prossima gara della Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima al PalaMoncada, dove il team partenopeo affronter la Fortitudo Agrigento.L'avversario occupa attualmente il terzo posto in classifica dunque non si tratter di un impegno agevole per i partenopei, chiamati ad un'altra impresa in terra siciliana.Nelle ultime settimane Napoli ha dato l'impressione di poter sconfiggere chiunque quindi certamente non partir battuta contro Agrigento, anche se bisogner sempre tenere alto il livello di attenzione visto che gi in passato la Ge.Vi. ha peccato di superbia non affrontando gare importanti con il dovuto impegno e lasciando per strada punti importanti per la classifica.Una vittoria domenica prossima consentirebbe a Napoli di giocare l'ultima gara della stagione regolare, il 1 marzo in casa contro l'EuroBasket Roma, con l'entusiasmo alle stelle nell'atmosfera euforica di un PalaBarbuto gremito.I tifosi accorsi ieri a Fuorigrotta hanno assistito al sesto successo interno consecutivo della Ge.Vi., che finalmente ha saputo fare del suo impianto di gioco un fortino inespugnabile per gli avversari, vantaggio non indifferente in vista dei playoff.: Diego Monaldi 28 (2/4, 7/13), Terrence Roderick 16 (3/4, 2/3), Brandon Sherrod 12 (5/11, 0/0), Antonio Iannuzzi 10 (5/8, 0/0), Giga Janelidze 5 (2/2, 0/2), Daniele Sandri 2 (1/4, 0/0), Hugo Erkmaa 1 (0/0, 0/0), Massimo Chessa 0 (0/0, 0/3), Martino Mastellari 0 (0/1, 0/4), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0), Francesco Guarino 0 (0/0, 0/0): 11 / 18: 32 9 + 23 (Terrence Roderick 10): 12 (Diego Monaldi, Terrence Roderick 3): Lorenzo Saccaggi 25 (5/8, 4/7), Ed Polite jr 15 (7/8, 0/3), Daniel Donzelli 7 (2/4, 1/3), Eric Lombardi 6 (2/4, 0/3), Giordano Bortolani 5 (1/5, 1/7), Emmanuel Omogbo 2 (0/2, 0/1), Federico Massone 0 (0/1, 0/2), Matteo Pollone 0 (0/0, 0/0), Simone Barbante 0 (0/0, 0/0), Lodovico Deangeli 0 (0/0, 0/0): 8 / 11: 31 8 + 23 (Ed Polite jr 9): 9 (Ed Polite jr, Federico Massone 2)