Mostra Poussin al Museo Diocesano

di Achille della Ragione

Mostra su Poussin al museo diocesano di Napoli

La mostra rappresenta la prima tappa di una prestigiosa collaborazione fra il Museo Diocesano di Napoli e i Musei Vaticani. Grazie alla generosa disponibilit e alla straordinaria ricchezza di collezioni dei Musei Vaticani questa collaborazione consentir di esporre in mostra a Napoli alcuni grandi capolavori dell'arte di tutti i tempi, dall'et classica sino alla contemporaneit.Questo primo appuntamento vede giungere a Napoli un'opera straordinaria, una composizione sacra dipinta per uno degli altari della Basilica di San Pietro in Vaticano, il Martirio di Sant'Erasmo (fig.1) di Nicolas Poussin.Il francese Poussin (Les Andelys 1594- Roma 1665) per certo, nella generazione che segue quella di Caravaggio e Annibale Carracci, e insieme col fiammingo Rubens e lo spagnolo Velzquez, il pittore forse pi grande e rivoluzionario dell'Europa del Seicento. Una mostra che sar arricchita da altre opere.Scoperto a Parigi dal poeta napoletano del Barocco, il cavalier Marino, da questi introdotto presso il potente cardinale Francesco Barberini, nipote di papa Urbano VIII, si trasferisce nel 1624 a Roma, dove rimarr a dipingere sino alla morte, salvo la parentesi di un breve ma trionfale ritorno in patria nel 1640-42, dove otterr il titolo di primo pittore del re Luigi XIII, uno stipendio di 1000 scudi l'anno e la direzione su tutti i lavori di decorazione dei palazzi reali.La grande tela col Martirio di Sant'Erasmo oggi ai Musei Vaticani una delle sue rare opere pubbliche di soggetto sacro, una commissione prestigiosa dipinta con grande impegno ed ottenuta con ogni probabilit grazie alla protezione del cardinale Barberini e al favore dell'architetto e scultore papale Gian Lorenzo Bernini.Il dipinto fu realizzato per San Pietro in parallelo col Martirio dei Santi Processo e Martiniano dell'altro pittore francese Valentin, seguace del naturalismo di Caravaggio, e suscit grandi discussioni e perplessit nell'ambiente romano.Il Martirio di S. Erasmo dipinto tra il 1628 e il 1629 da Nicolas Poussin, un olio su tela di grandi dimensioni (cm. 20xcm.186), raffigurante Erasmo vescovo di Formia mentre subisce il martirio, durante le persecuzioni di Diocleziano nel 303 d.C.Nell'opera custodita in Vaticano, il pittore rappresenta il Martire in primo piano, un sacerdote che indica la statua di Ercole (l'idolo pagano che Erasmo aveva rifiutato di adorare, subendo per questo il martirio sulla pubblica piazza), un soldato romano a cavallo incaricato dell'esecuzione, il carnefice che estrae l'intestino, facendolo arrotolare intorno a un argano da marinai, un frammento di architettura classica e angeli che scendono verso la vittima, recando la palma e la corona simboli del martirio.I rapporti tra Nicolas Poussin e la cerchia di artisti napoletani pi influenzati dai suoi modi pittorici, da Andrea De Lione a Salvator Rosa, da Aniello Falcone a Micco Spadaro, sono accettati da tempo dalla critica pi avvertita, anche se non documentato alcun viaggio del francese a Napoli.Nessuna sua opera specifico punto di riferimento per analoghi soggetti eseguiti dai nostri artisti, ma sono i contenuti stilistici e formali dei suoi dipinti e la chiarezza di tono che riflette la particolare sensibilit del Poussin alla pittura veneta, in specie del Veronese e linterpretazione personale che egli ne d, ad influenzare quella ampia cerchia di artisti che comprendono il Grechetto, Andrea De Lione, Salvator Rosa e tanti altri.Le grandi collezioni napoletane dellepoca, da quella del cardinale Filomarino, che possedeva un frammento (fig.2) della celebre Adorazione del vitello doro, a quella del mecenate Vandeneynden, alle meno famose dei Cellammare e dei Della Torre, possedevano alcuni dipinti di Poussin, mentre un altro punto di contatto costituito senza dubbio dal viaggio di studio che negli anni Venti e Trenta i pittori napoletani erano soliti compiere nell'ambiente artistico romano, dove in breve Poussin era assurto a figura dominante.Egli diede vita ad un modello di classicismo che, travalicando i tempi, giunto fino ai nostri giorni e si fa apprezzare anche dal nostro gusto di moderni.Il suo mecenate fu il poeta Giovan Battista Marino, il pi grande dei letterati italiani attivo in Francia al tempo della sua giovinezza ed merito suo se egli intraprese il suo viaggio in Italia; come pure ai suoi dettami filosofici e morali che il Poussin si ispir nella elaborazione del suo credo di artista impegnato.Egli volle incarnare la figura dellartista moderno, che non lavora pi esclusivamente per committenze religiose o nobiliari.Il Poussin, pur subendo linflusso del fervido e variegato ambiente romano del secondo decennio del Seicento, fu creatore di una pittura personale, simbolo della pi alta e solenne quiete e meditazione, attraverso la quale egli si cal in una straordinaria avventura intellettuale nella immensa dimensione di un passato che insieme storia e mito.Egli contribu inoltre alla crescita ed alla diffusione della pittura di paesaggio e ci rappresent sicuramente un modello per taluni pittori napoletani, quali ad esempio Domenico Gargiulo, che prese spunto dai suoi quadri per lesecuzione della lunetta con paesaggi, dipinta nel 1638 nel coro di San Martino.Anche nel genere delle battaglie precorse un gusto che a Napoli avr celebri epigoni in Aniello Falcone, Andrea De Lione e Salvator Rosa.Nelle scene mitologiche, che furono il suo cavallo di battaglia, ebbe modo di incidere su Lanfranco, Domenichino, Falcone e sugli altri artisti napoletani che con lui parteciparono alla grande commissione di Filippo IV per abbellire il Buen Retiro a Madrid.Solo con artisti come Guarino, Cavallino e De Bellis la critica non ha inquadrato ancora del tutto i rapporti, perch regna incertezza nella cronologia delle loro opere.(Strinati).Questi due diversi indirizzi ideologici giunsero fino a Napoli ed improntarono il destino delle arti figurative in un momento di grandi trasformazioni e di rimodellamento del gusto.Vogliamo sottolineare infine un dettaglio ripreso dalla celebre Peste di Azoth (fig. 34), conservata al Louvre, nel quale un fantolino che ha perso la mamma cerca disperatamente una mammella pregna di latte per fare colazione e dopo varie ricerche la trova in una puerpera morta da poche ore.Un particolare emozionante che fu ripreso da quasi tutti i pittori napoletani da Luca Giordano a Mattia Preti, da Anrea Vaccaro a Giacomo del Po.fig.1 - Nicolas PoussinMartirio di S. Erasmo -Roma Musei Vaticanifig. 2 - Nicolas PoussinDue teste, frammento dall'Adorazione del vitello d'oro -Napoli, gi collezione Filomarinofig. 3 - Nicolas PoussinPeste di Azoth -Parigi Louvrefig. 4 - Nicolas PoussinPeste di Azoth (particolare) -Parigi LouvreAchille della RagioneIl secolo doro della pittura napoletanaTomo II, pag. 109 - tomo III, pag.180 Napoli 1998 - 2001